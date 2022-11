La Coupe du monde du Qatar se rapproche de l’Arabie saoudite

AL-AHSA, Arabie Saoudite – Il y avait tellement de Qataris dans le bazar de l’oasis saoudienne d’Al-Ahsa, à la recherche d’offres sur les épices et les sandales, que certains marchands l’appelaient “le marché du Qatar”. Les Qataris traversaient la frontière et parcouraient 100 miles à travers le désert pour atteindre les villes d’Al-Ahsa, chargeaient leurs SUV de sacs de farine, dînaient dans les restaurants et remplissaient les hôtels.

Puis vint « la crise », comme on dit ici. L’Arabie saoudite, ainsi que Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont rompu leurs liens avec le Qatar en 2017 et isolé le petit pays, accusant son gouvernement de soutenir le terrorisme et de se mêler de leurs affaires intérieures. Les responsables qatariens ont nié les allégations et accusé l’Arabie saoudite et les autres pays de créer un “blocus” contre leur nation. L’Arabie saoudite a fermé la frontière – la seule frontière terrestre du Qatar – et les affaires qataris à Al-Ahsa se sont effondrées.

Peu de gens se sont sentis plus soulagés que les marchands d’Al-Ahsa lorsque la scission a pris fin l’année dernière, alors que les responsables saoudiens s’efforçaient de résoudre les conflits à l’étranger qui étaient devenus coûteux et litigieux. La semaine dernière, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, et le prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite se sont serré la main et ont souri lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, montrant la réparation d’une faille qui a remodelé le Golfe. .