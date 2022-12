La Coupe du monde devenue Mbappe vs Messi: comment la star française a organisé une confrontation au PSG

« Mor-occ-o ! Mor-occ-o ! vint le chant des Argentins.

La FFT était dans un bus rempli de fans de l’Albiceleste, chantant à tue-tête, célébrant la finale de la Coupe du monde avec la victoire sur la Croatie – telle était leur joie, si fort était leur sens du destin, qu’on avait l’impression d’être dans une sorte d’expérience immersive, transportée dans la vie réelle dans un documentaire sur “Comment l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022”, le genre de film que nous avions regardé une fois en tant qu’enfant aux yeux écarquillés, à partir de 1986. “Héros”, il s’appelait – nous le recommandons.

Hier soir, il était difficile de regarder au-delà de ce tournoi se terminant avec Lionel Messi soulevant le trophée, tant son récit a été convaincant au Qatar. Mais la France et le Maroc avaient tout de même quelque chose à dire là-dessus, bien décidés à écrire leur propre histoire.

Les supporters argentins ont clairement indiqué lequel des deux ils préféreraient affronter, chantant en amitié avec deux supporters marocains, qui nous avaient rejoints dans le bus de la fête pour retourner au village d’appartements d’Al Janoub. Pas étonnant, vu les cauchemars que les Sud-Américains font probablement encore de leur défaite 4-3 face à la France en 2018, dans l’un des grands matches de la Coupe du monde.

Ensuite, l’homme qui les a détruits était Kylian Mbappe, qui est devenu encore plus fort depuis lors. Lui et Messi ont dépassé tout le monde lors de ce tournoi et en ont fait ce qui a semblé presque un duel personnel entre coéquipiers du PSG, jeunes et vieux, passé et futur, se disputant la suprématie dans le présent.

La course au soulier d’or, la quête pour remporter le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi, la chasse au trophée lui-même – plus ce tournoi avançait, plus chacune de ces batailles semblait être entre Mbappe et Messi. Peut-être même la bagarre pour le Ballon d’Or 2023, qui revient si souvent au joueur vedette de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde. Étonnamment, il y a quelques mois à peine, Mbappe n’a terminé que sixième du Ballon d’Or 2022, et Messi n’a même pas fait partie de la liste des 30 finalistes.

(Crédit image : futur)

À l’heure actuelle, il est difficile de suggérer que Mbappe et Messi ne sont pas les deux meilleurs joueurs du monde. La blessure de Karim Benzema ressemblait à un coup dur pour la France avant cette Coupe du monde, mais il a rapidement commencé à sembler qu’elle aurait même agi comme une bénédiction déguisée – établissant Mbappe comme l’homme principal des Bleus, avec la liberté de déchaîner l’enfer sur les défenses. , comme il l’a fait lors de la Coupe du monde 2018, mais pas lorsque Benzema est revenu dans l’équipe pour l’Euro 2020. Mbappe n’a pas marqué un seul but lors de ce tournoi, ratant son coup de pied lors de la défaite aux tirs au but. à la Suisse.

Tout comme Messi, il a marqué cinq buts lors de cette Coupe du monde, même si ses deux passes décisives le placent à un derrière l’Argentin dans la course au soulier d’or avant cette demi-finale. Mbappe soulignera probablement que, contrairement à Messi, aucun de ses buts n’a été des tirs au but.

Dès le début de ce tournoi, même lorsque les Bleus ont pris du retard contre l’Australie, Mbappe a été brillant, fournissant les trucs et astuces, ainsi que les buts. Il avait juste l’air plus rapide que tout le monde, à la fois dans les pieds et dans l’esprit.

Alors qu’il n’était qu’une des nombreuses stars de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde il y a quatre ans, cette fois, il est souvent apparu de la tête et des épaules comme le meilleur joueur de France. Pourraient-ils être trop dépendants d’un seul homme? Le quart de finale contre l’Angleterre semblait suggérer que non – Mbappe a connu son match le plus calme du tournoi, mais les Bleus ont quand même gagné, alors qu’Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Aurélien Tchouameni se sont imposés.

Ils n’ont pas semblé sensationnels à chaque instant de cette Coupe du monde, loin de là, mais Didier Deschamps a depuis longtemps insufflé une conviction, une méthodologie pour faire le travail, même dans les moments les plus difficiles. La France n’avait que 43% de possession contre l’Angleterre, mais a su livrer dans les moments clés. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie, ils ont gagné 4-2 avec seulement 34 % de possession.

“Ce qui est important dans ce type de matches, ce sont les petits détails”, résumait après le match contre l’Angleterre le vainqueur du match Giroud, de retour dans l’équipe pour ce tournoi suite à la blessure de Benzema, et à nouveau instrumental.

Dans cette demi-finale, il allait toujours être intrigant de voir comment chaque équipe faisait face, face à une autre équipe qui préférait presque céder le ballon. Le Maroc l’a poussé à des extrêmes bien plus grands que la France lors de son incroyable parcours vers les quatre derniers, n’ayant que 27% du jeu contre le Portugal et un ridicule 23% contre l’Espagne.

Cela a ramené des souvenirs de la façon dont la Grèce s’est pratiquement dopée à la gloire à l’Euro 2004 – elle a également dû se frayer un chemin devant le Portugal et l’Espagne lors de ce tournoi. Tout comme la Grèce, le Maroc avait été défensivement incroyable, grâce à Romain Saiss, Nayef Aguerd, le gardien Yassine Bono et le milieu de terrain Sofyan Amrabat.

Depuis que Walid Regragui, né à Paris, a pris les rênes de l’équipe nationale en août, ils n’ont concédé qu’un seul but en huit matches – un but contre son camp, lors de leur victoire en phase de groupes contre le Canada.

(Crédit image : futur)

Les supporters maghrébins étaient bien représentés à ce tournoi depuis le début – les Tunisiens étaient là en nombre pour la phase de groupes, et de plus en plus de Marocains ont afflué au Qatar plus cette Coupe du monde avançait, plus leur improbable voyage se poursuivait. Beaucoup sont arrivés de Londres, à la recherche de billets, après d’incroyables scènes de célébration sur Edgware Road après la victoire en fusillade contre l’Espagne il y a une semaine.

Sans surprise, des milliers d’entre eux se sont installés sous la tente géante qu’est le stade Al Bayt pour cette demi-finale, pour un match qui a également eu une histoire politique – en tant que pays, le Maroc a obtenu son indépendance de la France en 1956.

“Maghreb ! Maghreb !” ont-ils scandé dans le bus du stade – un bus rempli de ceux de Rabat et de Casablanca, sans aucun signe d’un seul fan français. Les supporters des Bleus étaient au moins présents au stade, l’un portant même une découpe en carton géante de Mbappe, mais ils étaient sérieusement en infériorité numérique et à peine entendus. Cela s’est illustré lors des échauffements – l’équipe de France a émergé sous les moqueries d’une foule extrêmement partisane.

Une variété d’autres drapeaux étaient également représentés par des pays qui n’avaient pas atteint ce stade – le Brésil, le Canada, l’Italie, l’Écosse et un nombre curieux de drapeaux de l’Ouzbékistan.

Regragui a rappelé Aguerd et Noussair Mazraoui après une blessure – il restait à voir dans quelle mesure ils étaient réellement en forme, ainsi que leur compatriote défenseur central Saiss, qui avait boité contre le Portugal. Dans le cas d’Aguerd, la réponse est arrivée juste avant le début du match – il n’était pas du tout en forme, contraint de déclarer forfait après l’échauffement.

Un mauvais début de soirée s’est encore aggravé en cinq minutes, car le tir de Mbappe a été fortement dévié sur la trajectoire de l’arrière gauche Theo Hernandez, qui a accroché le ballon dans le filet, devant le président français Emmanuel Macron. Malheureusement pour Mbappe, non, Kylian, tu n’obtiens pas de passe décisive pour ça.

C’était la première fois que le Maroc était à la traîne dans un match depuis la nomination de Regragui en août, et présentait un nouveau dilemme – s’il fallait pousser pour égaliser ou continuer à garder le cap jusqu’à plus tard dans le match. Il y avait un danger que cela se passe comme l’Angleterre contre l’Iran, un plan de match à ne pas concéder en lambeaux une fois qu’ils, euh, ont concédé.

Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé – rapidement, ils ont avancé et créé deux occasions, Azzedine Ounahi voyant un tir arrêté par Hugo Lloris, avant que Ziyech ne tire à côté. Ils se sont cependant laissés ouverts à l’autre bout, alors que Giroud a couru clairement et s’est écrasé contre le poteau.

À la 21e minute, le Maroc avait également perdu son autre défenseur central clé, Saiss expulsé blessé. Ce n’était pas exactement l’ouverture de match espérée par Regragui, mais il savait sûrement le risque qu’il prenait avec la formation qu’il avait initialement choisie.

Non pas que le mauvais départ du Maroc ait calmé leurs fans – bientôt ils ont fait leur propre version du coup de tonnerre islandais. Leur équipe avait également le meilleur de la possession de balle – 59% dans la première demi-heure, alors que la France semblait toujours à l’aise pour s’asseoir et frapper ses adversaires en contre-attaque. Quand vous avez des speedsters comme Mbappe et Ousmane Dembele, ce n’est peut-être pas étonnant.

Le plan a presque fonctionné à la perfection lorsque Tchouameni a dégagé Mbappe, mais l’attaquant n’a pu que faire glisser le ballon sur le but, Giroud tirant de larges secondes plus tard alors qu’il aurait dû marquer.

En fin de compte, s’il s’agit d’un match entre deux équipes de contre-attaque, avec Mbappe dans leur alignement, la France est toujours susceptible d’être meilleure dans ce domaine – que ce soit pour se rendre disponible pour un ballon en profondeur, parce qu’il n’a pas envie de revenir en arrière, ou les deux, l’attaquant reste plus haut que Dembele ou même Giroud à des moments où la France est hors de possession, prête à bondir.

Le Maroc a continué à avancer, cependant – toujours une menace sur coup de pied arrêté, ils ont presque attrapé un étonnant égaliseur lorsque le coup de pied aérien de Jawad El Yamiq a frappé le poteau.

Après le régal à la mi-temps de Reel 2 Real chantant le classique des années 90 I Like To Move It lors de l’Argentine contre la Croatie hier soir, la FIFA nous réservait un autre bonus à l’intervalle de ce mois-ci – Reel 2 Real chantant I Like To Move It, encore. Il semblait devenir de plus en plus enroué – il avait un emploi du temps chargé, après tout.

Au début de la seconde mi-temps, un troisième coup dur inévitable pour le Maroc – Mazraoui expulsé, remplacé par son compatriote arrière gauche Yahia Attiyat Allah. Pourtant, cela ne les a pas dissuadés, le nouveau garçon ayant un impact instantané, forçant Ibrahima Konaté à un dégagement vital pour empêcher Youssef En-Nesyri d’intervenir, alors que les supporters marocains étaient debout par anticipation, faisant fièrement rugir leur équipe. La France n’avait pas gardé sa feuille blanche dans ce tournoi jusqu’à présent, mais elle était sur le point de tenir ses adversaires à distance.

Pendant des périodes, Mbappe n’a pas été aussi influent dans ce match que Messi l’était hier soir – il y avait des moments où il semblait qu’il jouait trop large pour avoir le plein impact dont tout le monde sait qu’il est capable.

Déplacé en tête pendant la dernière demi-heure, lorsque Marcus Thuram a remplacé Giroud, il a rapidement livré la qualité qui a décidé du match – passant devant deux à l’intérieur de la surface, avant que son tir ne soit dévié sur le chemin du remplaçant Randal Kolo Muani, prêt à exploiter avec sa première touche après son entrée. Le jeu est bien terminé – bien que ce soit ennuyeux pour Mbappe, vous n’obtenez pas non plus d’aide pour cela. Messi mène toujours à peu près la course au soulier d’or.

La France a-t-elle fait aussi bien que l’Argentine hier soir ? Non. Les Bleus sont-ils aussi bons qu’il y a quatre ans ? Probablement pas, mais ils sont une fois de plus à un match de la gloire, avec suffisamment de qualité pour le gagner s’ils maîtrisent les moments clés, comme ils l’ont fait jusqu’à présent pendant ce tournoi. Avec Mbappe, ils ont une chance.

En fin de compte, les deux demi-finales se sont déroulées comme elles le semblaient toujours. C’était comme si le monde attendait l’Argentine contre la France en finale, et maintenant ils l’ont.

C’est la fin parfaite pour le pays hôte : deux stars du PSG, propriété du Qatar, qui se battent pour tout gagner. La plus grande star française imitant Pelé en remportant des Coupes du monde consécutives à l’âge de 23 ans, ou sans doute le plus grand joueur de tous les temps remportant enfin sa première, à l’âge de 35 ans.

Quel que soit le vainqueur dimanche, l’histoire sera écrite à l’intérieur du stade Lusail. Mbappe encore, ou Messi enfin.