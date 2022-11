La Coupe du monde de FOX au Qatar est énorme

La Coupe du monde de FOX qui se déroule à Doha est un spectacle à voir pendant Qatar 2022.

Construit au coût de plusieurs millions de dollars, il est la pièce maîtresse de la couverture par FOX du plus grand tournoi du monde. Après tout, FOX Sports a une couverture exclusive en anglais de la Coupe du monde 2022. D’égale importance, les compétitions se déroulent du 20 novembre au 18 décembre avec chaque match à la télévision et en streaming.

Site pittoresque, tournage de la coupe du monde de FOX

Situé au centre-ville de Doha, l’ensemble de la Coupe du monde de FOX offre une vue magnifique sur la Corniche, qui est la ligne d’horizon ultra-moderne.

Le co-commentateur et analyste de FOX Sports, Stu Holden, nous a donné un premier aperçu de ce à quoi ressemble le studio. Voir le clip ci-dessous (et excuses pour le SHOUTING de Stu Holden). Soit dit en passant, il est intéressant de noter que Holden et l’équipe de FOX ignorent complètement la mention du match d’ouverture des États-Unis contre le Pays de Galles. Au lieu de cela, ils se concentrent sur le match du Black Friday entre les États-Unis et l’Angleterre.

Premières impressions

L’ensemble de FOX Sports est énorme. En particulier, l’ouverture de la conception avec les vues magnifiques sur la ligne d’horizon invite le spectateur à entrer. De même, le mélange d’écrans LED, de réalité augmentée et de bureaux physiques est homogène. Dans l’ensemble, l’ensemble semble être de l’argent bien dépensé.

Le studio FOX Sports World Cup est un mélange de bureaux physiques et de graphismes virtuels. Récemment, le producteur exécutif David Neal l’a décrit plus en détail dans une interview avec Sports Video Group :

« Le terrain d’entraînement est un écran LED géant. Pour le spectateur, cela ressemblera à un morceau d’herbe.

«Mais l’ensemble a des attributs physiques. Il a des pièces qui reflètent fidèlement la culture et l’architecture du Qatar et de cette partie du monde. Donc, ces éléments seront mieux perçus s’ils sont là plutôt que d’être virtuellement là. C’est un mélange. C’est un hybride.