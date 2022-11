La Coupe du monde continue pour les États-Unis Christian Pulisic en fera-t-il partie ?

DOHA, Qatar – Le travail de l’équipe de football masculine des États-Unis était vraiment simple : gagner. Les enjeux, la scène et la politique se sont tous empilés sur l’intrigue qui a précédé le match contre l’Iran mardi soir lors de la Coupe du monde : un affrontement entre des équipes dont les gouvernements sont depuis longtemps en désaccord, une équipe iranienne scrutée à la recherche de tout soupçon d’allégeance dans le des manifestations antigouvernementales secouent leur nation et une insulte perçue par la Fédération américaine de football quelques jours avant le match. Mais la tâche, en son cœur, ne laissait aucune place à la nuance : si les États-Unis voulaient continuer à jouer dans le tournoi au Qatar, ils devaient battre l’Iran. Et il en fut ainsi. Bien que la star américaine Christian Pulisic ait été expulsée du match à la mi-temps en raison d’une blessure à l’abdomen subie alors qu’il marquait le seul but du match, la victoire 1-0 a été un moment de rédemption pour une équipe américaine qui s’est reconstruite depuis un échec retentissant à se qualifier. pour la dernière Coupe du monde en 2018. Bien qu’une nouvelle génération de talents ait été découverte et développée, beaucoup pensaient que le moment des Américains était encore dans quatre ans, lorsqu’ils seraient juste un peu plus âgés, un peu plus expérimentés et joueraient à domicile sol en Amérique du Nord. Les joueuses ont montré le contraire, repoussant l’équipe iranienne attaquante et se qualifiant pour les huitièmes de finale. Alors que les États-Unis ont remporté les deux dernières Coupes du monde féminines, les hommes n’ont pas dépassé les huitièmes de finale depuis 2002.

“J’ai regardé autour de moi et j’ai vu que tout le monde avait des visages calmes”, a déclaré le défenseur Tim Ream à propos de la pression exercée par le maintien de la tête alors que le chronomètre faisait tic-tac, et tic-tac, et tic-tac. “Personne ne respirait fort ou n’avait de panique dans les yeux.”