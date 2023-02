La Coupe du monde des clubs 23 aura lieu en Arabie saoudite, confirme la FIFA

L’influence croissante de l’Arabie saoudite dans le football mondial s’est étendue avec la sélection du pays pour accueillir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023 pour la première fois en décembre.

Le Real Madrid, champion du monde en titre, a remporté la compétition pour une cinquième fois record avec une victoire 5-3 contre le champion saoudien Al Hilal au Maroc plus tôt ce mois-ci.

Alors que l’Arabie saoudite devrait lancer une candidature pour accueillir la Coupe du monde de football 2030 plus tard cette année, la décision de remettre la Coupe du monde des clubs au pays verra la nation du Moyen-Orient accueillir pour la première fois un tournoi de football de haut niveau.

Cinq nations – le Brésil, le Japon, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Maroc – ont déjà organisé la Coupe du monde des clubs, qui a été disputée par les champions des six confédérations continentales et une équipe du pays hôte.

Et la FIFA a maintenant confirmé que le tournoi de cette année, qui se tiendra bien du 12 au 22 décembre, se déroulera en Arabie saoudite, dont le Fonds d’investissement public (PIF) est le propriétaire majoritaire de l’équipe de Premier League Newcastle United.

Le ministre saoudien des sports, SAR le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, a déclaré : “Nous sommes honorés et extrêmement ravis d’avoir l’opportunité d’accueillir les principaux clubs de football du monde et leurs fans en Arabie saoudite.

“De nombreux fans auront récemment été témoins de notre capacité en tant que nation à concourir au plus haut niveau possible sur le terrain. Nous avons maintenant la chance de prouver que nous sommes également des hôtes de classe mondiale. Nous sommes impatients de montrer notre véritable amour du jeu et notre désir d’être une force pour le bien.

“Aujourd’hui est une autre étape importante sur notre chemin de transformation dans le football et en tant que pays et j’espère que toutes les personnes impliquées verront par elles-mêmes les progrès indéniables réalisés à de nombreux niveaux différents.

“Nous accueillons des sports internationaux pour la simple raison que nous croyons vraiment au pouvoir du sport d’inspirer nos garçons et nos filles, de créer de nouveaux liens et de nouer de nouvelles relations. Cela signifiera tellement pour notre peuple, dont 70 % ont moins de 35 ans et sont absolument obsédés par le football.”

Le tournoi devrait se dérouler entre la capitale saoudienne Riyad et Djeddah, les détails complets des lieux devant être divulgués à une date ultérieure.

Après avoir annoncé en décembre que la Coupe du monde des clubs s’étendrait à 32 équipes à partir de juin 2025, la FIFA a révélé mardi comment les créneaux de qualification seraient répartis.

Douze équipes proviendraient de l’UEFA, dont six d’Amérique du Sud et quatre des confédérations d’Asie et d’Afrique. Une place unique continuera d’être réservée à l’Océanie et à un club du pays hôte du tournoi.