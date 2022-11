La Coupe du monde 2022 suit le même schéma que l’Euro 2020 pour l’Angleterre

La Coupe du monde 2022 suit le même schéma pour l’Angleterre que l’Euro 2020. Une autre finale pourrait-elle avoir lieu pour les Trois Lions ?

Les attentes ont été quelque peu tempérées après un féroce 6-2 contre l’Iran suivi d’un match nul et vierge contre les États-Unis… mais n’y sommes-nous pas déjà allés auparavant ? C’est ce qui s’est passé il y a un peu plus d’un an.

La première victoire de l’Angleterre contre la Croatie à Wembley à l’Euro 2020 a précédé un terne 0-0 contre un autre vieux rival, l’Écosse, alors que les espoirs de triomphe de l’Angleterre s’effondraient sur Terre. Pourrions-nous alors avoir droit à une autre troisième victoire en journée? Suivi d’une course passionnante à travers les huitièmes de finale ?

L’Angleterre a commencé par bien conserver la possession du ballon, prenant la piqûre de la presse américaine, Harry Kane ayant la première chance des Trois Lions après neuf minutes, qui a dévié en corner – quelques minutes plus tard, il s’est retrouvé pour un vélo. coup de pied pour se connecter avec un centre de Bukayo Saka mais n’a pas eu l’occasion. Kane n’est qu’à deux buts du record de tous les temps de Wayne Rooney pour l’Angleterre et aimerait le battre à la Coupe du monde, après n’avoir enregistré que deux passes décisives et échoué à marquer contre l’Iran.

L’Angleterre a reçu de nombreux avertissements avec des chances de Weston McKennie avant que l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic ne secoue la barre transversale. La défense anglaise n’a pas été assez rapide pour fermer la ligne avant des États-Unis et lorsque Pulisic a coupé son pied droit, son effort depuis le bord de la surface de réparation a semblé prendre une touche de Pickford avant de secouer les boiseries d’un angle difficile.

Vers la fin de la première mi-temps, l’Angleterre a commencé à reprendre un peu le contrôle. Tout d’abord, Luke Shaw a fait incroyablement sur le flanc gauche pour renvoyer un ballon à Bukayo Saka, qui ne pouvait pas suffisamment enrouler son pied autour du ballon pour avoir un tir clair au but. Quelques minutes plus tard, Mason Mount était libre dans le demi-espace gauche et a piqué les gants du gardien américain Matt Turner avec un entraînement d’environ 25 mètres.

Weston McKennie des États-Unis contrôle le ballon sous la pression de Mason Mount (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

La deuxième mi-temps n’a pas été meilleure pour les Anglais. Harry Maguire a dû dégager plusieurs virages avec la tête haute jusqu’à l’heure de jeu, l’Angleterre ayant du mal à mettre le pied sur le ballon, jusqu’à ce que Jack Grealish et Jordan Henderson remplacent Raheem Sterling et Jude Bellingham.

Avant le match, une grande partie de la discussion portait sur l’interdiction par la FIFA du brassard OneLove avec Expert ITV Gary Neville condamner l’organe directeur .

“C’est ce que je m’attends à ce que la FA dise, ils sont une organisation peu encline au risque, ils l’ont toujours été”, a déclaré Neville à propos de la réponse de la FA au retrait de la manifestation, “Cela ne me surprend pas que la FIFA ait agi de cette façon, c’est une organisation voyou et dans ce tournoi, nous les avons probablement vus à leur pire. Ils n’ont pas besoin d’être comme ça, ils représentent le football mondial – qu’est-ce qu’un brassard va faire pour nuire à la FIFA ?”