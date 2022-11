La Coupe du monde attire l’attention sur l’égalité des droits, y compris la tenue vestimentaire

Des dépliants d’apparence officielle ont circulé sur les réseaux sociaux décrivant les attentes culturelles des fans assistant à la Coupe du monde au Qatar. Certains incluent des règles pour la tenue vestimentaire des femmes : les épaules et les genoux doivent être couverts.

Le problème c’est que c’est faux.

Alors que le comité d’organisation local suggère que les fans “respectent la culture”, personne ne sera détenu ou exclu des matchs au Qatar en raison de choix vestimentaires. Mais des rumeurs persistantes circulant autour d’une tenue vestimentaire appropriée et de la modestie lors du plus grand tournoi de football ont également attiré l’attention sur le bilan du pays en matière d’égalité.

Rothna Begum, chercheuse principale à Human Rights Watch, a étudié les règles de tutelle masculine du Qatar et les droits des femmes dans ce pays conservateur.

“Personne ne va vous arrêter pour cela parce qu’il n’y a pas de code vestimentaire officiel”, a déclaré Begum. “Il n’y a pas de code vestimentaire obligatoire et vous ne pouvez pas être sanctionné pour cela. C’est juste une restriction sociale, une tradition sociale.

Le comité organisateur local inclut une section sur la sensibilisation culturelle dans son guide des fans.

« Les gens peuvent généralement porter les vêtements de leur choix. Les épaules et les genoux doivent être couverts lors de la visite de lieux publics comme les musées et autres bâtiments gouvernementaux », a-t-il déclaré.

L’expression « lieux publics » est sujette à interprétation.

Les American Outlaws, le groupe de supporters de l’équipe nationale américaine, ont produit leur propre guide des fans.

«Les fans peuvent porter des shorts et des chemises à manches courtes, et les femmes ne sont pas tenues de se couvrir la tête ou le visage. Cependant, il existe de nombreux bâtiments qui obligent les hommes et les femmes à se couvrir les épaules et les genoux avant d’entrer, notamment les musées, les centres commerciaux et certains restaurants », explique le guide. «Nous recommandons aux fans de porter un pantalon et / ou un haut à manches s’ils prévoient d’entrer dans des bâtiments, car ils peuvent être invités à les mettre.

« Dans les stades, hommes et femmes seront tenus de porter des hauts. Les gens ne seront pas autorisés à aller torse nu pendant les matchs ou dans les lieux publics. »

La première Coupe du monde au Moyen-Orient a lieu à un moment où la communauté internationale s’intéresse au traitement des femmes en Iran. La nation, qui se trouve de l’autre côté du golfe Persique depuis le Qatar, a été secouée par des manifestations anti-hijab à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour avoir prétendument violé le code vestimentaire obligatoire du pays pour les femmes. . Des militants ont appelé à l’expulsion de l’Iran de la Coupe du monde.

L’islam encourageant la pudeur féminine, la plupart des femmes qataries portent un foulard et une cape ample connue sous le nom d’abaya.

Begum, qui a écrit sur le Qatar et son traitement des femmes dans un rapport de 2021 pour Human Rights Watch, a déclaré que si les femmes ont fait des progrès au Qatar, elles sont toujours confrontées à la discrimination dans presque tous les aspects de leur vie. Les femmes doivent obtenir la permission des tuteurs masculins pour se marier, poursuivre des études supérieures et occuper certains emplois. Les tuteurs peuvent interdire aux femmes de moins de 25 ans de voyager à l’étranger.

C’est une culture conservatrice qui tolère peu la dissidence parmi ses propres citoyens, a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas d’organisations indépendantes de défense des droits des femmes et c’est en partie parce que les autorités ont des lois qui rendent difficile la création d’associations considérées comme politiques. Vous n’êtes pas autorisé », a déclaré Begum. “Les femmes ont du mal à exprimer ou à revendiquer leurs droits hors ligne ou même en ligne.”

C’est l’une des raisons pour lesquelles les critiques interrogent la FIFA sur l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les observateurs ont certainement remarqué lorsque la star du football américain à la retraite Carli Lloyd portait une robe longue à col haut et à manches longues pour le tirage au sort de la Coupe du monde plus tôt cette année.

Une lettre récemment diffusée parmi les équipes du président de la FIFA Gianni Infantino et de la secrétaire générale Fatma Samoura a demandé aux nations de ne pas introduire de questions politiques ou idéologiques dans le tournoi.

« S’il vous plaît, écrivent-ils, concentrons-nous maintenant sur le football ».

Anne M. Peterson, Associated Press