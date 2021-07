La Coupe du monde de rugby à XV a 50/50 chances de se dérouler en 2021, déclare le directeur général Jon Dutton | Nouvelles de la ligue de rugby

La Coupe du monde de rugby à XV de cette année est en jeu

Les perspectives d’organiser la Coupe du monde de rugby à XV cette année sont « 50/50 », selon le directeur général Jon Dutton, qui s’attend à ce qu’une décision soit prise quant à savoir si elle se déroulera comme prévu au début de la semaine prochaine après consultation des joueurs.

La décision de la semaine dernière de l’Australian Rugby League Commission et de la New Zealand Rugby League de retirer leurs équipes nationales du tournoi en Angleterre, qui doit débuter le 23 octobre, en raison de craintes pour la sécurité autour de la pandémie de Covid-19 a pris les organisateurs et les joueurs par surprise. .

Le directeur général de RLWC2021, Dutton, et son équipe sont maintenant en train d’interroger les joueurs pour savoir dans quelle mesure ils sont disposés à participer au tournoi et à rechercher des options alternatives, les choix auxquels le conseil d’administration est confronté étant d’aller de l’avant comme prévu, de reporter à l’année prochaine ou annuler la Coupe du monde tous ensemble.

« C’est probablement 50/50, mais nous ne le saurons pas tant que nous n’aurons pas écouté les joueurs », a déclaré Dutton, qui a exprimé ses craintes que les points de vue des joueurs ne soient pas pris en compte par l’ARLC ou la NZRL. « Ce qui est clair, c’est que la voix des joueurs et le choix des joueurs n’ont pas eu d’incidence sur les décisions prises.

« Nous comprenons qu’ils ont des inquiétudes et je pense que les inquiétudes concernent davantage le bien-être que la sécurité. Beaucoup d’entre eux ont été dans des bulles et loin de leurs familles, et nous apprécions pleinement le fait que sans joueurs, nous n’avons pas de tournoi.

« Nous avons eu deux réunions d’urgence du conseil d’administration depuis jeudi dernier et le conseil d’administration est unanime que si nous le pouvons, nous voulons organiser le tournoi en 2021.

« Nous devons être responsables compte tenu du niveau d’investissement public, de nos partenaires de diffusion et commerciaux, nous avons donc toujours eu des options alternatives. Elles incluent le report [to 2022], aussi désagréable que cela puisse être à ce moment-là, et aussi n’organisant pas du tout l’événement. »

Des discussions initiales ont eu lieu sur la possibilité que l’Australie et la Nouvelle-Zélande soient remplacées par des équipes représentatives autochtones et maories, bien qu’elles devraient être sanctionnées par l’International Rugby League pour participer à la Coupe du monde.

Dutton a cité l’équipe maorie de Nouvelle-Zélande faisant partie de la Coupe du monde 2000, bien que dans des circonstances différentes, et le plan est que le tournoi masculin, féminin et en fauteuil roulant se déroule si possible avec l’ensemble de ses équipes.

« Nous avons certainement été en communication avec les représentants autochtones et maoris, et nous sommes certainement enthousiasmés par ces propositions », a déclaré Dutton.

« Nous allons entreprendre une certaine diligence raisonnable car ce ne sont pas des équipes nationales ou des équipes qui existent régulièrement pour le moment, mais ce travail, cette communication et cette consultation sont certainement déjà en cours.

L’équipe maorie de Nouvelle-Zélande a participé à la Coupe du monde de rugby à XV en 2000

« Nous voulons voir des joueurs du monde entier jouer en 2021 et s’il existe un moyen de le faire, nous voulons étudier toutes les possibilités.

« Nous ne voulons pas redessiner les tournois, nous envisagerions donc de remplacer les équipes sur une base comparable. Lorsque cela n’est pas réalisable, nous envisagerons d’autres options. »

Le directeur général de l’Australian Rugby League Players Association, Clint Newton, et l’international australien Daly Cherry-Evans font partie de ceux qui se sont prononcés sur le fait que les joueurs n’avaient pas été consultés depuis l’annonce des retraits.

Jason Taumalolo des Tonga a également confirmé son intention de participer à la Coupe du monde, tandis qu’une infographie complète produite par les organisateurs du RLWC2021 a été envoyée aux équipes et aux joueurs en compétition décrivant les mesures d’atténuation strictes de Covid-19 qui seront en place.

Et bien que Dutton accepte que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne changent pas d’avis, les organisateurs du tournoi restent ouverts à un changement d’avis de leur part.

« Je crois comprendre que la position est irréversible, mais si à un moment donné [NRL CEO] Andrew Abdo ou [ARLC chairman] Peter V’landys veut prendre le téléphone et avoir une conversation avec nous, nous serions ravis de leur parler », a déclaré Dutton.