La Coupe du monde du Qatar sous le feu de John Oliver

Dans son style satirique caractéristique, La semaine dernière ce soir l’hôte John Oliver a fustigé la Coupe du monde du Qatar 2022. Il l’a fait en passant en revue de nombreux faits troublants entourant le tournoi dans un segment diffusé peu de temps après le premier match dimanche dernier.

La pièce met en lumière les circonstances souvent horribles qui ont rendu cette Coupe du monde possible. Oliver détaille la corruption qui a conduit le Qatar, un choix logiquement malsain pour accueillir un événement aussi majeur, à se voir attribuer le tournoi en premier lieu, depuis 2010.

“Last Week Tonight” divertit et informe

Oliver continue de ridiculiser des «ambassadeurs» de célébrités rémunérés tels que David Beckham. Le copropriétaire de l’Inter Miami, Beckham, et d’autres ont été recrutés par les officiels du tournoi qatari, comme une opportunité de marque pour le pays, essayant de façonner le récit entourant le tournoi.

Le moteur du segment teinté de comédie est la réalité troublante du Qatar et de cette Coupe du monde – et l’indignation valable à ce sujet.

L’effort massif d’infrastructure qui a eu lieu au cours de la dernière décennie +, créant dans certains cas des villes entières qui n’existaient pas en 2010, a été construit sur le dos de ce qui est en fait du travail forcé. Le système de la kafala ou « parrainage » a importé des centaines de milliers de travailleurs migrants, principalement d’Inde, du Bangladesh et du Népal. Ces travailleurs ont peiné dans une chaleur accablante, incapables de changer d’emploi ou de quitter le pays sans l’autorisation explicite de leur employeur, se voyant parfois confisquer leur passeport.

Des images des conditions dans lesquelles certains travailleurs ont été forcés de vivre sont montrées. 8 hommes partageant une chambre individuelle dans des camps de travail. Pas de douches. Toilettes et cuisines exiguës et sales. Et des fonctionnaires dédaigneux affirmant que tout est parfaitement acceptable. Des rapports détaillent comment plus de 6 500 travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis l’attribution de cette Coupe du monde.

Les questions relatives aux droits de l’homme vont au-delà du traitement des travailleurs migrants qui a rendu possible la modernisation incroyablement rapide du pays. Les femmes ont des droits sévèrement restreints dans le pays et l’homosexualité est illégale, ce qui a créé des situations incroyablement tendues et des controverses lors du tournoi, bien que “tout le monde soit le bienvenu”.

Oliver conclut l’article en espérant que la FIFA – une organisation qu’il décrit comme “… un groupe semblable à un cartel de scumbags et de criminels assortis qui organisent occasionnellement des matchs de football…” – pourrait “juste une fois dans son [expletive] l’histoire trouve le moyen de s’en tenir aux nobles idéaux qu’elle a le culot de professer.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous :

AVERTISSEMENT : la vidéo contient un langage grossier