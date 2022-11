La Coupe du monde du Qatar montre que les “droits de l’homme” ne sont qu’un outil pour l’Occident — RT World News

Aucun boycott diplomatique n’est organisé malgré les dures lois LGBTQ du Qatar et les abus présumés des travailleurs. Comparez et contrastez cela avec le traitement de la Chine par l’Occident

La Coupe du monde de football au Qatar approche. L’événement est controversé pour de nombreuses raisons, notamment en raison d’une réaction violente des équipes sportives occidentales sur la question des droits de l’homme dans le pays arabe.

Le Qatar est une société religieuse extrêmement conservatrice. Il a des lois sévères concernant les personnes LGBTQ, mais même à part cela, la décision d’accueillir le tournoi dans un pays si petit, si chaud et dépourvu de toute tradition de football, a toujours été controversée, la FIFA étant accusée de corruption.

Ces circonstances étranges ont conduit le pays à se démener pour construire une infrastructure de football en peu de temps, ce qui les a également vus accusés d’avoir recours au travail forcé pour construire ses stades de la Coupe du monde. Certaines sources affirment que jusqu’à 6 500 travailleurs sont morts au Qatar depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde, et on suppose que beaucoup d’entre eux travaillaient à la construction des installations.















Alors, est-il étonnant que le public occidental le désapprouve ? Mais il faut noter que la désapprobation vocale vient de la base et des équipes elles-mêmes, pas des gouvernements. Les mêmes gouvernements occidentaux qui ont organisé des boycotts diplomatiques des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin ne semblent pas avoir de problème avec le Qatar. Le public veut un boycott, mais pas les politiciens.

Où est toute la position sur la question des principaux députés britanniques, tels que Iain Duncan Smith ? Ou des personnalités politiques américaines de premier plan, telles que Nancy Pelosi ? Les mêmes personnes qui ont crié au « génocide » dans la région autonome du Xinjiang en Chine et exigé un boycott ne semblent pas se soucier du Qatar.

C’est comme si leurs principes n’étaient pas appliqués de manière cohérente, ou peut-être plus précisément, comme si ces personnes ne se souciaient jamais vraiment des droits de l’homme en premier lieu. Pour eux, cela a toujours été un jeu politique, et leur indifférence face à un événement beaucoup plus controversé au Qatar transparaît. Mais pourquoi?

La riche nation arabe du Qatar est un partenaire stratégique de l’Occident et un exportateur massif de gaz naturel. Les pays occidentaux se sont efforcés de conclure de nouveaux accords avec l’État au milieu du conflit en Ukraine comme alternative à la Russie.

Indépendant de l’Empire britannique depuis 1971, la prospérité massive du Qatar est le produit d’un clientélisme à long terme de l’Occident, qui le considère comme un partenaire essentiel pour contenir l’Iran. Le petit Qatar soutient ensuite les intérêts stratégiques occidentaux dans tout le Moyen-Orient, servant un objectif similaire en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et à Oman. Ils vendent de l’énergie à l’Occident, l’Occident leur vend des armes, qui sont ensuite utilisées pour faire respecter la vision de l’Occident pour la région.

Tout cela signifie que le Qatar obtient un laissez-passer en matière de droits de l’homme. Aux yeux des gouvernements occidentaux, c’est bien que le Qatar ait une interprétation très zélée de la loi islamique, maltraite les travailleurs migrants et déteste les homosexuels, parce qu’ils sont un partenaire.















Mais les mêmes critères ne s’appliquent pas à la Chine. Alors que le Qatar est un partenaire, la Chine est considérée comme le plus grand challenger de l’ordre politique dirigé par les États-Unis, un rival géopolitique. En conséquence, les « droits de l’homme » sont militarisés contre la Chine et les boycotts olympiques ont été organisés dans le but d’humilier Pékin et de lui retirer toute gloire politique de l’événement.

Il convient également de noter que la colère contre la Chine a été générée « du haut vers le bas » par les gouvernements cherchant à fabriquer le consentement à un boycott, tandis que la colère contre le Qatar est « du bas vers le haut », provenant d’individus et de personnalités sportives, mais ignorée par leurs gouvernements respectifs.

Il n’y aura pas de sanctions ou de pénalités contre Doha. De même, le gouvernement américain ne finance ni ne cible aucun groupe dissident contre le gouvernement qatari, et il ne dispose pas non plus d’une armée de groupes de réflexion et d’autres “experts” dédiés à la production d'”études” contre le pays et au lobbying contre lui sur les réseaux sociaux. médias toute la journée non plus. Pourquoi les États-Unis n’interdisent-ils pas tous les produits qatariens prétendument “fabriqués par le travail forcé” comme ils l’ont fait au Xinjiang ?

Cela ne fait que montrer, en temps réel, comment « l’industrie » des droits de l’homme est utilisée et coordonnée conformément aux agendas géopolitiques. Ceux qui critiquent le Qatar se retrouvent seuls, sans ressources et sans campagne médiatique fabriquant l’indignation. Par conséquent, la plus grande leçon à en tirer est que les « droits de l’homme » ne sont qu’un jeu, un outil et une arme utilisés par les pays occidentaux pour justifier et légitimer l’imposition de leur volonté à d’autres pays. Les normes que l’Occident prétend défendre sont en fait appliquées de manière incohérente, opportuniste et sélective. Sinon, ils sont parfaitement heureux de se taire. Le Qatar bien, la Chine mal.