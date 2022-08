La Coupe du monde au Moyen-Orient apporte une agitation familière pour le tournoi

La Coupe du monde se déroule au Moyen-Orient pour la première fois en 2022. Ce faisant, la FIFA a assumé un certain nombre de controverses, de plaintes et de critiques pour la sélection du Qatar. Les accusations et les cas de violations des droits de l’homme et les décomptes de morts d’un autre monde pour amener le tournoi jettent une ombre sinistre sur la compétition.

Malheureusement, cela rappelle des souvenirs d’autres cas de douleur entourant la Coupe du monde.

À bien des égards, la Coupe du Monde de la FIFA reflète une guerre mondiale plus que tout autre tournoi sportif. Disputé par plus de 200 nations, l’événement quadriennal jette un éclairage sans précédent sur les relations internationales. Par conséquent, il convient de considérer l’idée que le football est plus qu’un simple sport et loin de devenir apolitique.

La FIFA pourrait tenter de séparer le football des relations internationales. Même dans ce cas, les influences géopolitiques sur les six confédérations du sport suscitent toujours la controverse. La Coupe du monde 2022 n’est pas différente à cet égard.

Tourmente des relations internationales dans la Coupe du monde 2022

Historiquement, la FIFA impose des suspensions lorsque les gouvernements des pays affiliés interviennent dans les affaires de leurs fédérations de football.

Plus tôt cette année, les ministres des Affaires étrangères ont condamné l’invasion russe de l’Ukraine comme une violation alarmante de la législation internationale. L’invasion a conduit les fédérations de football de Pologne, de République tchèque et de Suède à refuser de jouer contre la Russie lors de leurs matches de qualification restants. La FIFA a assuré au monde qu’elle consulterait les instances dirigeantes du football. Finalement, la FIFA a pris la décision de suspendre indéfiniment la Russie du jeu le 28 février 2022.

Bien que cela soit rare, l’interdiction de pays n’est pas nouvelle. L’instance dirigeante internationale a l’habitude d’imposer des restrictions aux équipes nationales.

Controverses liées à la Coupe du monde

Les gouvernements nationaux doivent cesser d’intervenir dans les affaires de leurs fédérations de football respectives. Ce n’est qu’ainsi que les nations suspendues pourront être réadmises à la FIFA.

Par exemple, l’instance dirigeante mondiale du football a suspendu l’Afrique du Sud pour apartheid dans les années 1960. Dans les années 1990, la Yougoslavie a été dépouillée de son affiliation après avoir enfreint les codes de conduite mondiaux avec des crimes de guerre.

Avant USA 1994, l’évolution du football colombien a été financée par le narcoterrorisme. Par exemple, lors d’un match de groupe contre l’USMNT, le défenseur central colombien Andrés Escobar a concédé un but contre son camp, ce qui a finalement entraîné l’élimination de la Colombie de la Coupe du monde. Par coïncidence, Andrés partageait un nom de famille latin familier avec le baron de la drogue Pablo Escobar. Bien qu’il n’ait aucun lien avec le caïd, un garde du corps du cartel de la drogue a assassiné le défenseur après son retour à Medellín.

Le 18 juin 1994, lors de la même Coupe du monde, “Le massacre de Loughinisland” s’est produit en Irlande du Nord après que la République d’Irlande a bouleversé l’Italie lors de son match de groupe au Giants Stadium.

En première mi-temps, le milieu de terrain Ray Houghton a surpris le gardien Gianluca Pagliuca en train de dormir alors que le ballon planait au-dessus de sa tête, donnant Les garçons en vert une victoire 1-0 contre Azzuri.

Cette nuit-là après le match, un groupe paramilitaire d’Irlande du Nord a assassiné six clients d’un pub de Loughinisland avec des armes d’assaut, faisant plusieurs blessés parmi les civils. Le groupe s’est attribué le mérite de l’attaque contre la République d’Irlande, laissant une tache sur leur moral pour le reste du tournoi.

Problèmes récents

Pendant Corée/Japon 2002, l’ancien arbitre équatorien Byron Moreno a fait l’objet d’un examen mondial en raison de son arbitrage controversé. Puis, en septembre 2010, des responsables de la TSA ont surpris Moreno en train de faire de la contrebande d’héroïne à l’aéroport international JFK du Queens.

Plus récemment, la FIFA a suspendu les nations dont les gouvernements ont interféré avec leurs fédérations de football respectives. Par exemple, le Kenya de la CAF est évincé en raison d’une intervention politique. De plus, le Pakistan de l’AFC a été réadmis après sa suspension en 2021.

Espagne 1982 & Mexique 1986

Dans la période d’avant-guerre du Guerre Iran-Irak, la nouvelle de la crise des otages a suscité la répulsion dans le monde entier. En raison de la révolution, la fédération iranienne de football s’est dissoute après s’être qualifiée pour Argentine 1978.

Néanmoins, pendant des années de batailles cataclysmiques, l’équipe nationale irakienne a réussi à se qualifier pour Mexico 1986 au milieu d’une guerre intestine. Cependant, la FIFA n’a pas publié d’édit pour suspendre l’affiliation de l’Irak pendant une hostilité invétérée.

De plus, lors de l’invasion argentine des Malouines en 1982, la guerre a affecté le sport en écourtant les carrières d’Osvaldo Ardiles et Ricardo Villa – des joueurs de premier plan pour Tottenham Hotspur. À l’époque, l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord envisageaient également de boycotter la Coupe du monde de 1982.

La Coupe du monde au Moyen-Orient

Alors que l’instance dirigeante mondiale du football continue de faire évoluer son organisation et d’étendre sa présence, Qatar 2022 devrait être pour la première fois la Coupe du monde du Moyen-Orient. Ce moment décisif de l’histoire de la Coupe du monde vise à poursuivre le rapprochement entre les nations de la région.

Alors que la FIFA tente de rendre le football apolitique, Qatar 2022 continue de grouiller de frictions. Les gouvernements voient la Coupe du monde comme une opportunité d’utiliser le football comme façade pour apaiser les conflits internationaux, nombre de leurs fédérations étant déçues par le Qatar en tant qu’hôte.

La Coupe du monde éclaire les relations internationales. Alors que les équipes nationales et leurs gouvernements respectifs sont glorifiés et vilipendés à la fois sur et en dehors du terrain, l’instance dirigeante mondiale du football s’entremêle en tant que partie intégrante de la géopolitique – d’autant plus que des milliards de dollars sont en jeu lorsque des nations tentent d’accueillir le plus important du monde. événement sportif.