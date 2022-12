La Coupe du monde au Qatar bat des records d’audience TV

Maintenant que nous sommes dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la plus haute instance dirigeante du football, la FIFA, a affirmé que le tournoi dans la nation du Golfe offrait déjà une audience record à travers le monde.

Aux États-Unis, la couverture de la rencontre de l’équipe nationale contre l’Angleterre a battu le record du match de football masculin le plus regardé de l’histoire du pays avec un pic d’audience de 19,65 millions de téléspectateurs sur FOX.

En outre, la couverture en espagnol de NBC Universal Telemundo du même match était la deuxième rencontre de phase de groupes de la Coupe du monde regardée dans l’histoire de la langue espagnole.

Le match contre le Mexique bat des records

Au Mexique voisin, l’affrontement de la phase de groupes de l’équipe nationale contre l’Argentine a attiré une audience nationale de 20,96 millions de téléspectateurs.

Cela représentait une part de 67,9 % sur toutes les chaînes de diffusion, ce qui était nettement plus élevé que n’importe quel match télévisé de la Coupe du monde organisée en Russie en 2018.

L’Albiceleste a remporté la rencontre 2-0 en gardant leurs espoirs du tournoi avec 8,48 millions de téléspectateurs regardant leurs stars préférées à la maison en Argentine.

Une tendance similaire a été observée en Europe, enregistrant un nombre impressionnant de téléspectateurs.

L’Espagne et l’Allemagne attirent les téléspectateurs européens

Plus de 11,9 millions de téléspectateurs ont regardé le match nul entre l’Espagne et l’Allemagne, dans ce qui était sans doute l’affrontement le plus attendu des phases de groupes.

65% des personnes ont regardé l’équipe de Luis Enrique affronter les Allemands, un record d’audience, dépassant tous les matches de phase de groupes organisés en Russie il y a quatre ans.

Aux Pays-Bas également, plus des trois quarts du pays ont vu leur équipe faire match nul 1-1 contre l’Équateur, une audience télévisée record en 2022.

Ailleurs en France, plus de 14,6 millions de personnes ont assisté au dernier vainqueur de Kylian Mbappe contre le Danemark. C’était juste une nuance au-dessus des 14 millions de téléspectateurs qui ont également écouté la première victoire 4-1 des Blues contre l’Australie.

Avec les équipes asiatiques qui se portent bien, il n’est pas surprenant que la fièvre de la Coupe du monde soit élevée sur le continent.

Plus de 36,37 millions de téléspectateurs ont suivi la courte défaite 1-0 du Japon contre le Costa Rica après que l’équipe asiatique ait surpris l’Allemagne 2-1 lors de son match d’ouverture. C’était 74% plus élevé que l’audience moyenne de la phase de groupes lors de la Coupe du monde d’il y a quatre ans.

En Corée du Sud aussi, 11,14 millions de personnes ont regardé le match nul 0-0 contre l’Uruguay. Il s’agit d’une augmentation stupéfiante de 97 % de l’audience par rapport aux matches de la phase de groupes de Brésil 2014 et de 18 % de plus de Russie 2018.

