La coupe du monde de Lionel Messi ? L’équipe d’Argentine construite autour de lui fait écho au succès de Diego Maradona au Mexique en 1986 | Nouvelles du football

C’était comme si la première demi-heure de jeu, la première mi-temps de cette Coupe du monde même, avait fait partie de sa longue con. Une configuration. Dans une situation similaire peu avant, Lionel Messi avait tiré à côté. Pendant une grande partie du tournoi, cette passe avait été balayée vers la gauche.

Daley Blind pensait savoir ce qui allait arriver et était à une longueur de Nahuel Molina. Virgil van Dijk n’était coupable que d’avoir mis son poids sur le mauvais pied, reflétant le mouvement de Messi. Messi n’a jamais regardé mais son instinct lui a dit que la balle inversée était allumée.

La passe a été jouée. Les Pays-Bas ont été joués.

Image:

Nahuel Molina célèbre avec Lionel Messi après avoir marqué contre les Pays-Bas





La victoire de l’Argentine en quart de finale est devenue lourde, mêlée de drame, de tension, de panique et de colère. Il a fallu deux arrêts sur penalty d’Emiliano Martinez et un vainqueur de l’homonyme Lautaro à la fin. Poussée par leur vaste soutien, l’énergie émotionnelle dépensée est incalculable.

Mais avant tout, c’était ce moment, le but qui nous a montré pourquoi l’Argentine peut gagner cette Coupe du monde. Il existe une relation simpatico entre un génie et les 10 hommes qui semblent prêts à faire tout et n’importe quoi pour l’aider.

Messi peut encore manipuler un football comme aucun homme vivant mais à 35 ans son mouvement est désormais tronqué. Plus de la moitié de son temps sur le terrain se passe au pas. Le vieil adage selon lequel une équipe pleine de Messis serait imbattable n’est plus vrai. Il a besoin de coureurs.

Molina a fait cette course en croyant que Messi le trouverait mais en sachant qu’il pourrait ne pas le faire. Avec Marcos Acuna, l’ailier arrière sur le flanc opposé qui a remporté le penalty sur lequel Messi a marqué le deuxième but de l’Argentine, leur énergie alimente cette équipe.

Quand ils ne pouvaient plus courir, ils ont été remplacés par deux autres prêts à faire de même. L’Argentine a essayé de rester compacte derrière Messi et ils ont essayé de se précipiter devant lui. Julian Alvarez, une image d’enthousiasme juvénile alors qu’il courait pour deux devant.

Décrier le talent des autres, c’est passer à côté de l’essentiel.

Image:

Lionel Messi célèbre lors de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde contre les Pays-Bas





Messi a fait partie d’équipes plus brillantes que celle-ci, bien sûr, même au niveau international. Ses débuts en Coupe du monde sont venus en tant que remplaçant dans une victoire mémorable de six buts contre la Serbie qui comprenait l’un des grands buts d’équipe que ce tournoi ait jamais vus.

Le talent qui est venu et reparti depuis est étonnant. Mais ce que Messi n’a pas pu faire avec Juan Roman Riquelme et Hernan Crespo, Carlos Tevez et Juan Sebastian Veron, ou Sergio Aguero et Gonzalo Higuain, il pourrait encore l’accomplir avec cette Argentine.

Il y a ici des échos de la victoire de la nation en 1986 qui vont au-delà des similitudes évidentes avec l’homme dont le nom a évoqué Messi lors de la célébration de cette victoire après le match. Le joueur avec qui il a toujours été comparé lorsqu’il portait un maillot argentin.

Image:

Lionel Messi imitera-t-il enfin Diego Maradona et remportera-t-il la Coupe du monde avec l’Argentine ?





Diego Maradona a disputé la Coupe du monde de 1982 avec ces héros de quatre ans plus tôt, Mario Kempes et Daniel Passarella. Il a noué des liens sur et en dehors du terrain avec Claudio Caniggia en 1990 et ils ont été rejoints par le brillant Gabriel Batistuta en 1994.

Mais il a remporté le trophée avec aucun d’eux. Il l’a fait aux côtés d’un groupe de joueurs initialement décrié mais finalement plus fonctionnel qui est devenu une bande de frères. Dans un système 3-5-2 similaire à celui désormais adopté par Lionel Scaloni, ils ont trouvé le moyen de le faire fonctionner.

“L’équipe était basée sur une architecture très solide”, a déclaré Jorge Valdano, peut-être la chose la plus proche d’un joueur vedette parmi le reste de cette équipe vainqueur de la Coupe du monde 1986. Lui et eux ont reconnu qu’il y avait un homme à part – ce était le secret de leur succès.

“Au milieu, un génie à qui l’on accordait le privilège de la liberté. L’influence de Maradona était si importante qu’elle semblait s’étendre à toute l’équipe, pourtant l’équipe était très structurée d’un point de vue tactique, et chacun de nous avait des obligations.”

S’adressant à Pedro Pasculli, colocataire de Maradona et buteur du vainqueur contre l’Uruguay en 1986, il a dit la même chose. “Nous n’étions pas favorisés mais le collectif était crucial”, a déclaré Pasculli Sports du ciel. “Nous avions cette soif et cette humilité de jouer et de gagner.”

Ils disent que Maradona a battu l’Angleterre et la Belgique seules. Il avait besoin des autres. Très marqué contre l’Allemagne de l’Ouest, c’est la course de Jorge Burruchaga qu’il a repérée pour le vainqueur. “Il était l’as de pique”, a déclaré plus tard Burruchaga. “Mais l’équipe l’a beaucoup aidé.”

Et il en est ainsi en 2022.

Image:

Lionel Messi célèbre lors de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde contre les Pays-Bas





L’Argentine n’a pas besoin de 11 comme Messi. Ils n’en ont besoin que d’un. Dix travailleurs volontaires autour de lui. Dix hommes qui sont prêts à faire leur propre travail, à courir plus fort et plus intelligemment que l’opposition, tout en sachant qu’ils ont quelque chose – quelqu’un – les autres n’en ont pas.

C’est un état d’esprit mais aussi un savoir-faire.

Sergio Aguero est un grand ami de Messi et était un joueur bien plus grand qu’Alvarez en ce moment. Mais son style était-il si naturel ? Ever Banega était un excellent meneur de jeu, mais il n’a pas couvert le terrain en 2018 que Rodrigo De Paul était prêt à couvrir au Qatar.

Image:

Rodrigo De Paul a remplacé Lionel Messi au milieu de terrain argentin





Le capitaine allemand Philipp Lahm, vainqueur de la Coupe du monde, a noté la “division inhabituelle et excitante du travail” dans cette équipe. Il voit une différence avec celui qui a perdu la finale de 2014. Cette équipe attendait que Messi résolve tout. Celui-ci joue pour l’aider à le faire.

À son crédit, Scaloni l’a reconnu dès le départ. Messi n’était même pas dans son équipe pendant la première partie de son mandat, compte tenu de son avenir. L’entraîneur considérait cela comme un élément positif. “Nous avions d’abord besoin que le groupe soit fort”, a-t-il déclaré. C’est fort maintenant.

Cela pourrait manquer dans tout cela. “La tactique est aussi importante”, a prévenu le défenseur néerlandais Jurrien Timber comme s’il supposait que cela favorisait son équipe. Scaloni a aussi de la tactique. C’est un côté solide construit pour tirer le meilleur parti du meilleur.

La preuve est là. Lorsque Messi est sorti du terrain vendredi soir, épuisé mais triomphant, les statistiques ont montré qu’il avait tenté plus de tirs que n’importe qui d’autre à la Coupe du monde – presque le double de n’importe qui dans la barre du tournoi Kylian Mbappe.

Il est le buteur de son équipe et leur créateur. Seul Antoine Griezmann a fourni plus d’occasions lors de cette Coupe du monde. Messi a même réussi plus de dribbles que tous les autres joueurs sauf trois. C’est extraordinaire. Il est également facilité par son entourage.

A plus d’un titre, cette équipe argentine travaille.