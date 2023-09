La Coupe du Monde de Rugby de Peacock séduit les fans de football

Le rugby est le sport qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, selon Nielsen, avec plus de 2 600 clubs aux États-Unis. Alors que la Coupe du monde de rugby se joue actuellement en Australie, dont Peacock participe à chaque match, nous avons rencontré NBC Sports pour en savoir plus sur la compétition, ainsi que sur la Coupe du monde de rugby 2031 aux États-Unis.

Voici notre conversation avec Jon Miller, président, Acquisitions et partenariats chez NBC Sports :

Comment la Coupe du Monde de Rugby s’intègre dans l’expérience Peacock

Christopher Harris (CH) : Comment la Coupe du monde de rugby s’intègre-t-elle dans le portefeuille global de ce que NBC Sports et Peacock proposent aux abonnés ?

Jon Miller (JM) : « Cela correspond tout à fait à notre stratégie consistant à offrir une compétition de haut niveau. La Coupe du Monde de Rugby est le summum du rugby, et le rugby est sans doute le troisième sport le plus populaire au monde derrière le football et le basket-ball.

« La Coupe du Monde de Rugby fait partie de notre portefeuille d’une manière ou d’une autre depuis 2011, mais [during] ces dernières années (2019 au Japon et 2023 en Australie), c’est la première fois que nous l’avons exclusivement à tous les niveaux. Cela s’intègre très bien dans cette fenêtre matinale du week-end que la Premier League a également occupée.

« Dans le passé, en 2019, lorsque nous avions la Coupe du monde de rugby, nous la proposions sur NBC Sports Gold et il en coûtait 200 $ pour accéder aux 48 matchs. Désormais, si vous disposez simplement d’un abonnement de base à Peacock pour 5,99 $, vous bénéficierez des 48 matchs en direct, ce qui représente une valeur incroyable pour les personnes qui aiment ce sport.

« Nous avons également 16 des 48 matchs en direct sur CNBC. Et puis nous diffuserons également les quarts de finale, les demi-finales et la finale sur NBC, mais ceux-ci seront retardés.

L’attrait du rugby pour les fans de tous les sports

CH : Vous avez regardé des sports du monde entier. En tant qu’Américain, qu’est-ce qui, pour vous, rend un match de rugby si intéressant à regarder ?

JM : « Je suis littéralement devenu un fan de rugby au cours des 10 à 12 dernières années. J’ai découvert ce sport pour la première fois après l’annonce en 2009 de son intention de devenir un sport olympique. J’ai donc senti qu’il était important de devenir plus intelligent dans ce domaine.

« Pour présenter ce sport à nos téléspectateurs, nous avons commencé avec six heures de rugby en 2010, et nous l’avons maintenant étendu à plusieurs centaines d’heures de rugby en direct. Nous avons les Six Nations, qui est la compétition annuelle prééminente mettant en vedette les six meilleurs pays d’Europe qui jouent chaque année en février et mars. C’est une propriété extrêmement réussie.

« Nous avons également ajouté les Internationaux d’automne, qui comportent également de nombreux événements pays contre pays qui débuteront en 2024.

« Malheureusement, les États-Unis n’ont pas d’équipe pour cette Coupe du Monde de Rugby, mais nous avons une très forte équipe olympique américaine à sept qui concourra à Paris en 2024.

« C’est un sport très populaire sur les campus universitaires. Cela devient un sport beaucoup plus important au niveau du collège à mesure que les enfants apprennent ce sport.

« Non seulement [rugby] une grande compétition sportive, mais j’aime le respect que les joueurs ont les uns envers les autres, envers les officiels et envers les règles du jeu. J’aime le fait que même si le rugby frappe fort, il y a beaucoup moins de blessures. Quand on s’attaque à quelqu’un, il faut en fait le mettre au sol. Ce n’est pas comme si tu lançais un avant-bras comme tu le vois dans [American] football. Vous ne pouvez pas diriger avec votre tête et frapper quelqu’un… vous ne pouvez pas faire tout cela au rugby. C’est une sanction sévère et vous êtes expulsé pour ce genre de mauvais comportement.

«Plus que tout, j’aime la fin du match lorsque ces deux équipes se sont affrontées pendant les deux mi-temps qu’elles ont quittées, essentiellement bras dessus bras dessous et ont pris une boisson adulte de leur choix. Il y a une vraie camaraderie et un respect entre les athlètes, et ces joueurs de rugby que vous voyez jouer sont des athlètes incroyables.

« Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c’est que les fans de football américain, une fois qu’ils commenceront à regarder le rugby et qu’ils commenceront à comprendre les règles, ils comprendront d’où viennent une grande partie des règles du football. Ils venaient du rugby.

Coupe du monde de rugby 2031 aux États-Unis

CH : Y a-t-il des commentaires sur les matchs réalisés par NBC Sports, ou s’agit-il du flux mondial ?

JM : Nous apportons le flux mondial, le même groupe qui a produit du football pour la Coupe du Monde fournit le flux mondial ici, c’est donc une production très forte.

CH : Dans quelle mesure NBC Sports serait-il intéressé à acquérir les droits de la Coupe du monde de rugby 2031 aux États-Unis ?

JM : «Ça va vraiment être intéressant. Nous avons consulté World Rugby sur la Coupe du monde de rugby. À un moment donné, ils nous ont posé des questions sur 2027, et nous avons fortement déconseillé 2027 aux États-Unis, car en 2028 il y aura les Jeux olympiques à Los Angeles et en 2026 la Coupe du monde de football. Nous avons également estimé que l’US Rugby avait besoin d’une certaine piste pour construire un programme de haute performance dans lequel ils s’engageaient. Ainsi, d’ici 2031, lorsque la Coupe du monde de rugby aura lieu aux États-Unis, je pense que nous serons bien mieux préparés à faire du bon travail, à la fois sur le terrain avec une équipe américaine compétitive, mais aussi parce que les fans de sport américains seront devenus plus familiers. avec le sport à ce moment-là.

« Nous chercherons donc certainement à être un joueur lorsque ces [2031 Rugby World Cup] les droits seront disponibles dans plusieurs années.

Crossover pour les fans de football vers le rugby

CH : Selon vous, quel est l’attrait croisé pour les fans de football qui regardent des matchs sur Peacock pour les attirer à la Coupe du monde de rugby ?

JM : « Il y a des fans de Premier League qui ne sont pas nécessairement des fans de rugby, et des fans de rugby qui ne sont pas nécessairement des fans de Premier League, mais la seule chose que les fans de Premier League reconnaissent, c’est que la Premier League est la meilleure des meilleures. C’est la seule ligue de haut niveau au monde. Lorsqu’ils regardent un événement de Premier League, ils regardent la crème de la crème, et c’est ce qui les divertit.

« Quand on regarde la Coupe du monde de rugby, c’est la même chose. Vous regardez les gens qui sont au sommet du sport et qui représentent leur pays dans ce qui est un sport et un jeu incroyables. Vous trouverez beaucoup d’Européens qui suivent le rugby et vivent ici, qui ont hâte de regarder cela et sont presque évangéliques dans la façon dont ils parlent de ce sport, tout comme les fans de Premier League ressentent la même chose.

« Donc je pense qu’il y a ce crossover.

« Je pense que nous avons un réel avantage ici car la majorité de ces matches se déroulent le matin ou tôt ou en milieu d’après-midi en France. Ils ont donc tendance à avoir lieu plus tôt dans la journée, nous n’avons donc pas la compétition du match de 16 heures de la NFL ou du grand match de football universitaire de 15 h 30, ou encore un Big 10 samedi soir avec du football universitaire.

CH : La production de la Coupe du Monde de Rugby est excellente de par la façon dont ils mettent en œuvre le VAR avec les arbitres au micro, ainsi que par la qualité des retransmissions.

JM : « Au rugby, ils n’ont pas de règles, ils ont des lois » [of the game]. La façon dont les officiels parlent aux joueurs, et la façon dont les joueurs répondent aux officiels, est un exemple de la façon dont de nombreux autres sports peuvent apprendre.