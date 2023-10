La Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite est « fondamentalement un accord conclu » au milieu de la controverse sur l’organisation de 2030

L’Arabie saoudite semble prête à accueillir la Coupe du monde 2034, malgré la candidature potentielle de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de la politique de la FIFA consistant à alterner les hôtes de la Coupe du monde entre les continents, les candidatures pour le tournoi de 2034 ne sont ouvertes qu’aux pays d’Asie et d’Océanie.

Et il ne semble pas qu’il y aura beaucoup de concurrence pour le droit d’accueillir le plus grand événement de football dans un peu plus d’une décennie.

Le Qatar est devenu le premier pays arabe à accueillir la Coupe du monde en 2022. (Crédit image : Getty Images)

Une source proche des pouvoirs qui se fait dire Courrier en ligne: « Une Coupe du monde saoudienne en 2034 n’est pas seulement probable ; c’est fondamentalement une affaire accomplie. L’argent a encore parlé, et l’événement rapportera des milliards de dollars à la FIFA. »

L’Arabie Saoudite ne devrait pas manquer de soutien dans ses efforts pour organiser une Coupe du Monde dans le pays : on lui a promis le soutien de « toute la famille du football asiatique ».

Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa de Bahreïn, président de la Confédération asiatique de football (AFC), a déclaré : « L’ensemble de la famille du football asiatique sera uni pour soutenir l’initiative capitale du Royaume d’Arabie saoudite, et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le football mondial. famille pour assurer sa réussite. »

La détermination de l’Arabie Saoudite à devenir l’hôte de la Coupe du Monde intervient dans un contexte de croissance rapide du football professionnel dans le pays – grâce à d’immenses investissements dans l’élite.

Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema ne sont que quelques-unes des superstars qui ont troqué les cinq meilleures ligues européennes contre la Saudi Pro League cette année.

La date limite pour les candidatures à la Coupe du Monde 2034 est le 31 octobre, comme l’a annoncé vendredi la FIFA – un jour après l’annonce effrayante que l’édition 2030, centenaire, se déroulerait dans six pays : l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec l’Argentine, l’Uruguay et Le Paraguay organise chacun un match.

