La prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pourrait avoir lieu aux États-Unis. Selon des informations récentes, l’instance dirigeante internationale du football envisage un nouveau lieu pour le tournoi. Auparavant, les favoris pour l’hébergement étaient la Chine et les Émirats arabes unis. Néanmoins, aucun des deux pays n’est parvenu à un accord définitif avec la FIFA.

Rien n’indique quelles villes accueilleraient des matchs de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

Début septembre, pas de décision définitive des officiels. Cependant, les États-Unis sont passés en tête de file lorsqu’il s’agit d’accueillir la compétition. S’il est sécurisé, il aurait lieu probablement en février 2023. Traditionnellement, le tournoi a lieu en décembre de chaque année. Pourtant, la FIFA a repoussé les deux dernières compétitions en février de l’année suivante, et la version “2022” semble faire de même.

Programmation de la Coupe du monde des clubs

Les dates de programmation de la prochaine Coupe du monde des clubs sont à surveiller. Il est logique de placer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en décembre de chaque année, car elle oppose les vainqueurs continentaux de cette année-là. Cependant, avec la Coupe du monde prévue pour novembre et décembre, la FIFA ne veut probablement pas empiler les tournois en succession rapide. Le calendrier probable du tournoi en 2023 tombe du 6 au 12 février, à deux bons mois de la Coupe du monde.

Les États-Unis sont considérés comme l’hôte de la Coupe du monde des clubs en février 2023, par @As_TomasRoncero pic.twitter.com/4T81xFwWlp — B/R Football (@brfootball) 9 septembre 2022

Même alors, certaines compétitions ont des contraintes d’horaire. La phase à élimination directe de l’UEFA Champions League aura lieu les 14 et 15 février. En Espagne, la Copa del Rey devrait avoir lieu les huitième et neuvième du même mois. Le Real Madrid est un concurrent probable dans ces deux compétitions. De plus, il représente l’UEFA à la Coupe du monde des clubs. Par conséquent, février serait un mois pour le moins mouvementé pour Los Blancos. La solution simple à ce scénario serait que la Fédération espagnole de football déplace les jours de match de la Copa del Rey, si le Real Madrid était impliqué.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux États-Unis apporte du changement

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 aux États-Unis apporterait des changements pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, ce serait la première fois que ce tournoi trouverait un hôte en Amérique du Nord. L’hôte traditionnel est un pays asiatique, que ce soit le Japon, les Émirats arabes unis ou le Qatar.

De plus, la FIFA souhaite étendre le tournoi à 24 équipes. Auparavant, la compétition n’accordait des places qu’aux champions de la coupe continentale, ainsi qu’aux vainqueurs de la ligue nationale de l’hôte. La FIFA prévoit d’avoir 24 équipes dans la compétition réparties en huit groupes de trois. Cependant, l’UEFA veut moins de représentation afin de participer à ses propres compétitions.

Certaines équipes sont assurées de jouer, peu importe si le nombre d’équipes augmente. Le représentant de l’UEFA est le Real Madrid. L’équipe MLS des Sounders de Seattle a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF pour la première fois, décrochant son billet pour la Coupe du monde des clubs, qui pourrait très bien être aux États-Unis comme avantage à domicile.

Où que se déroule la prochaine Coupe du monde des clubs, FOX Sports et Telemundo diffuseront le tournoi ici aux États-Unis.

