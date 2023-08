La Coupe du monde espagnole appartient aux joueurs au milieu de la controverse de Vilda

SYDNEY – Jorge Vilda n’oubliera jamais la nuit où il a guidé l’Espagne vers un tout premier titre en Coupe du monde féminine. Le La Roja L’entraîneur a été hué par la foule lorsqu’il a brandi le trophée et a célébré la victoire avec à peine une tape dans le dos de ses joueurs, mais malgré tout, il était champion du monde, et cette distinction signifiera une justification. Peut-être pas dans le cœur et l’esprit de ses joueurs, mais si un entraîneur remporte une compétition aussi importante que la Coupe du monde, ils peuvent pointer vers le trophée étincelant en réponse à chaque critique ou condamnation.

Les méthodes, la personnalité et l’approche du travail de Vilda ne sont peut-être pas populaires auprès de beaucoup, mais il vient de livrer une Coupe du monde, sans doute la réponse ultime.

Depuis que 15 de ses joueurs ont écrit à la fédération espagnole (RFEF) en octobre dernier pour faire part de leurs inquiétudes concernant le style de gestion de Vilda et d’autres problèmes en coulisses, le joueur de 42 ans a été assiégé, repoussant les questions sur les scissions dans l’équipe et pourquoi il a choisi de laisser 12 des soi-disant « las 15 » hors de son équipe pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lorsque son équipe a éliminé les Pays-Bas en quart de finale, un seul remplaçant a embrassé Vilda à la fin. Il a été ignoré par tous les autres joueurs sur le terrain.

Il y avait aussi un manque de chaleur après la victoire en demi-finale contre la Suède, et alors que les joueurs espagnols célébraient à la fin de leur victoire 1-0 contre l’Angleterre en finale à Sydney, ils l’ont fait sans Vilda. Quand ils ont dansé pour célébrer après qu’il ait prononcé une allocution d’après-match lors d’un caucus, Vilda a essayé de se joindre à lui, même si les joueurs lui tournaient le dos. Ce fut une autre histoire lorsque Billie Jean King s’est jointe plus tard aux célébrations et que chaque joueur s’est réuni pour une photo d’équipe avec la légende du tennis.

Lorsque la mutinerie espagnole a menacé de lui coûter son emploi l’année dernière, Vilda, dont le père, Ángel, est à la tête du département des femmes de la fédération, a reçu le soutien sans équivoque du président de la RFEF, Luis Rubiales. Cela a créé une fracture au sein de l’équipe qui n’est toujours pas guérie, mais c’est une réalité que de nombreuses équipes et athlètes du monde entier se produisent pour des entraîneurs qu’ils n’aiment pas particulièrement, et Vilda n’est que la dernière de cette longue lignée.

Aitana Bonmatí, qui a donné le ton et le tempo au milieu de terrain espagnol alors qu’il faisait le tour de l’Angleterre lors de la finale de dimanche, a assuré la victoire aux joueuses. « Aujourd’hui, nous sommes sortis sur le terrain pour envoyer le message : nous sommes là, nous avons grandi en tant que joueurs, nous ne sommes plus la même équipe qu’il y a des années – nous pouvons concourir, nous battre pour chaque balle et gagner, mais nous savons aussi comment souffrir. Je suis si heureux pour tout le monde.

« Je pense que c’est super important de gagner ce trophée à cause des jeunes qui peuvent voir qu’ils peuvent être des joueurs de football professionnels en ce moment. »

Bien sûr, avec les célébrations qui commencent à peine à Sydney – l’Espagne devait rentrer tôt lundi matin, qu’elle ait gagné ou perdu – il est trop tôt pour savoir ce que l’avenir réserve à Vilda et aux nouveaux champions du monde. Ce succès pourrait conduire à tracer une ligne sur le passé et à se concentrer maintenant sur la voie à suivre, mais il pourrait également faire sauter le couvercle de toute la situation et rompre la trêve difficile de ce tournoi. Un tweet posté par la RFEF après le match, qui disait « VILDA IN », a été accueilli par une succession de réponses disant « VILDA OUT ».

Interrogée sur l’entraîneur après le match, la milieu de terrain Teresa Abelleira a refusé de se laisser entraîner dans la conversation. « Je ne répondrai pas à ces choses: je suis vraiment heureux. Cela me semble même un peu moche que vous demandiez cela en un si beau jour pour le football espagnol. »

La réponse de Vilda, quant à elle, a été de se concentrer sur le résultat final et non sur les choses qui les ont amenés ici. « J’ai toujours dit que si toutes les souffrances étaient nécessaires pour devenir champions du monde, cela en valait la peine », a-t-il déclaré aux journalistes après la finale. « Cela a été difficile au niveau personnel dans la gestion, mais au niveau sportif, nous avons obtenu des résultats que nous n’avions jamais obtenus auparavant.

« Je suis très heureux que nous soyons champions du monde. »

Les joueurs espagnols se sont ralliés pour remporter leur toute première Coupe du monde, mais les choix audacieux de Vilda ont également contribué à faire de cette équipe une réussite. SAEED KHAN/AFP via Getty Images

Alors qu’il célébrait la victoire de l’Espagne sur le terrain avec la reine Letizia, Rubiales croira sans aucun doute qu’il avait raison de tenir bon en soutenant Vilda plutôt que les joueurs. Le succès est le succès, quel qu’en soit le coût dans ce cas.

Vilda a certainement joué son rôle dans le succès de l’Espagne. Lorsque son équipe a eu besoin de l’entraîneur pour faire de gros appels, il les a faits – et les a bien réussis. Il a traité le difficile problème d’Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d’Or en 2021 et 2022, en la retirant de l’équipe alors qu’il était clair que sa forme physique depuis son retour d’une blessure aux ligaments croisés en avril n’a pas été suffisante pour justifier une place de départ. Participer à une finale de Coupe du monde sans son – et peut-être le meilleur joueur du monde – sur le terrain était une décision énorme, mais c’était la bonne.

De même, il a utilisé l’ailier de 19 ans Salma Paralluelo comme remplaçant d’impact en quart de finale et en demi-finale, et à chaque fois, elle a marqué des buts cruciaux pour aider à assurer la victoire.

Les équipes de football peuvent parfois gagner malgré leur entraîneur plutôt que grâce à lui, et les nombreux joueurs exceptionnels espagnols auraient pu se réunir pour gagner pour eux-mêmes et leur pays devant leur entraîneur. Mais Vilda a quand même conçu la tactique, la sélection de l’équipe et les remplacements ; qu’il soit aimé ou non, il a joué son rôle. Et si l’Espagne peut gagner une Coupe du monde avec un entraîneur qui est tout sauf universellement apprécié, voire respecté, par ses joueurs, imaginez ce qu’ils pourraient réaliser si tout était harmonieux.

Peu importe qui est en charge, les joueurs sont motivés pour continuer à gagner. « L’Espagne est là pour rester », a déclaré Abelleira. « Si vous nous soutenez, nous pouvons faire de grandes choses. Le football féminin en Espagne peut faire des choses énormes. »

Il s’agit de la première Coupe du monde de l’Espagne du côté féminin de son programme, mais les Espagnoles ont remporté les dernières éditions des championnats du monde des moins de 20 ans et des moins de 17 ans et leur équipe des moins de 19 ans est championne d’Europe. Contre l’Angleterre, tout comme contre la Suède et les Pays-Bas, l’Espagne a gagné en dominant le ballon et en jouant avec rythme et largeur. C’est une équipe de profondeur et de qualité, et l’avenir est clairement prometteur.

L’Espagne pourrait dominer le reste de cette décennie si ses joueurs émergents continuent de progresser, mais les frictions et les tensions autour de l’équipe senior ne semblent pas être une atmosphère saine pour aller de l’avant. Mais l’Espagne est malgré tout vainqueur de la Coupe du monde, déchirant le règlement et défiant les conventions pour devenir championne du monde.