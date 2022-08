La Coupe du monde de mi-saison pose un “gros doute” sur la condition physique des joueurs

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que son “grand doute” cette année concernait l’impact de la Coupe du monde de mi-saison au Qatar sur la condition physique et les performances des joueurs.

La saison de LaLiga démarre ce week-end avec 14 tours de matches qui doivent être disputés avant que la ligue ne fasse une pause pour le début de la Coupe du monde, qui débutera désormais le dimanche 20 novembre.

– Diffusez tous les matchs de LaLiga sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Aperçu équipe par équipe de LaLiga : Madrid peut-il conserver son titre ?

– Cahier : Les secrets du football mondial

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

La ligue reprendra le 29 décembre – seulement 11 jours après la finale de la Coupe du monde – pour disputer les 24 tours de matchs restants jusqu’à la fin de la saison le 4 juin.

“Je pense que nous n’aurons pas beaucoup de problèmes jusqu’à la Coupe du monde. Les joueurs veulent aller à la Coupe du monde dans de bonnes conditions”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi avant le match d’ouverture de Madrid en Liga à Almeria. “Le grand doute est après la Coupe du monde, comment les joueurs reviennent.

PREMIERS MATCHS DU REAL MADRID 14 août Almería (A) 20 août Celta Vigo (A) 28 août Espanyol (A) 4 septembre Real Betis (H) 11 septembre Majorque (H) 18 septembre Atlético (A)

“En général, après la Coupe du monde, les joueurs partent en vacances. Ici, les joueurs reviendront pour commencer la partie importante de la saison. C’est là qu’il faudra évaluer leur fatigue et penser à les reposer.”

Ancelotti était célèbre pour avoir maintenu la rotation au minimum l’année dernière, en s’appuyant sur le même noyau de joueurs que Madrid a remporté un doublé en Liga et en Ligue des champions, mais a déclaré que cela changerait cette saison.

“Nous avons une équipe très forte, il faut que tout le monde reste motivé”, a-t-il ajouté. “Nous avons aussi une Coupe du monde. Nous avons besoin d’une grande équipe, en bon état. L’idée est donc de tourner un peu plus par rapport à l’année dernière.”

L’un des bénéficiaires pourrait être Eden Hazard, qu’Ancelotti a soutenu pour enfin livrer après trois campagnes blessées au Bernabeu.

“Je suis sûr qu’il jouera plus qu’il n’a joué l’an dernier”, a déclaré Ancelotti. “Il peut jouer à différentes positions devant. Il est plus habitué à jouer à gauche, il a joué à droite l’année dernière et a bien fait, et nous l’avons essayé comme un faux neuf.”

L’entraîneur a également été interrogé sur l’omission de Toni Kroos de la liste restreinte des 30 joueurs de France Football pour le Ballon d’Or masculin 2022 – publié vendredi – qui comprenait six joueurs madrilènes : Karim Benzema, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Luka Modric. , Casemiro et Antonio Rudiger.

“Cela me surprend un peu, car Kroos a connu une saison fantastique”, a déclaré Ancelotti. “Mais nommer chaque joueur du Real Madrid pourrait être un problème. C’est un peu étrange que Kroos ne soit pas là, mais c’est étrange pour [Fede] Valverde, Eder Militao, David Alaba… Pour moi, ils le méritent tous.”