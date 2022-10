La Coupe du monde commence dans un mois. Le Qatar sera-t-il prêt ?

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar – Le président de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a été sans équivoque. “Le Qatar est prêt”, a déclaré Gianni Infantino cette semaine, abordant l’une des principales préoccupations concernant l’approche de la Coupe du monde: que le pays hôte, le plus petit à avoir jamais organisé le tournoi, cède sous le poids de l’examen mondial et de l’arrivée de centaines de personnes. de milliers de fans.

“Au fil des ans, le Qatar a dit au monde de s’attendre à de l’incroyable, et en regardant autour du pays maintenant, nous pouvons voir que le Qatar a fait de l’incroyable”, a-t-il déclaré, lors d’une allocution enregistrée lors d’une conférence de presse à Doha lundi.

À un mois du premier match, les préparatifs sont toujours en cours. L’épine dorsale de l’infrastructure du tournoi – huit stades et un vaste système de métro qui conduira les supporters aux matches – est prête, insistent les responsables. Mais de nombreuses autres parties du Qatar restent en construction, drapées d’échafaudages ou cachées derrière des écrans, tandis que certaines installations essentielles à l’expérience des visiteurs, notamment les fan zones et les immeubles d’appartements, sont toujours en cours de construction.

Des questions persistent quant à savoir si les logements sont suffisants. Les responsables qatariens ont proposé un assortiment d’options de logement inhabituelles, y compris des cabines en acier qui ressemblent à des devantures de magasins et des bateaux en bois traditionnels appelés boutres, et ils ont récemment annoncé l’ajout de 30 000 chambres pour répondre à la demande croissante. Près de 3 millions de billets pour le tournoi ont été vendus, a déclaré la FIFA, les principaux pays acheteurs étant le Qatar lui-même, l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Les groupes de défense des droits de l’homme et du travail disent qu’ils continuent d’être préoccupés par le bien-être des travailleurs étrangers qui ont transformé le Qatar lors d’une série de constructions zélées au cours des 12 dernières années en utilisant un système qui a été mortel pour les travailleurs et en proie à des abus. Malgré l’adoption par le Qatar de réformes du travail, les risques pour les travailleurs demeurent, y compris ceux recrutés pour organiser le tournoi, selon les observateurs.

Et pour les joueurs de football de la Coupe du monde, en particulier ceux qui participent également aux ligues de clubs, le calendrier inhabituel du tournoi signifie qu’ils ont peu d’occasions de s’entraîner avec leurs équipes nationales.

La grande vertu du Qatar en tant qu’hôte – sa petite taille, qui permet des déplacements rapides entre les stades pour les supporters et les équipes – est également un handicap potentiel, les infrastructures utilisées par une population de 3 millions de personnes devant desservir plus d’un million de visiteurs supplémentaires. Les responsables qatariens ont reconnu certains des défis, y compris la congestion du trafic, mais insistant sur le fait qu’ils ont des plans pour faire face à toutes les difficultés.

Des scènes chaotiques après un match dans l’un des nouveaux stades de la Coupe du monde le mois dernier, y compris de longues files d’attente dans une station de métro, ont ajouté à l’inquiétude. Lors de la conférence de presse de cette semaine, le chef de l’exploitation de la FIFA, Colin Smith, a déclaré qu’il s’agissait d’un “événement test” et il a comparé les problèmes à une “dentition”.

“Il y a beaucoup de problèmes qui empêchent quiconque de dormir la nuit”, a déclaré Hassan al-Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage – l’organisation de la Coupe du monde du Qatar – lors d’une interview mercredi. Les organisateurs travaillent avec une “liste de contrôle standard” pour un tel événement, y compris la logistique opérationnelle et de transport, les mouvements d’entrée et de sortie des stades et la garantie que “les gens passent un bon moment”, a-t-il déclaré.

« Je ne dis pas que tout va bien. Mais ce que je dis, c’est que s’il y a quelque chose qui rassure, c’est que notre équipe a prouvé à plusieurs reprises son ingéniosité et sa résilience face aux problèmes qui se présentent – certains attendus, d’autres complètement à gauche. dit Thawadi.

Les résidents ont abordé la question de savoir si le pays est prêt avec un mélange d’enthousiasme, d’appréhension et de résignation. “Nous sommes sur le point de le découvrir”, a déclaré JM Diaz, 38 ans, inhalothérapeute, alors qu’il se promenait au coucher du soleil la semaine dernière sur la route du front de mer connue sous le nom de Corniche. Cette artère de circulation clé qui sera fermée aux véhicules pendant le tournoi.

“C’est une très petite ville”, a déclaré la femme de Diaz, Aileen Robles. Ils ont dit qu’ils ne se concentraient pas sur ce qui pourrait mal tourner, mais sur le match auquel ils prévoyaient d’assister, la Corée du Sud contre le Ghana. “Tout le monde est excité”, a déclaré Robles.

Pour réduire la congestion, les organisateurs ont annoncé que les écoles seront suspendues et que la plupart des employés du gouvernement qui peuvent travailler à domicile le feront. Certaines voitures seront interdites d’accès à de grandes parties de la ville et les réseaux de transports en commun sont renforcés, notamment par l’ajout de voitures de métro. Le gouvernement a ouvert un ancien aéroport au trafic aérien commercial, y compris des centaines de navettes régionales et de vols charters entrants et sortants chaque jour, déplaçant les détenteurs de billets pour des excursions d’une journée ou ceux qui ont décidé de rester dans les pays voisins, y compris les Émirats arabes unis.

Les responsables insistent sur le fait qu’il y a suffisamment de logements pour les visiteurs dans des appartements, des hôtels et d’autres installations, y compris des huttes préfabriquées. Un site Web de réservation pour les détenteurs de billets a présenté cette semaine une gamme d’options pour les périodes de pointe du tournoi, à des prix allant de 80 $ à plusieurs milliers de dollars la nuit.

Mais au moins l’une des options les moins chères, un complexe d’appartements présenté sur le site Web, semblait encore en construction lors de la visite d’un journaliste du Washington Post cette semaine, avec des grues au-dessus de la tête et des bâtiments non peints entourés d’échafaudages. Un travailleur sur le site a déclaré que “certains” bâtiments à l’intérieur avaient été achevés.

Partout, il y a des ouvriers et le bruit de la machinerie lourde. Ils peinent sur les bords des routes et des autoroutes qui relient les stades, construits si récemment que les appareils GPS n’ont pas d’indications à jour. Récemment, un groupe travaillait sur une rangée de structures jaunes inachevées dans le souk de Doha, ou quartier du marché, censées servir de centre de diffusion.

Un ouvrier qui se reposait sur le site a ri et a hoché la tête lorsqu’on lui a demandé si le projet serait terminé à temps. À proximité, une place normalement sombre et sombre qui sert de lieu de rassemblement pour les travailleurs sud-asiatiques le week-end a été transformée du jour au lendemain cette semaine, avec un aménagement paysager et l’ajout de luminaires en laiton étincelants.

La ruée vers la ligne d’arrivée du tournoi a ravivé l’alarme quant au traitement des travailleurs migrants, malgré une refonte de la réglementation du travail par le Qatar ces dernières années qui a fixé un salaire minimum et réformé un système qui empêchait les travailleurs de changer d’emploi ou de quitter le pays à volonté.

Cette refonte a apporté « quelques améliorations notables » pour les 2 millions de travailleurs migrants du pays, a déclaré Amnesty International dans un communiqué jeudi, mais a ajouté que des milliers de travailleurs « sont toujours confrontés à des problèmes tels que des salaires retardés ou impayés, le refus de jours de repos, des conditions de travail dangereuses. conditions de travail, les obstacles au changement d’emploi et l’accès limité à la justice, tandis que la mort de milliers de travailleurs reste sans enquête.

Alors que le Qatar continue de se préparer pour le tournoi, les 31 équipes nationales qui rejoindront l’équipe hôte sont encore à quelques semaines de se rassembler pour leur arrivée à Doha.

Normalement, la Coupe du monde a lieu en juin et juillet, après que la plupart des joueurs ont terminé les saisons de championnat avec leurs clubs en mai. Ils se présentent aux camps d’entraînement pour plusieurs semaines d’entraînements, disputent des matchs de préparation, puis se rendent dans le pays hôte pour les derniers préparatifs. Cette Coupe du monde, cependant, a été déplacée en hiver en raison de la chaleur torride de l’été dans le golfe Persique. Par conséquent, le tournoi se situe au milieu de la plupart des calendriers de la ligue, tels que la Premier League anglaise et la Bundesliga allemande, qui resteront sombres pendant de nombreuses semaines.

En raison du chevauchement, la plupart des joueurs ne se rapporteront pas à leurs équipes nationales avant les 12 et 13 novembre, juste une semaine avant la Coupe du monde. Peu d’équipes auront le temps pour les matchs de mise au point, et au lieu que les équipes s’envolent pour le Qatar en tant qu’unités entières, leurs joueurs arriveront individuellement peu de temps après avoir disputé des matchs de championnat.

Les joueurs américains des équipes de la Major League Soccer arriveront le 10 novembre, cinq jours seulement après la décision du championnat MLS. Les joueurs basés en Europe suivront dans les jours suivants.

“Les joueurs seront au sommet de leurs performances”, a promis Infantino cette semaine. “Nous nous attendons à un spectacle à la hauteur des préparatifs effectués ici au Qatar.”