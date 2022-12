La Coupe du monde du Qatar a comporté de nombreuses compétitions, y compris entre le football et la politique

Pendant une grande partie de ses près de 100 ans d’histoire, la Coupe du monde a été un choc entre le sport et la politique – mais peut-être jamais autant que lors du tournoi de cette année au Qatar.

Malgré tous les efforts des organisateurs pour amener les joueurs et les fans à se concentrer sur le football, la Coupe du monde masculine actuelle a fait l’objet d’accusations persistantes. Ils ont été accusés de “sportswashing” sur le bilan de l’hôte en matière de droits de l’homme, avec des spectateurs détenus et des équipes menacées à cause de drapeaux arc-en-ciel. Il a laissé des observateurs de longue date se demander si la FIFA a perdu le contrôle de son propre événement.

Voici un aperçu des moments où la politique et le sport sont entrés en collision lors de la Coupe du monde masculine de 2022 :

Un hôte controversé

Avec sa petite population, sa chaleur extrême et son manque d’histoire du football, le choix du Qatar comme hôte de la Coupe du monde de cette année a longtemps fait sourciller.

Quelques jours avant l’ouverture du tournoi le 20 novembre, l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a déclaré c’était “une erreur” de choisir le Qatar en partie à cause de sa petite taille – ajoutant que l’événement aurait plutôt dû se dérouler aux États-Unis

A la veille de la cérémonie d’ouverture, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé une tirade de 57 minutes , exigeant que les critiques cessent de parler de politique et de droits de l’homme, et profitent plutôt du football. Infantino a depuis gardé un profil public bas.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’exprime lors d’une conférence de presse à Doha le 19 novembre. Dans son discours de 57 minutes, Infantino a exhorté les critiques à cesser de parler de politique et de droits de l’homme et à profiter du football. (Matthieu Childs/Reuters)

Le sort des travailleurs migrants

L’exploitation des travailleurs migrants, y compris ceux qui ont construit les stades et les infrastructures du Qatar, a été un nuage sombre au-dessus de sa Coupe du monde, certains anciens ouvriers détaillant des conditions proches de l’esclavage avec de bas salaires et peu de temps libre.

Hassan Al Thawadi, le chef du comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar, balayé le décès récent d’un travailleur migrant sur un site de formation en disant : « La mort fait naturellement partie de la vie. Un autre travailleur est décédé samedi dans une chute dans un stade.

Al Thawadi avait précédemment déclaré qu’entre 400 et 500 travailleurs migrants étaient morts lors des projets de construction de la Coupe du monde.

Mercredi, une foule de travailleurs migrants regarde la France affronter le Maroc dans une fan zone à l’intérieur d’un stade de cricket de Doha. Les organisateurs de la Coupe du monde affirment qu’entre 400 et 500 travailleurs migrants sont morts alors qu’ils travaillaient sur des projets de construction pour le tournoi. (Ibrahim Al Omari/Reuters)

Suppression des arcs-en-ciel

Les organisateurs de la Coupe du monde ont pris des mesures extraordinaires pour essayer de garder les drapeaux arc-en-ciel et les vêtements hors des stades, au milieu des critiques sur les lois anti-LGBTQ du Qatar. Les fans se sont fait confisquer des objets, et certains ont même été retiré des stades ou détenu pour porter des vêtements arc-en-ciel.

Les capitaines de sept équipes européennes ont abandonné le projet de porter des brassards arc-en-ciel pendant les matchs après La FIFA les a menacés de cartons jaunes . Dans un déclaration commune les équipes ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas risquer leur succès au tournoi en prenant position (deux cartons jaunes entraîneraient l’expulsion d’un joueur et son interdiction du prochain match de l’équipe).

Avant leur match d’ouverture, les joueurs allemands ont posé pour une équipe photo avec la bouche couverte en référence au fait d’être bâillonné par la FIFA sur les brassards.

Les joueurs allemands se couvrent la bouche en posant pour une photo d’équipe avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Japon à Doha le 23 novembre. (Annegret Hilse/Reuters)

Néanmoins, un arc-en-ciel est arrivé sur le terrain, quand un manifestant portant un drapeau de la paix interrompu un match entre le Portugal et l’Uruguay.

Le drapeau est un symbole non officiel de la paix mondiale, qui a été créé en Italie en 1961 et porte le mot “PACE”, qui signifie paix en italien.

Un envahisseur de terrain traverse le terrain avec un drapeau de la paix lors du match de phase de groupes du Portugal contre l’Uruguay à Lusail le 28 novembre. (Abbie Parr/Associated Press)

Protestation contre le régime iranien

Le drapeau iranien est également devenu un motif controversé lors des jeux du pays. Les gardes de sécurité ont confisqué des drapeaux et des pancartes pré-révolutionnaires persans portant des messages de soutien au mouvement de protestation iranien. Des affrontements ont également eu lieu entre manifestants et partisans du régime iranien.

Un responsable de la sécurité, à droite, s’entretient avec des fans qui brandissaient un drapeau défendant les droits des femmes en Iran et une chemise portant le nom de Mahsa Amini, tandis que l’Iran affrontait le Pays de Galles à Doha le 25 novembre. La mort d’Amini en détention à Septembre a déclenché des manifestations massives à travers l’Iran. (Matthias Hangst/Getty Images)

Mais certains détenteurs de billets ont réussi à porter des drapeaux, des T-shirts et des pancartes dans les stades, et ils ont brandi des messages faisant référence aux droits des femmes et à Mahsa Amini, la femme de 22 ans dont la mort en détention iranienne en septembre a déclenché l’énorme protestations.

L’équipe de football iranienne s’est tenue silencieusement pendant son hymne national, avant son match d’ouverture, en signe de soutien aux manifestations dans son pays. Cependant, ils a chanté l’hymne lors de leur prochain match.

Les joueurs iraniens n’ont pas chanté leur hymne national avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Angleterre à Doha le 21 novembre. (Hannah McKay/Reuters)

La confrontation entre l’Iran et les États-Unis en phase de groupes s’annonçait comme un événement géopolitique, avant même que US Soccer ne publie une version modifiée du drapeau iranien – sans son emblème de la République islamique – sur les réseaux sociaux. La Fédération américaine de football a déclaré plus tard que le message était une démonstration de soutien au mouvement de protestation iranien.

Médias d’État iraniens a demandé que l’équipe américaine soit expulsée de la Coupe du monde tandis que l’entraîneur et le capitaine de l’équipe américaine étaient grillé par des journalistes iraniens sur l’image du drapeau, la géopolitique dans le golfe Persique et leur prononciation de “l’Iran” comme “eye-ran”.

Drapeau palestinien exposé

Le drapeau des territoires palestiniens a été régulièrement vu dans les tribunes et sur le terrain lors de la Coupe du monde de cette année – la première à avoir lieu au Moyen-Orient – ​​même si leur équipe ne joue pas.

Le 30 novembre, un homme agitant un drapeau palestinien a couru sur le terrain lors du match de la Tunisie contre la France.

Et quand le Maroc a atteint les quarts de finale, ce n’était pas son propre drapeau avec lequel il a posé. Au lieu de cela, ils ont célébré avec un drapeau palestinien.

Le défenseur marocain Jawad El Yamiq agite le drapeau palestinien après que son équipe a battu le Canada à Doha le 1er décembre. (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

Le gardien canadien victime de discrimination

La FIFA a discipliné l’équipe de Croatie après que ses supporters se soient moqués du gardien canadien Milan Borjan lors de l’affrontement de la phase de groupes des deux équipes le 27 novembre.

Borjan est né dans une région ethnique serbe de Croatie qui faisait partie du conflit qui a divisé l’ex-Yougoslavie dans les années 1990. Pendant le match, Borjan a fait face à des chants abusifs et à des banderoles faisant la lumière sur la fuite de sa famille de leur ville natale lorsqu’elle a été prise par les forces croates en 1995.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, la Fédération croate de football a déclaré que la commission de discipline de la FIFA lui avait infligé une amende de 50 000 francs suisses (72 600 dollars canadiens) pour le comportement inapproprié de ses supporters.

Le gardien de but canadien Milan Borjan, à gauche, et le défenseur Kamal Miller réagissent après avoir perdu un match de phase de groupes contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 à Al Rayyan le 27 novembre. Association croate de football. (Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports)

Bonne mauvaise nouvelle

Deux jours avant l’ouverture de la Coupe du monde, le Qatar, qui applique un contrôle très strict sur l’alcool, a annoncé qu’il interdire la vente de bière dans les stades . Au lieu de cela, il ne pouvait être vendu que dans les fan zones et certains autres sites approuvés.

La nouvelle a été un choc pour la FIFA, les détenteurs de billets et Budweiser. Le géant de la bière est un sponsor de la Coupe du monde depuis 1985. On ne sait pas s’il poursuivra les organisateurs de la Coupe du monde pour avoir rompu leur contrat de plusieurs millions de dollars.

L’entreprise a rapidement trouvé un autre moyen de décharger toute la bière qu’elle transportait au Qatar : la donner à l’équipe gagnante.