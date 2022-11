La Coupe du monde d’hiver pourrait créer une Premier League imprévisible

Les fans de bouleversements, de drames et d’intrigues apprécieront l’idée qu’une Coupe du monde d’hiver pourrait créer une Premier League imprévisible

De toutes les histoires que les fans de la Premier League anglaise aiment se raconter, c’est celle sur son caractère imprévisible que vous entendrez le plus.

Nous adorons lancer des phrases telles que “n’importe qui peut battre n’importe qui” ou “tous les six grands ont une chance cette année”.

La vérité, cependant, est légèrement moins excitante.

Malgré tous les bouleversements ponctuels et les efforts héroïques des outsiders des équipes nouvellement promues, à moins d’une victoire unique dans le style de Leicester, nous savons tous assez bien qui se retrouvera dans les six premières positions, quelles cinq équipes seront dans la bataille de relégation et que d’autres feront « le reste ».

Du moins c’est généralement le cas.

Cette saison, il y aura un véritable facteur perturbateur qui menace d’ajouter un véritable sentiment d’imprévisibilité aux débats : une Coupe du monde d’hiver.

La Coupe du monde d’hiver pourrait créer le chaos

La façon dont les équipes naviguent dans la section post-tournoi de la saison va être un ajout fascinant à la ligue, avec le potentiel d’injecter un nouveau chaos dans les matchs après Noël.

Tout d’abord, il y a le facteur fatigue. La Premier League absorbant une grande partie des talents mondiaux, un certain nombre de clubs s’attendront à voir l’implication de leurs joueurs vedettes se poursuivre profondément dans le tournoi.

Le calendrier notoirement implacable de la ligue et son incapacité à faire des compromis en ce qui concerne les accumulations de matchs signifient qu’un grand nombre de footballeurs vont avoir énormément de football dans leurs jambes dans les dernières étapes clés de la saison.

Alors que certains clubs sont bien préparés pour s’appuyer sur la profondeur de leur équipe, ceux qui n’ont pas de soutien significatif peuvent voir les résultats en souffrir.

Ce n’est peut-être pas aussi clair que vous le pensez. Manchester City a l’équipe la plus talentueuse mais aussi l’une des plus petites, les Wolves ont peut-être du mal au niveau national, mais cela ne signifie pas que leur équipe portugaise n’ira pas loin dans la Coupe du monde.

Une ou deux blessures à des joueurs clés peuvent modifier considérablement la saison d’une équipe.

L’inverse est également vrai. Y aura-t-il un avantage pour les équipes dont les joueurs clés ne feront pas le voyage au Qatar ?

Les noms évidents ici sont Haaland de City et Salah de Liverpool, mais il y a une foule de joueurs influents dispersés dans toute la ligue qui resteront à la maison.

Arsenal espère que les absences d’Odegaard, Tierney, Zinchenko et d’Emile Smith-Rowe, en pleine forme, l’aideront à maintenir sa poussée vers le titre, même s’il n’est pas en forme.

Chelsea ayant Reece James, Ben Chilwell, Aubameyang, Chalobah, Loftus-Cheek et Ziyech tous absents pourrait voir leurs chances de décrocher une place parmi les quatre premières augmentées.

Bilan mental de la coupe du monde d’hiver

Un facteur moins tangible que les blessures ou la fatigue physique sera le bilan mental du tournoi. La ligue nationale souffrira-t-elle d’une baisse de motivation de certaines de ses stars ?

Comment les équipes feront-elles face à l’inévitable chute que les joueurs subiront après les sommets que le football de tournoi apporte.

L’engagement envers les matchs pluvieux en milieu de semaine sera-t-il vraiment à la hauteur de ceux des matchs d’avant-tournoi, lorsque les joueurs se battaient pour des places dans l’équipe de leur pays ?

Et quid des managers ? Ceux qui sont chargés de rester avec des joueurs qui ne voleront pas à mi-chemin du monde ?

Les clubs avec de nouveaux managers bénéficient soudainement d’une période supplémentaire de rodage, ce qui signifie que Chelsea’s Potter, Brighton’s De Zerbi, Wolves’s Lopetegui, Villa’s Emery et Southampton’s Jones auront un mois pour affiner leurs tactiques sans la pression de produire des performances dans le jeu. .

Une sorte de mini pré-saison si rarement appréciée par les rendez-vous de mi-saison.

Il y aura des permutations aux deux extrémités de la ligue sans qu’aucune des 20 équipes ne soit affectée par la pause soudaine et intempestive de la saison.

Quelle que soit la force de chaque facteur et quel que soit le résultat, ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que la seconde moitié de cette saison apportera une véritable imprévisibilité à la Premier League, et cela ne peut pas être une mauvaise chose.

Crédit photo : IMAGO / PA Images