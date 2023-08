La Coupe du monde 2023 marque-t-elle la fin de la domination de l’USWNT ?

Lorsque la Suède a éliminé l’équipe nationale féminine des États-Unis de la Coupe du monde féminine 2023 dimanche, cela a marqué la fin d’une époque. Cela faisait 4 403 jours que les Américaines n’avaient pas ressenti la piqûre d’une élimination en Coupe du monde, soit la finale de la Coupe du monde féminine 2011 contre le Japon. Désormais, dans un peu moins de deux semaines, un nouveau champion du monde sera couronné.

Il y avait aussi une certaine inévitabilité dans la disparition de l’USWNT – après tout, aucune équipe ne gagne éternellement. Pourtant, la sortie de la Coupe du monde de l’équipe américaine a semblé plus sismique, comme si des années de fissures apparaissaient dans le jeu américain – de mauvaises performances dans les Coupes du monde des jeunes, le manque de joueurs créatifs, le réveil des derniers Jeux olympiques, pour n’en nommer que quelques-uns. – sont soudainement devenus des gouffres, se terminant par une course de Coupe du monde bien en deçà de la norme habituelle de l’équipe américaine.

La fin de cette ère est-elle donc pour les États-Unis le signe avant-coureur d’un recul encore plus grave ? Les États-Unis envisagent-ils de ne plus être une force dominante dans le jeu international ? Cela dépend de sa définition. Est-ce que « dominant » signifie gagner des trophées ou être un concurrent ?

Tout au long de son histoire, l’USWNT était au moins ce dernier, et l’équipe a gagné assez souvent pour accomplir le premier. Pendant le sort des Américains en tant que champions de la Coupe du monde, ils n’ont pas remporté la médaille d’or à deux Jeux olympiques. Cela comprenait une sortie en quart de finale en 2016 contre la Suède qui ressemblait étrangement – ​​une défaite via une séance de tirs au but dans un match dominé par les Américains – à la rencontre de dimanche. Les États-Unis ont également passé 16 ans entre les victoires en Coupe du monde en 1999 et 2015, mais cela a été entrecoupé de trois triomphes olympiques. Tout cela indique qu’il y a eu des hauts et des bas dans la prééminence de l’équipe américaine.

Le problème en 2023 est qu’à l’exception du match contre la Suède, les États-Unis n’ont jamais ressemblé à un concurrent, enregistrant leur pire résultat dans un tournoi majeur. Les Jeux olympiques précédents n’étaient pas beaucoup mieux, même si les États-Unis ont remporté une médaille de bronze, d’où les doutes quant à la direction que prennent les États-Unis.

La façon dont les États-Unis en sont arrivés là dépend, à certains égards, de leur propre succès. Alors même qu’ils remportaient des coupes du monde et des médailles d’or olympiques, les États-Unis établissaient une norme qu’ils voulaient que d’autres pays imitent. Et c’est précisément ce que d’autres nations ont fait, bien qu’avec leurs propres rebondissements.

Les investissements au niveau des clubs (principalement en Europe) ont augmenté, ce qui a relevé les normes. Au départ, cela a permis à des équipes comme l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Espagne de gravir les échelons. Maintenant, cet impact a un effet d’entraînement dans d’autres pays comme la Colombie – qui compte huit joueurs sur sa liste de 23 joueurs qui jouent en Europe – ainsi que le Maroc, qui compte 13 joueurs en Europe, dont neuf en France, Angleterre ou Espagne. (Le Maroc a aussi soutien financier de la famille royale, qui s’est concentrée sur les efforts de base pour donner aux jeunes joueurs une chance de se développer.)

Il y a aussi le fait évident que lorsque des équipes se lèvent, d’autres doivent tomber. Ce fut le cas lors de cette Coupe du monde, où le Brésil, le Canada et l’Allemagne n’ont pas réussi à sortir de la phase de groupes. Nous parlons des équipes classées huitième, septième et deuxième au monde et bien que les États-Unis aient également ressenti cet impact, il se peut qu’il ne soit pas aussi grave que pour le trio susmentionné.

« Les femmes jouent dans des pays qui n’avaient jamais eu accès au jeu auparavant », a déclaré OL Reign GM Lesle Gallimore, qui a également été entraîneur-chef collégial et commissaire d’une ligue de jeunes. « C’est donc juste l’évolution naturelle du sport et du jeu mondial. Je n’essaie pas d’avoir l’air de pleurnicher à ce sujet, mais je pense que lorsque vous vous éloignez du [bitter] pilule de notre sortie anticipée, et peut-être que les gens n’apprécient pas autant la performance – j’en suis triste aussi – je suis tout aussi ravi de la croissance du jeu à l’échelle mondiale et de l’attention que les gens y portent. »

L’augmentation des investissements a eu un effet au-delà des opportunités de jeu supplémentaires. Le nombre d’équipes plus organisées et plus habiles est plus élevé qu’il ne l’a jamais été. Le troisième match de la phase de groupes, contre le Portugal, en était un bon exemple : le Portugal avait un avantage de 56 % à 44 % en possession de possession lors de son match nul 0-0 contre les États-Unis, un match que le Portugal a failli gagner. Cela a servi à éroder les avantages historiques américains de la forme physique et de l’athlétisme.

L’entraîneur-chef féminin de l’Université de Virginie, Steve Swanson, a été l’assistant de Jill Ellis dans les équipes américaines vainqueurs de la Coupe du monde de 2015 et 2019. Il fait partie de ceux qui ne pensent pas que les États-Unis sont une force en déclin et met en garde contre une réaction excessive. à la performance des Américains lors de cette Coupe du monde.

La sortie des États-Unis de la Coupe du monde pourrait déclencher des réactions excessives, mais elle devrait au moins créer un espace pour une conversation appropriée sur la façon dont les triples vainqueurs de la Coupe du monde peuvent rester en tête dans le sport. Erick W. Rasco/Sports illustrés via Getty Images

Par exemple, c’est un petit échantillon de jeux. La conversation après le tournoi serait-elle la même si les États-Unis avaient mieux joué, mais avaient perdu un quart de finale contre le Japon ? Ou si des joueurs comme Mal Swanson (aucun lien avec Steve) ou Catarina Macario avaient été disponibles ? Pour Swanson, peu importe comment l’équipe a fait. Il y a des problèmes qui doivent être résolus et il veut une analyse critique de tout, de l’identification des talents au fonctionnement du pipeline de joueurs.

« Vous ne voulez pas manquer les problèmes plutôt que les symptômes », a-t-il déclaré.

L’un des problèmes que note Steve Swanson est le type de joueur que les États-Unis produisent. Il estime que parce que les autres équipes nationales sont tellement plus en forme et mieux organisées, il y a 40 % moins d’espace pour opérer qu’il y a cinq ans. Cela accorde encore plus d’importance aux joueurs capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes dans des espaces restreints.

« Nous n’allons plus dépasser les athlètes, les compétitions et avoir une meilleure mentalité que ces équipes », a déclaré Swanson. « Cela aurait pu être bien il y a 20 ans. Ce n’est pas maintenant. Je ne dis pas que cela ne peut pas être notre pain et notre beurre, ou que cela ne peut pas nous donner un avantage. Mais juste parce que nous sommes en forme, athlétiques et avoir une bonne mentalité ne garantit pas les victoires, surtout à ce niveau. Il doit y avoir beaucoup plus de poids sur la prise de décision et le côté technique. Et ce sont des choses que nous devons changer tout au long de nos différentes périodes et phases de croissance. «

Dans un pays de la taille des États-Unis, ce ne sera pas facile, étant donné que le système de « paiement pour jouer » au niveau des jeunes et l’accent mis sur la victoire au détriment des compétences sont enracinés. Swanson admet que les États-Unis semblent « un peu coincés » en ce qui concerne le développement des joueurs, mais un changement qui pourrait le pousser dans une direction positive est que le jeu professionnel joue un plus grand rôle dans le développement des joueurs. Cela s’est produit du côté masculin, où les joueurs américains sont désormais beaucoup plus demandés en Europe.

À l’heure actuelle, toutes les équipes de la National Women’s Soccer League (NWSL) n’ont pas de programme pour les jeunes. La ligue n’a pas non plus de règle pour les joueurs locaux, bien que cela soit en préparation. À la lumière des nouvelles d’abus qui ont englouti la NWSL au cours des deux dernières années, la ligue s’est plutôt concentrée, à juste titre, sur la mise au point de ses produits sur le terrain et de ses systèmes de sécurité des joueurs. Mais la mise en place d’initiatives locales augmenterait le nombre de façons de devenir professionnel. Ce ne serait pas seulement un scénario « collège ou buste », avec quelques cas particuliers de lycée comme Alyssa Thompson.

« Je pense que tout le monde doit être patient. Ce n’est pas quelque chose que nous allons résoudre du jour au lendemain », a déclaré Gallimore. « Je crois toujours qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une seule voie linéaire pour porter l’écusson. Mais je pense que le jeu professionnel a maintenant évolué. Notre propre ligue [the NWSL] a évolué au point où nous devons être présents dans cet espace et [determine] à quoi cela ressemble dans le développement d’un joueur capable de s’épanouir en tant que professionnel. »

Cela dit, les États-Unis ont encore des joueurs exceptionnels. Les goûts de Naomi Girma, Lindsey Horan et Sophia Smith forment la base d’un groupe talentueux, tandis que le match contre la Suède a rappelé que les États-Unis peuvent encore battre l’une des meilleures équipes du monde. Il convient également de noter que le système américain aide à produire des artistes comme la Jamaïcaine Khadija « Bunny » Shaw pour d’autres équipes nationales. C’est pourquoi l’entraîneur-chef féminin de l’Université de Caroline du Nord, Anson Dorrance, qui a dirigé les États-Unis vers leur première victoire en Coupe du monde en 1991, a déclaré qu’il « n’était pas paniqué » à propos de ce qui s’était passé en Nouvelle-Zélande et en Australie, soulignant que le retour éventuel de Mal Swanson et Macario « va complètement changer les choses ».

« Nous avons un pipeline », a déclaré Dorrance. « Nous devons évidemment résoudre des problèmes dans certaines parties du terrain. Nous avons la population pour résoudre ces problèmes. Donc, je ne m’inquiète pas des poches molles sur le terrain pour nous, car je pense que celles-ci vont être absolument résolu. »

Malgré l’optimisme pour l’avenir, les doutes soulevés lors des deux derniers tournois majeurs sont difficiles à ignorer. Pour que les États-Unis soient à nouveau dans la conversation en ce qui concerne la lutte pour les trophées, des changements doivent être apportés à la façon dont les États-Unis font les choses, et ces changements doivent aller au-delà de qui sera le prochain entraîneur. L’USSF est chargée de conduire ce changement, bien qu’il y ait également des doutes là-bas, surtout après la fermeture de l’académie de développement en 2020.

« Je pense juste que notre fédération ne peut pas changer de direction à chaque fois que les gens [in charge] changer », a déclaré Gallimore. « Je pense qu’ils doivent s’engager dans quelque chose et vraiment s’y engager et le faire. Faites-le d’une manière réelle et durable. C’est probablement la façon la plus nette de le dire. »

La plupart de ces changements ne se produiront probablement pas à temps pour les Jeux olympiques de Paris, qui débuteront dans moins d’un an. Il appartiendra probablement à un nouvel entraîneur de puiser dans le vivier de talents existant et d’en tirer le meilleur parti. Il y a un horizon temporel plus long pour la Coupe du monde féminine de 2027, que les États-Unis proposent d’accueillir avec le Mexique.

Dans l’ensemble, il y a confiance que l’USWNT peut rebondir, mais aussi urgence. Les résultats récents exigent une réponse.