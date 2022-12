La Coupe du monde du Qatar devient un tournoi avec le plus grand nombre de buts de tous les temps

La folie des six buts de la finale entre l’Argentine et la France signifie que la Coupe du monde du Qatar est le tournoi avec le plus grand nombre de buts jamais marqués.

Les six buts qui sont allés au fond des filets dimanche signifient que 172 buts ont été marqués lors de la Coupe du monde 2022, un de plus que les 171 marqués lors des éditions 1998 et 2014, rapporte Xinhua.

Cet objectif a été atteint grâce à des résultats tels que la victoire 7-0 de l’Espagne sur le Costa Rica et la victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran, malgré six nuls vierges en phase de groupes.

L’édition 2026 verra presque certainement un nouveau record de buts marqués, la Coupe du monde devant être élargie à 48 équipes, ce qui signifiera un tournoi avec un minimum de 80 matches, selon que la FIFA décide de 16 groupes de trois ou 12 groupes de quatre équipes.

