La Coupe du monde de globe-trotters de la FIFA suffit à inciter votre grand-père à rejoindre Extinction Rebellion

LES plus grands pollueurs de la planète sont la Chine, l’Inde, la Russie, les États-Unis – et la Fifa.

A l’heure où le changement climatique est la préoccupation majeure de l’humanité, la Fifa, dans son infinie bêtise, a décidé que la Coupe du monde 2030 se déroulerait sur trois continents différents.

Quelles que soient vos convictions sur le changement climatique, nous pouvons peut-être tous convenir que ce n’est pas le moment pour la FIFA d’organiser une Coupe du Monde sur trois continents. Crédit : Getty

Peu importe que les fans de football devront hypothéquer leur âme pour suivre l’action du globe-trotter.

Peu importe que les joueurs soient censés performer tout en endurant l’épais brouillard du décalage horaire.

Et la planète ? Quelles que soient vos convictions personnelles sur le changement climatique, nous pouvons peut-être tous convenir que ce n’est pas le moment de commencer à encourager les voyages aériens récréatifs à une échelle jamais vue auparavant lors d’un événement sportif majeur.

« Le monde se noie, brûle, transpire – puis la Fifa annonce une Coupe du monde sur trois continents », a déclaré un citoyen inquiet.

« Je suppose que les équipes, le personnel et les fans ne passeront pas aux voiliers ? »

La Fifa pourrait donner envie à votre grand-père de rejoindre Extinction Rebellion.

Et même si le monde ne se réchauffait pas, le plan pour 2030 n’aurait aucun sens.

La première Coupe du monde a eu lieu en Uruguay, en 1930.

Et il y a peut-être un argument sentimental à faire valoir en faveur de l’organisation de la Coupe du monde 2030 à Montevideo.

Mais 2030 inclura également les pays voisins de l’Argentine et du Paraguay, car… euh… eh bien, personne ne le sait vraiment, même si le Paraguay est la patrie d’Alejandro Dominguez, patron de la confédération sud-américaine de la Fifa. Cela lui sera donc utile.

« Nous avons visé haut et rêvé grand », a déclaré Alejandro.

Non, mon pote, tu fais ce que la Fifa fait toujours. Organiser le plus grand événement du sport préféré au monde.

Après l’Amérique du Sud, les dernières épreuves se dérouleront en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Et l’on soupçonne que l’inclusion du Maroc par la Fifa – ce qui signifie que 2030 se jouera en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud – ne servirait qu’à ouvrir la voie à la tenue de la Coupe du Monde 2034 au Moyen-Orient.

Des machinations sales et ineptes

Et l’Arabie Saoudite vient d’annoncer son intention de soumissionner pour 2034. Eh bien, laissez-moi tomber. Quelle incroyable coïncidence.

La Coupe du monde au Qatar a été déjà assez mauvaise : mauvaise saison, mauvais climat, mauvais pays si vous vous souciez des droits de l’homme.

Ce que fait la Fifa est suffisant pour inciter votre grand-père à rejoindre Extinction Rebellion Crédit : AFP-Getty

Mais le football a en quelque sorte transcendé les machinations sales et ineptes de la Fifa – et du Qatar lui-même.

2030 aura du mal à faire de même. Et ce sont les fans qui paieront le prix le plus élevé.

« C’est incroyable », déclare le trompettiste anglais John Hemmingham, 60 ans, qui n’a pas manqué un match des Three Lions depuis 1996.

« Cela m’a coûté, à moi et à mon compagnon, 20 000 £ pour aller au Qatar, mais le coût d’un vol vers l’Amérique du Sud et ensuite d’un voyage en Espagne, au Portugal et au Maroc sera astronomique. La Fifa s’en fiche des vrais fans comme moi.

Mais la Fifa n’existe pas pour profiter aux fans – ni même au football.

La Fifa existe pour son seul bénéfice.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, le chef de la Fifa, Gianni Infantino, a réagi aux critiques tout à fait raisonnables de la Coupe du monde au Qatar en criant qu’il s’agissait de « la meilleure Coupe du monde de tous les temps ! »

C’est Infantino qui a rejeté les inquiétudes concernant les valeurs du pays hôte en affirmant sur la défensive : « Aujourd’hui, je me sens gay ! Aujourd’hui, je me sens handicapée ! Aujourd’hui, je me sens (comme) un travailleur migrant !

Le football est le sport du monde.

Le football est l’histoire sans fin de nos vies.

Le football entre dans votre âme de petit enfant et vous le portez avec vous toute votre vie.

Mes plus beaux souvenirs de mon père, de ma mère et de ma famille se reflètent à travers le prisme du football.

Le football est le fil d’or qui nous lie à des parents disparus depuis longtemps, à des enfances disparues depuis longtemps et à des étés révolus depuis longtemps.

Et le football, et sa plus grande compétition, mérite bien mieux que la Fifa.

J’AI un ami qui a assisté au concert de U2 au Sphere à Las Vegas, qui présente un écran LED de six étages, construit à l’intérieur de la plus grande structure sphérique de la planète.

Je pense qu’il a apprécié. Il est toujours sans voix.

U2 à The Sphere est l’un de ces moments sismiques où soudain la musique – et toute notre culture – se retrouve dans un nouvel endroit. Crédit : La Méga Agence

La Sphère – 516 pieds de large, 366 pieds de haut, comprenant près de 300 millions de pixels vidéo – doit probablement être expérimentée pour y croire.

Mais d’après ce que j’ai vu, il semble que cela offre un de ces moments transcendants qui se produisent dans la musique tous les dix ans environ.

U2 à The Sphere, c’est comme la première fois qu’Elvis secoua ses hanches, ou que les Beatles apparaissaient dans l’émission The Ed Sullivan, ou la première fois que Johnny Rotten regardait une caméra de télévision en direct.

Un de ces moments sismiques où soudain la musique – et toute notre culture – se retrouve dans un nouvel endroit.

J’espère que les Rolling Stones vivront assez longtemps pour jouer dans cette salle magique de Vegas.

J’espère vivre assez longtemps pour y être.

UN ACTE DE CLASSE, EVE

L’UNE des étoiles montantes du cinéma irlandais est Eve Hewson, qui incarne une mère célibataire vivant dans un quartier pauvre de Dublin connu sous le nom de The Flats dans son nouveau film, Flora And Son.

La seule chose qui devrait compter, c’est sa performance – incroyablement bonne.

Mais ce sur quoi certaines critiques se concentrent, c’est qui est son père – Bono.

« Il y a quelque chose de très inconfortable à voir la fille de Bono jouer le rôle d’une mère célibataire de la classe ouvrière de The Flats », déclare l’acteur irlandais Joseph McGucken.

S’il te plaît.

Mais selon ces critères, Helen Mirren – qui n’est pas juive – ne devrait pas jouer Golda Meir dans son film sur le dirigeant israélien.

Et Mirren dans le rôle de Meir me semble être un tour primé aux Oscars.

Eve Hewson est chaleureuse, drôle et incroyablement émouvante en tant que mère célibataire.

Cela devrait être la seule chose qui compte.

JURGEN Klopp grince ses grincements blancs comme neige.

Qui peut lui en vouloir ?

VAR s’est complètement trompé lors du match Spurs vs Liverpool de samedi dernier, refusant un but de Liverpool qui aurait dû être maintenu.

Et si VAR est aussi fiable que les humains ridiculement faillibles qui se cachent derrière, alors à quoi ça sert ?

La Grande Kate est un grand coup de pouce pour l’Ukraine

LA Princesse de Galles a apporté un bouquet de fleurs jaunes et bleues dans un centre communautaire de Bracknell, Berks, où elle a rencontré des réfugiés ukrainiens et des volontaires qui préparaient des colis de nourriture et d’articles de toilette.

Kate a également rencontré la psychologue ukrainienne Tetiana Sverdlova, qui aide les Ukrainiens déplacés à s’adapter à leur nouvelle vie ici.

Kate a rencontré des réfugiés ukrainiens dans un centre communautaire du Berkshire. Nous devrions tous être fiers du soutien indéfectible de notre pays. Crédit : Reuters

«Nous pensons tous à vous», a écrit Kate sur un colis à destination de l’Ukraine.

Malheureusement, de nombreux pays occidentaux pensent de moins en moins à l’Ukraine.

En août, CNN a rapporté qu’une majorité d’Américains – 55 pour cent – ​​s’opposent désormais à une augmentation de l’aide américaine à l’Ukraine.

Cette semaine, Newsweek a rapporté que le soutien européen à l’Ukraine est en « chute libre », passant de 55 pour cent à 36 pour cent.

De plus en plus de voix s’élèvent pour dire : ça suffit.

Mais pas ici.

Ce pays a apporté un soutien inébranlable à l’Ukraine dès le début de l’invasion meurtrière russe.

Cela ne changera pas.

Et comme Kate la grande, nous devrions tous en être fiers.

Les rapports suggèrent que le comique Les Dennis s’est affronté avec sa partenaire Nancy Xu au lieu d’être simplement expulsé pour ses talents de danseur Crédit : Guy Lévy/BBC/PA Wire

THE Strictly rumeurs murmurent que Les Dennis – la première célébrité de la série à sortir de la porte de sortie de 2023 – s’est affronté avec sa partenaire de danse professionnelle, Nancy Xu, et cela a contribué au choc de Les.

Les rapports suggèrent que les niveaux d’énergie de Nancy, 32 ans, étaient trop élevés pour Les, qui aura 70 ans la semaine prochaine.

Et moi, je pense que le comique a été exclu de la série simplement parce qu’il ne sait pas danser pour du caramel.

RISHI SUR LA BONNE VOIE

SI les travaillistes s’opposent honnêtement à ce que Rishi Sunak mette fin à ce gouffre financier HS2, alors ils auront toutes les chances de le rétablir s’ils forment le prochain gouvernement.

HS2 est un projet qui s’étend sur plusieurs décennies.

Les travaillistes manquent de courage pour faire ce que Rishi Sunak a fait à Manchester Crédit : Getty

Si les travaillistes entrent au pouvoir, cela se produira dans environ un an.

Ainsi, rétablir HS2 – et son budget pratiquement illimité – est le choix du parti travailliste.

Pourtant, ils ne le feront pas.

La salope du travail à propos de Rishi Sunak qui a avorté la jambe Birmingham-Manchester de cet éléphant blanc en fuite.

Mais ils ne veulent pas le récupérer.

Les travaillistes n’ont pas le courage de faire ce que Sunak a fait à Manchester.

La chose la plus simple au monde serait de jeter la canette sur la voie ferrée inachevée. Prenez le temps de « réfléchir ».

Mais Sunak a mis un terme à ce gaspillage grotesque des milliards des contribuables.

Rishi a d’autres idées sur la manière de dépenser 36 milliards de livres sterling pour les infrastructures du Nord.

Connaissant les hurlements de fureur que cela provoquerait, Rishi déchira TOUJOURS ce chèque en blanc.

Les générations futures se demanderont pourquoi le plus grand gaspillage de l’argent des contribuables de notre histoire a pu se poursuivre pendant si longtemps.

OH, donne-lui un MIS

LE public qui est allé voir Les Misérables à Londres mercredi préparait sa grande soirée depuis des mois, voire des années.

La comédie musicale la plus ancienne du West End – et la plus grande – est toujours très prisée.

Hôtels réservés, voyages prévus, billets achetés. Des mois d’attente excitée.

Tout a été ruiné lorsque les niais de Just Stop Oil ont envahi la scène avec leurs bannières pieuses juste au moment où le casting commençait. Entendez-vous les gens chanter ?

Le cri de colère d’un homme disait tout : « Comment oses-tu ?

Quand ces enfants de la classe moyenne se rendront-ils compte qu’ils ne font que du mal à leur cause ?