La Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait avoir 6 matchs par jour

La Coupe du Monde de la FIFA en 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait voir jusqu’à six matchs par jour pendant les phases de groupes.

L’édition 2026 de la Coupe du monde verra le tout premier tournoi à 48 équipes. C’est la première fois que le format à 32 équipes est modifié depuis 1998. Plus d’équipes signifie plus de globes oculaires, mais cela nécessite également plus de planification et de formatage pour le réussir de manière transparente.

Avec quatre équipes d’Amérique du Nord, le tournoi verra 104 matchs qui se dérouleront sur une période de 33 jours. Les horaires pourraient également être un autre problème si autant de matchs doivent être joués en une seule journée, les fuseaux horaires des nations européennes étant différents. Cela pourrait signifier que certains matins très tôt pour les nations européennes et les diffuseurs auraient également du mal avec au moins quelques grandes nations ayant leurs matchs à des heures vraiment étranges.

Le tournoi est le plus susceptible d’être joué en 12 groupes de quatre équipes. Avec l’augmentation du nombre d’équipes ainsi que des matchs, se rendre sur différents sites serait également un gros obstacle, la Coupe du monde 2026 se disputant dans trois nations.

Ce n’était pas le cas au Qatar et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles le tournoi a pu être terminé dans un délai plus court. Il semble y avoir pas mal d’idées qui circulent, car la possibilité de la Coupe du monde 2026 est divisée en deux mini-tournois en cours de discussion.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se jouera dans 16 sites à travers les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique. Sur les 16 sites désignés pour le tournoi, 11 sont en Amérique avec trois sites au Mexique et deux au Canada.

Les villes d’Atalanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphie, San Francisco, Seattle et New York devraient accueillir les jeux en Amérique. Les matchs au Mexique auront lieu à Guadalajara, Mexico et Monterrey, tandis que Toronto et Vancouver accueilleront les matchs prévus au Canada.

L’augmentation du nombre d’équipes pourrait également entraîner une augmentation des revenus de la FIFA et d’autres organismes connexes, mais cela pourrait également donner aux nations qui ne se sont jamais qualifiées auparavant, une chance de représenter fièrement leur pays sur la plus grande scène, augmentant encore l’attrait mondial de le sport.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici