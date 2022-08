La Coupe du monde devrait commencer un jour plus tôt avec le Qatar contre l’Équateur reportée au 20 novembre

La Coupe du monde 2022 devrait commencer un jour plus tôt que prévu et la FIFA devrait déplacer le match d’ouverture du Qatar au dimanche 20 novembre, ont confirmé des sources à ESPN.

Depuis 2006, le premier match du tournoi mettait en vedette le pays hôte, mais l’édition 2022 devrait actuellement commencer le lundi 21 novembre avec le Sénégal contre les Pays-Bas.

La proposition, avec l’accord des deux pays et de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine, est que le Qatar contre l’Équateur avance un jour, avec un coup d’envoi à 19 heures locales (16 heures GMT, 11 heures HE). Ce sera le seul match disputé le dimanche et prolongera le tournoi à 29 jours.

Des sources ont déclaré à ESPN que déplacer le match à dimanche donnera au Qatar la chance de présenter la Coupe du monde et d’organiser la cérémonie d’ouverture en tant qu’événement autonome.

Il va maintenant être soumis au Bureau du Conseil de la FIFA, composé du président Gianni Infantino et des dirigeants des six confédérations, pour approbation avec confirmation attendue plus tard cette semaine. Des sources ont déclaré à ESPN que la FIFA a évalué l’impact sur les supporters et s’attend à ce qu’il soit minime, bien que tout problème de voyage et d’hébergement soit traité au cas par cas.

La Coupe du monde du Qatar durera désormais 29 jours au lieu de 28. Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette année que le Qatar avait initialement demandé un coup d’envoi ultérieur le 21 novembre parce que l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, avait insisté pour avoir un énorme feu d’artifice avant le match d’ouverture de son pays et un coup d’envoi l’après-midi serait ont considérablement réduit son impact visuel. Le premier match des hôtes devrait être le troisième match du lundi, avec un coup d’envoi à 19 heures, heure locale, ce qui signifie qu’il y aurait une cérémonie d’ouverture après le coup d’envoi du tournoi.

Le Sénégal contre les Pays-Bas passera de 13h00 heure locale à 19h00, le créneau laissé vacant par le déplacement du match du Qatar, le lundi. Cela signifie qu’il n’y aura pas de coup d’envoi anticipé. Les deux autres matchs de lundi – Angleterre contre Iran (16 heures locales) et États-Unis contre Pays de Galles (22 heures locales) – ne sont pas affectés.

Nouvel horaire proposé

Dimanche 20 novembre

Groupe A : Qatar vs Equateur (Al Bayt Stadium, Al Khor ; 19h00)

Lundi 21 novembre

Groupe B : Angleterre vs Iran (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; 16h00)

Groupe A : Sénégal vs Pays-Bas (Al Thumama Stadium, Doha ; 19h00)

Groupe B : États-Unis – Pays de Galles (stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan ; 22h00)

La nouvelle était signalé pour la première fois par Ole en Argentine.