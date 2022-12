La Coupe du monde a été une leçon d’humilité, mais précieuse, pour l’équipe masculine du Canada

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

John Herdman, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer masculin, a un mot différent pour les leçons. Il les appelle des apprentissages.

Ils n’ont pas manqué pour son équipe, et pour lui, ici au Qatar. Malgré une course miraculeuse pour se qualifier pour leur première Coupe du monde masculine depuis 1986, les Canadiens ont découvert qu’il existe encore un énorme fossé entre eux et les meilleures équipes de la planète.

Entrant dans le match de jeudi contre le Maroc, ils étaient déjà éliminés des huitièmes de finale. Une courte défaite contre la Belgique et une défaite brutale contre la Croatie y avaient contribué.

Le jeu comptait toujours. Les hommes avaient marqué leur premier but en Coupe du monde quand Alphonso Davies a marqué 68 secondes dans le match croate. Maintenant, ils étaient après leur premier point, ou, mieux encore, leur première victoire.

Ils ont perdu, 2-1. Les Marocains sortent du groupe F. Les Croates aussi, après avoir éliminé les Belges sur un match nul et vierge.

Les Canadiens se joindront à eux pour rentrer chez eux.

Le stade Al Thumama ressemblait au premier véritable terrain extérieur du Canada au Qatar. Les supporters canadiens étaient plus nombreux que les Belges et avaient offert un contre de qualité aux Croates. Ils n’étaient pas à la hauteur des Marocains, qui voyageaient ici en grand nombre et étaient aussi bruyants que des moteurs.

Le gardien canadien Milan Borjan regarde le tir du Marocain Hakim Ziyech passer au-dessus de sa tête pour le premier but du match. (Pavel Golovkine/Associated Press)

Nuit à oublier

Ils ont également eu plus de raisons de se réjouir. À la quatrième minute, Steven Vitoria a renvoyé un mauvais ballon au gardien Milan Borjan, qui a dû charger à l’extérieur de sa surface pour le rencontrer. Il avait encore le temps de lancer une clairance. Au lieu de cela, il l’a éraflé directement sur les pieds dangereux de Hakim Ziyech, qui a levé un lob facile dans le filet vide.

“C’est difficile, vous savez”, a déclaré Borjan. “Cela m’a juste tué.”

Pas tout à fait 20 minutes plus tard, les Marocains profondément enracinés en ont marqué un autre. Youssef En-Nesyri a devancé Vitoria et Kamal Miller pour un long ballon et a réussi un tir au premier poteau de Borjan. Le gardien canadien avait travaillé si fort pour être ici. Il a été récompensé par une nuit à oublier.

“Aujourd’hui n’était pas ma journée”, a-t-il déclaré, “et j’en suis désolé pour tous les fans canadiens et pour mes coéquipiers. Mais c’est le mauvais côté du football. C’est le rôle du gardien de but.”

Les Marocains n’avaient pas fini de marquer – mais cette fois, ils en ont inscrit un dans leur propre filet, sur un centre bas de Sam Adekugbe à la fin de la première mi-temps.

Le but contre son camp n’était pas joli, mais il a rendu les choses intéressantes, et en seconde période, un trio de remplaçants canadiens – dont Jonathan David, qui avait été inexplicablement mis au banc – a ajouté une fierté bien méritée à la procédure. Ils étaient bien meilleurs.

À la 72e minute, Atiba Hutchinson a dirigé un corner de la barre transversale qui a carossé tout droit et a attrapé un murmure de la ligne de but. Un but aurait permis de terminer en beauté la carrière internationale du capitaine de 39 ans.

“Je pensais que c’était dedans, mec”, a déclaré Hutchinson. “Ce n’était tout simplement pas censé être, non seulement sur ce but, mais pour nous tout au long du tournoi … Ce temps est passé si vite. Il est passé si vite.”

“À deux pouces d’obtenir notre premier résultat”, a déclaré Herdman. “C’est tout ce que c’était.”

Malheureusement, le désir seul ne suffit pas pour concourir aux sommets du football international. Les hommes canadiens ne sont pas au même niveau que leurs adversaires. Leurs attaquants ne terminent pas, leur milieu de terrain n’est pas assez profond, leur réponse tactique est lente et désorganisée, leurs coups de pied arrêtés sont médiocres et leur cœur admirable ne masque pas leur inexpérience.

L’attaquant canadien Jonathan David (20 ans) affronte l’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

“Moment difficile”

Le but contre son camp a empêché le Canada d’égaler la pire performance en phase de groupes ici. Cette distinction douteuse appartient à l’hôte du Qatar. Comme les Canadiens, les Qataris n’ont obtenu aucun point et ont accordé sept buts au cours de leurs trois défaites. Contrairement aux Canadiens, les Qataris n’ont marqué qu’une seule fois. Le Canada en a marqué deux, avec l’aide du Maroc.

Trois défaites et un différentiel de buts de moins-5 égalent également la performance du Canada à sa seule autre Coupe du monde masculine en 1986.

“Nous sommes venus ici pour connecter le pays, unir le pays”, a déclaré Herdman avant le match, lors de ce qu’il savait être sa dernière conférence de presse d’avant-match. L’un des grands moments de sa vie touchait à sa fin et il ne pouvait rien faire pour empêcher l’inévitable. Le premier rêve était devenu réalité, et le rêve suivant ne le serait pas.

“Je pense que les gens sont blessés parce que nous rentrons tôt à la maison. Les gens sont vraiment blessés. Les joueurs sont blessés, le personnel est blessé. Nous avons travaillé très dur”, a-t-il déclaré. “C’est un moment difficile.”

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman, donne les instructions à son équipe. (Richard Heathcote/Getty Images)

“Nous sommes un pays de football”

Mais pendant un instant, Herdman s’est transporté à l’autre bout du monde, de retour au Canada et dans les assemblées scolaires qui ont été convoquées par des milliers, peut-être des millions de garçons et de filles pour regarder trois matchs spéciaux, écrasants, magnifiques et angoissants.

“Ce sont ces enfants, dans ces écoles”, a déclaré Herdman, se débattant à travers la boule dans sa gorge. “Ce sont ces enfants, dans ces écoles, qui continueront de croire que le Canada est un pays de football. Parce qu’ils ont vu ce match contre la Belgique. Ils ont vu Davies marquer contre la Croatie. Et ils savent que nous sommes un pays de football. Nous sommes là . Vous ne pouvez pas le nier.

On ne peut pas non plus nier que le Canada a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un Haut pays du football. Perdre trois fois en Coupe du monde n’est pas très amusant. Mais perdre vous rend meilleur, parce que perdre vous montre ce qu’il a fallu à quelqu’un d’autre pour gagner. C’est la vraie valeur d’être sur ce terrain, avec ces équipes.

Ici se terminent les leçons ; ici commence les apprentissages.

Regardez Soccer North en direct immédiatement après chacun des matchs du Canada sur Gemme de Radio-CanadaCBCSports.ca et le Chaîne YouTube de CBC Sports