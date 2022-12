La Coupe du monde a troqué la souffrance contre le style

Il y a des différences d’interprétation et de mise en œuvre, bien sûr, séparant la manière dont le Maroc et le Japon et la Croatie jouent, mais les principes de base restent les mêmes. Cela est vrai même pour les finalistes, l’Argentine et la France, des pays qui comptent parmi les plus riches éventails de talents individuels du jeu.

“Je n’oserais pas dire quelle équipe a été la meilleure”, a écrit Juanma Lillo, une entraîneure espagnole qui a eu un impact démesuré sur le développement tactique au cours des 20 dernières années, dans une chronique captivante pour The Athletic plus tôt ce mois-ci. “Parce qu’ils sont tous si similaires et que les joueurs sont si identiques.”

“Tout est mondialisé maintenant”, a-t-il écrit. “Au niveau du club, si vous allez à une séance d’entraînement en Norvège et une en Afrique du Sud, ce sera la même chose.” Il a ajouté : “Cela s’est glissé dans la Coupe du monde : si les joueurs du Cameroun et du Brésil changeaient de maillot à la mi-temps, vous ne vous en rendriez même pas compte. Peut-être avec les tatouages ​​ou les cheveux jaunes, mais pas la performance.

Lillo déplore le fait que le football moderne ait entraîné « les mauvais joueurs » au prix d’engourdir les « bons » ; il déplore l’absence de vrais individualistes dans le sport, le talent étant livré au service d’un système ; il est, écrit-il, « comme un père plein de regrets » lorsqu’il considère le rôle qu’il a joué dans la vulgarisation d’un style mondial hégémonique.

Qu’il soit positif ou négatif, c’est pourtant ce qui a donné son identité à cette Coupe du monde, qui a fourni non seulement son trait distinctif, mais son maître mot. Quand tous les joueurs ont le même coaching, après tout, quand presque toutes les équipes ont accès aux mêmes informations et aux mêmes idées, quand le talent n’est plus la grande ligne de partage, ce qui compte plus que tout – comme tout le monde l’a clair – est de quel côté, quels joueurs, ont la plus grande capacité à souffrir.