La Coupe du monde au Qatar commencera tôt le 20 novembre: sources

Doha (AFP) – Le match d’ouverture de la Coupe du monde de cette année, entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur, sera avancé d’un jour au 20 novembre, ont indiqué mercredi à l’AFP des sources de la Coupe du monde.

Cette décision, qui devrait être approuvée par le Conseil de la FIFA avant le début du compte à rebours de 100 jours cette semaine, conservera la tradition du premier match mettant en vedette le pays hôte.

Selon l’arrangement existant, le Sénégal et les Pays-Bas disputent le premier match le 21 novembre, suivi du match d’inauguration officiel entre le Qatar et l’Équateur plus tard dans la journée.

Les sources de la Coupe du monde ont déclaré que la confirmation du changement était attendue prochainement. La FIFA et le comité d’organisation qatari ont refusé de commenter.

“Il y a eu des discussions et un accord entre les deux équipes respectives et il y a eu une demande de la CONMEBOL – la confédération sud-américaine”, a déclaré à l’AFP une source de la Coupe du monde, s’exprimant sous couvert d’anonymat car aucune décision officielle n’a été annoncée.

“Nous voulions suivre la tradition selon laquelle soit les champions en titre, soit le pays hôte seraient impliqués dans le match d’ouverture”, a ajouté la source.

Pour les fans qui ont des billets pour le match du 21 novembre, “toute perturbation sera traitée donc l’impact est minime”, a déclaré à l’AFP une autre source du tournoi.

Sous le changement, Pays-Bas contre le Sénégal serait déplacé de 13h00 (1000 GMT) le 21 novembre à 19h00. “C’est un meilleur créneau pour les deux équipes pour la télévision et d’autres domaines”, a déclaré la source de la Coupe du monde.