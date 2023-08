La Coupe du monde des clubs des États-Unis est un avantage numérique de la FIFA contre l’UEFA

En 2025, les États-Unis accueilleront la Coupe du monde des clubs remaniée de la FIFA avec un nombre accru d’équipes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé que l’événement s’étendrait à 32 équipes.

Il y aura 12 équipes européennes participantes. Cela inclut les vainqueurs de l’UEFA Champions League de 2021 à 24 (Chelsea, Real Madrid et Manchester City). En utilisant les mêmes critères sur la même période de quatre ans, les clubs européens restants seront sélectionnés.

Six équipes d’Amérique du Sud, dont les champions de la Copa Libertadores de 2021 à 2024, font partie des 20 places restantes. De plus, quatre représentants de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) seront présents.

Le club le mieux classé des vainqueurs de la Ligue des champions d’Océanie dans les années 2021-2024 se qualifie également. Enfin, une équipe de l’équipe du pays hôte et quatre autres équipes d’Afrique et d’Asie complètent les effectifs.

Tebas claque la FIFA après l’expansion de la Coupe du monde des clubs

Le président de la Liga, Javier Tebas, a critiqué la nouvelle structure dans sa récente interview. La stabilité financière des équipes européennes en souffrirait. De plus, le calendrier produira des tensions intolérables, affirme-t-il.

En réponse au projet de la FIFA d’élargir la Coupe du monde des clubs, Tebas a informé Sky de son opposition à l’expansion. Et il a dit qu’il allait aller en justice pour empêcher la FIFA d’étendre ses tournois.

« Pour la FIFA, cela n’est lié qu’au pouvoir. La Coupe du Monde des Clubs – 85% de l’argent qu’ils reçoivent, ils vont le distribuer aux clubs, il n’y aura que 15% pour les confédérations et les organisateurs. Je ne pense donc pas que tout soit nécessairement une question d’argent, car la FIFA gère d’énormes sommes d’argent

« Je pense que c’est plus une question de puissance. [Gianni] Infantino a longtemps voulu que cette Coupe du monde des clubs rivalise avec la Ligue des champions, et il y a donc une différence de pouvoir entre la FIFA et l’UEFA à cause de cela. »

Le président de la Liga pourrait même porter l’affaire devant les tribunaux

La FIFA, selon le président de la Liga, ne souhaite que se développer. Les deux instances dirigeantes veulent capitaliser sur le prestige des meilleurs clubs. Il affirme que cela n’aide en rien le football dans son ensemble.

« Je pense que le problème clé derrière cela est le suivant : nous gérons le calendrier mondial du football pour 300 joueurs d’élite et 20 clubs d’élite. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Nous avons plus de 1 500 clubs professionnels et plus de 40 000 joueurs professionnels, et nous ne pensons qu’à l’élite, et non à tous ces autres footballeurs professionnels.

« Ce qui nous inquiète vraiment, c’est qu’il y aura une différence beaucoup plus importante dans l’argent reçu par les grands clubs par rapport aux autres clubs de ces ligues nationales. Ils [FIFA] doivent penser à tous les différents effets, et peut-être qu’ils devraient réaliser qu’ils ne devraient pas faire cette compétition.

A la question « La Liga peut-elle poursuivre la FIFA en justice ? » Tebas a dit : « Eh bien, ce n’est pas que nous pouvons, c’est ce que nous allons faire ! « Dans le Forum des ligues mondiales, ils mènent actuellement une étude sur les réclamations possibles. Et nous sommes très clairs à ce sujet – si cela ne va pas être dirigé par le Forum des ligues mondiales, la Liga va les prendre [FIFA] au tribunal.

« Nous n’allons pas attendre les décisions d’ailleurs. Nous sommes très clairs que cela va causer beaucoup de dommages aux ligues nationales, et si nous devons aller seuls devant les tribunaux, nous le ferons, et c’est tout. »

PHOTO : IMAGO / NurPhoto