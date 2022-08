La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, commencera une journée plus tôt que prévu, selon des sources

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de cette année au Qatar sera avancé d’un jour au 20 novembre, ont indiqué mercredi à l’AFP des sources du football.

A LIRE AUSSI | Reinhard Rauball de longue date quittera ses fonctions de président du Borussia Dortmund

La FIFA et les organisateurs qatariens ont convenu du changement, ont indiqué les sources. Selon le calendrier actuel, le Sénégal et les Pays-Bas joueront le premier match le 21 novembre, suivi du match d’inauguration officiel entre le Qatar et l’Équateur plus tard dans la journée.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici