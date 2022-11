La Coupe du monde du Canada est terminée, mais le voyage de Tajon Buchanan a commencé

AL RAYYAN, Qatar – C’était une séquence que Tajon Buchanan a pratiquée des milliers de fois. Il a récupéré le ballon sur l’aile droite, a regardé vers le but et a examiné ses options.

Mais ce n’était pas une session de formation en Ontario, au Canada. Ce n’était pas un match de football de lycée dans le Colorado ou un match de l’ACC dans le nord de l’État de New York. C’était la coupe du monde. Ainsi, alors que trois coéquipiers se dirigeaient vers le but croate, il aurait été compréhensible que la plus grande scène sportive mondiale conduise à un moment de nervosité.

Là encore, ce n’est pas comme ça que Buchanan est câblé.

Il a posé ses pieds et a choisi la star du Bayern Munich, Alphonso Davies, qui a effectué une course tardive et a livré un centre parfait pour une tête venant en sens inverse. Objectif. Chaos. Histoire. À peine 66 secondes après le début du match contre les finalistes en titre du tournoi, Buchanan et Davies ont fait équipe pour inscrire le premier but en Coupe du monde de l’histoire du Canada.

Le Canadien Tajon Buchanan est en passe de devenir une star pour le club et le pays. (Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

“Lorsque nous avons repris ce programme pour la première fois, nous avons parlé de ce moment”, a déclaré l’entraîneur canadien John Herdman. “Ce moment unit les gens, unit les familles. Il enflamme la passion.”

Après avoir dominé la Belgique dans une défaite 1-0 difficile à encaisser quelques jours auparavant, c’est une sublime démonstration de talent de deux joueurs au début de la vingtaine qui a forcé le monde à se demander : le Canada est-il réel ?

Pas tout à fait, comme il s’est avéré. La Croatie a méthodiquement renversé la situation pour gagner 4-1, éliminant mathématiquement le Canada à seulement deux matchs de sa première apparition en Coupe du monde depuis 1986. Cependant, avant son dernier match contre le Maroc jeudi, on ne peut nier l’impression qui a été faite. Le Canada, peut-être naïvement, a tenté de s’imposer à deux puissances internationales et, ce faisant, a présenté une fusée offensive passionnante qui augure bien du potentiel de l’équipe en 2026, lorsque le Canada co-organisera le tournoi avec les États-Unis et le Mexique.

“Vous pouvez venir à une Coupe du monde et ne pas marquer de but. Vous pouvez venir à une Coupe du monde et bunker et défendre pendant 90 minutes”, a déclaré Herdman. “Mais je pense que la jeune génération est ce que nous voulions inspirer dans ce pays. Ces fans de football à travers le pays qui attendaient ce moment pour le voir et le ressentir, pour être là sur la ligne de touche, juste un privilège absolu.”

À bien des égards, Buchanan incarne l’ascension fulgurante du soccer canadien. Espoir pour la plupart anonyme jusqu’aux deux dernières années, Buchanan a déménagé en 2021 de la Major League Soccer au Power Club belge de Bruges – qui a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions – et, après deux performances exceptionnelles au Qatar, semble prêt à porter sa carrière à des niveaux encore plus élevés.

En 2016, l’idée que Buchanan avait le potentiel de devenir une star mondiale aurait semblé idiote. Il avait déménagé au Colorado avec un ami proche et son père un an plus tôt pour poursuivre le football à un niveau supérieur, mais avait initialement été jugé inéligible pour jouer pour le Colorado Rush à la United States Soccer Development Academy.

Il pouvait encore s’entraîner avec le club, mais son absence des compétitions de haut niveau limitait une large exposition. Une séance d’entraînement dans un camp d’identification de l’Université de Syracuse a donné l’occasion de jouer pour les Orangemen et pour rester alerte, il a choisi de jouer au football au lycée sa dernière année. À une époque où son futur adversaire de la Coupe du monde et vainqueur du Ballon d’Or Luka Modric remportait des titres de Ligue des champions aux côtés de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, Buchanan incendiait des enfants de banlieue dans toute la région de Denver.

Lorsqu’il s’agissait de nommer le joueur de l’année de l’État, son entraîneur à Legacy High, Tony Romano, s’est levé devant les autres entraîneurs et a énuméré les noms des meilleurs joueurs qui traversent l’État.

Buchanan a parcouru un long chemin entre jouer à Denver et jouer maintenant au football de la Ligue des champions avec le Club de Bruges. (Photo de Joris Verwijst/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images)

« Tajon, dit-il, est meilleur qu’eux tous.

Pour Romano, cependant, ce n’était pas le nombre record d’objectifs de Buchanan ou l’athlétisme de niveau supérieur qui était le plus gravé dans son esprit. C’était la perspective unique de Buchanan et sa compréhension du moment. Dans un match éliminatoire d’État, Legacy a obtenu un penalty et avec Buchanan à un but du record de buts scolaires en une saison, il était le choix évident pour tirer.

“Nous avions un étudiant en deuxième année dans l’équipe, et il a dit à ce gamin : ‘Hé, pourquoi ne tirez-vous pas le penalty'”, a déclaré Romano. “Ce qui n’est qu’un témoignage de quelques choses. Premièrement, son caractère. Et deuxièmement, sa confiance sachant cela, que ‘ce n’est pas la fin pour moi.’ Il savait qu’il était destiné à de plus grandes choses sur une scène beaucoup plus grande, mais pour cet étudiant en deuxième année, cela aurait pu être le plus grand moment de sa carrière de joueur.”

Des scènes plus grandes, en effet.

Lorsqu’il est arrivé à Syracuse, Buchanan s’est immédiatement inscrit dans la formation de départ d’une équipe qui comprenait Kamal Miller, qui a également commencé les deux premiers matchs de la phase de groupes du Canada. “Sa première année, il était bon”, a déclaré l’entraîneur de Syracuse Ian McIntyre. “La deuxième année, il était formidable, et la troisième année aurait été géniale, mais c’est à ce moment-là que nous l’avons perdu face à la Major League Soccer.”

Pour McIntyre, voir ses deux anciens joueurs progresser dans le système universitaire jusqu’à des rôles de départ avec la Coupe du monde a été surréaliste.

“Voir ces gars-là passer des matchs de pré-saison ici sur le campus à affronter Kevin de Bruyne? Ouais, c’est très spécial”, a-t-il déclaré. “C’est loin de jouer à Cornell en milieu de semaine. Mais je pense que le chemin est différent pour chaque joueur.”

À New England Revolution, Buchanan a fait tourner les têtes avec ses capacités de dribble et son rythme de travail. Adam Cairns/The Columbus Dispatch-USA TODAY NETWORK

En 33 matchs au cours de ses deux années à Syracuse, Buchanan a marqué 12 buts avec six passes décisives. Le potentiel était là, mais, malgré tout, le consensus sur ce qu’il pourrait être a considérablement sous-estimé ce qu’il est devenu. La Nouvelle-Angleterre l’a repêché n ° 9 au classement général – le contournant avec son premier choix dans le processus – et il ne s’est pas immédiatement inséré comme partant à chaque match.

Lorsque Bruce Arena et son équipe ont remplacé Brad Friedel en mai 2019, c’est la capacité défensive de Buchanan qui a fait la première impression à l’entraînement, mais cela n’a pas conduit à beaucoup de temps de jeu. L’entraîneur adjoint Dave Van den Bergh a déclaré qu’il avait fallu du temps au personnel, et à lui en particulier, pour apprendre à entraîner Buchanan. Ce dont Buchanan avait besoin, a appris Van den Bergh, c’était qu’il réagisse bien une fois que les entraîneurs lui avaient fait confiance et qu’ils se souciaient de lui.

Lors de l’arrêt de Covid en 2020, Arena a demandé à son assistant de rédiger des évaluations individuelles des joueurs et de les présenter aux gars avec lesquels ils travaillaient le plus étroitement. Buchanan était sous la responsabilité de Van den Bergh.

“Je l’ai appelé et je lui ai dit : ‘Écoute, j’ai l’impression d’avoir [messed] avec toi », se souvient Van den Bergh à ESPN.« Je ne savais pas comment vous alliez fonctionner et il n’y avait tout simplement pas assez pour comprendre cela [in 2019]. Je te vois maintenant. Je vois de quoi tu es capable. Et maintenant, je vais vous aider de toutes les manières, formes ou formes que je peux. Et de votre part, j’ai besoin d’un engagement à 100 %. Et il m’a dit : ‘Tu l’as compris.'”

Cela aurait pu ressembler à n’importe quelle interaction entraîneur-joueur normale, mais Van den Bergh a déclaré qu’à partir de ce moment – quand il semblait qu’une véritable confiance s’était établie – il avait remarqué une différence. L’ascension a rapidement suivi. La Nouvelle-Angleterre a présenté des offres de balle basse d’équipes européennes après la saison 2020 avant sa saison d’évasion en 2021, lorsqu’il a aidé à guider la Révolution vers les records de points en une saison de la MLS.

Alors que le parcours de développement de Buchanan traversait des niveaux pour la plupart complètement contournés par ceux qui atteignaient le sommet du sport, il est resté non impliqué dans le programme de l’équipe nationale du Canada. Il a notamment été exclu de la liste U-20 pour les championnats de la CONCACAF 2018, avant d’être appelé pour le tournoi de qualification olympique U-23 en 2021.

“Quelle histoire incroyable ce jeune homme a”, a déclaré Herdman mercredi. “Son sang-froid, sa résilience, sa concentration, je pense, sont nés, encore une fois, d’une incroyable histoire de résilience.”

Herdman a donné à Buchanan sa première sélection en équipe complète au début de 2021 et il est depuis devenu une partie intégrante de l’équipe, avec 28 fois – dont 17 fois à toutes les étapes des qualifications pour la Coupe du monde – avec quatre buts et six passes décisives.

C’est cette période initiale où il a éclaté pour le Canada et la Nouvelle-Angleterre en 2021 qui a suscité un intérêt significatif de l’étranger et a conduit à son déménagement au Club de Bruges. L’accord était d’un montant de 7 millions de dollars avec des incitations qui pourraient rapporter à la Nouvelle-Angleterre 3 millions de dollars supplémentaires et comprend des frais de vente de 10%. Buchanan a parfois été ralenti par des blessures depuis le film, mais lorsqu’il est en bonne santé, il est un joueur clé – comme en témoignent ses quatre départs en Ligue des champions.

“Ce que vous voyez sur la scène mondiale maintenant, c’est pour moi qu’un jeune de 20 ans est un joueur complet. C’est un joueur pour le moment”, a déclaré Herdman. “Il est aussi engagé dans ses responsabilités de défense que dans son attaque. Mais je pense que dans les deux matchs, il a eu un de ces moments” Oh-wow “où seuls les meilleurs, les meilleurs joueurs montrent ces moments lors des Coupes du monde.

“Je pense qu’il leur a montré s’il s’agissait de petits touchés dans le coin ou d’un coup de pied d’un joueur. Les deux matchs ont été formidables et il y a encore plus à venir.”