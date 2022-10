La Coupe du monde 2022 a un remarquable sens de la parité

L’ère moderne de la suprématie risque de changer en raison de la parité qui sévit à la Coupe du monde 2022. Au cours des douze dernières années, les puissances européennes ont lentement établi leur domination sur la scène internationale.

Sur les cinq dernières finales de Coupe du monde disputées, huit finalistes sur 10 étaient des équipes européennes. Les deux autres sont sud-américains, le Brésil et l’Argentine faisant chacun leur apparition.

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, la Croatie a affronté la France dans un match final fantastique. La France sort triomphante 4-2.

En 2014, l’Allemagne s’est imposée 1-0 face à l’Argentine. En route, les Allemands ont démoli le pays hôte, le Brésil, 7-1.

Les matches de la finale de la Coupe du monde 2010 et 2006 ont vu les équipes européennes jouer le temps supplémentaire requis. L’Espagne a remporté son premier trophée en 2010. L’Italie a remporté son quatrième quatre ans auparavant. En 2010, l’Espagne avait battu les Pays-Bas 1-0 en prolongation.

En 2002, le Brésil a battu l’Allemagne 2-0, grâce à un .

Vous pouvez voir la tendance au cours des 20 dernières années. Le plus souvent, une équipe européenne a émergé en tant que championne du monde en titre. De plus, son adversaire en finale était un compatriote européen.

Maintenant, la Coupe du monde 2022 au Qatar approche. Cette année, il y a une sensation différente dans la préparation du tournoi.

La parité à tous les niveaux à la Coupe du monde 2022

Une richesse de talents alimente un sentiment d’optimisme dynamique en Amérique du Sud. Neymar, Vinicius Junior, Gabriel Jesus et Antony représentent le Brésil. Sur la liste argentine : Messi, Dybala, Papu Gomez, Lautauro Martinez et Angel Di Maria.

Cependant, les deux équipes ont constamment été aux prises avec des faiblesses défensives et un manque de physique au fil des ans, ce qui leur a coûté dans les grands matchs du tournoi contre les équipes européennes physiques et bien disciplinées.

C’est le changement le plus accrocheur pour ces deux parties en particulier. Le Brésil s’est renforcé. L’inébranlable Thiago Silva arrive en pleine forme même à son âge, en partenariat avec Marquinhos, l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde à son époque. Cependant, le milieu de terrain est le véritable catalyseur du Brésil. Le récent partenariat de Fred et Casemiro au niveau du club permet aux joueurs attaquants d’aller de l’avant. En 20 matchs à partir de Casemiro et Fred, le Brésil a 18 victoires, un nul et une défaite.

Une histoire similaire est vraie en Argentine. Avec l’émergence de Lisandro Martinez de Manchester United et de Cristian Romero de Tottenham Hotspur, ainsi que la forme d’Emi Martinez dans les buts, l’Argentine est passée de l’époque sujette aux erreurs de Marcos Rojo et Nicolas Otamendi. La colonne vertébrale de leur équipe est maintenant solide et cohérente. Rodrigo de Paul et Leandro Paredes forment un formidable bouclier de milieu de terrain, rappelant le partenariat Fred et Casemiro pour leurs rivaux acharnés, le Brésil. En haut, Lionel Messi entre pour la dernière fois dans la Coupe du monde avec L’Albiceleste. Il inspire une équipe et une nation vers le succès.

Cela étant dit, bien qu’une grande partie de l’optimisme pour les chances des deux équipes découle de leurs propres améliorations susmentionnées, le déclin des équipes d’élite européennes joue un rôle clé.

Élite européenne

Il y a un certain nombre de grandes équipes à travers l’Europe. Pourtant, aucun d’entre eux ne se distingue comme la véritable classe du monde, en particulier compte tenu de sa forme récente. L’Allemagne, l’Angleterre, la France et d’autres semblent ébranlées, dépourvues de confiance et là pour la prise.

Le Portugal a une équipe de haut niveau, avec un arrière quatre vieillissant qui perd des buts. Ruben Dias est immense, oui, mais son partenaire récemment a été Danilo Pereira, un milieu de terrain défensif de métier. Ils n’arrivent tout simplement pas à comprendre qui correspond au moule pour s’asseoir à côté de lui. Ils peuvent être obtenus.

Partageant la péninsule ibérique, l’Espagne a l’air fantastique en possession. Mais l’absence d’un n ° 9 de classe mondiale pourrait s’avérer dommageable pour un milieu de terrain plus que talentueux. Pour toutes les statistiques de possession de l’Espagne, ils ont du mal à marquer des buts. Le dernier grand buteur qu’ils ont eu était David Villa. Il a pris sa retraite de l’équipe nationale en 2017.

Discipliné, fort et clinique sont des thèmes communs pour l’Allemagne. Le pouvoir des étoiles n’est pas nécessairement le point fort de l’équipe. Cette équipe allemande n’a pas de Miroslav Klose ou de Mario Gomez qui peuvent marquer des buts à volonté sur la plus grande scène. Alors que Thomas Müller dérive davantage vers un rôle de meneur de jeu au milieu de terrain, les options qui ont suivi n’ont pas réussi à impressionner. Kai Havertz et Timo Werner montrent des éclairs, mais manquent de cohérence. Même dans ce cas, la régularité n’est pas nécessairement la clé d’une Coupe du monde. Un joueur a juste besoin d’avoir six ou sept bons matchs. L’Allemagne a toutes les qualités du monde, mais elle attend de voir si l’un de ces jeunes talents peut émerger.

Les Pays-Bas et le Danemark sont deux équipes à désigner comme chevaux noirs pour la Coupe du monde. Les deux sont sur une forme fantastique au cours des deux dernières années. Bien qu’il ne s’agisse pas des talents traditionnels de la France ou de l’Allemagne, les deux sont de véritables prétendants à la Coupe du monde 2022 qui peuvent assurer la parité.

Les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde

La France a toutes les pièces nécessaires pour dominer, et pourtant, ces derniers temps, elle a manqué de force mentale et de bravoure pour tirer des résultats de positions difficiles. Il n’y a qu’à voir leur effondrement dans l’Euro face à la Suisse en huitièmes de finale. Malgré tout leur talent, ils n’ont pas été en mesure de faire le travail et d’obtenir des résultats comme chaque champion doit le faire.

L’Angleterre est si striée qu’elle peut prouver qu’elle bat le monde un jour, puis se faire claquer 4-0 par la Hongrie un autre. Qui sait quelle équipe se rendra à la coupe du monde. S’ils peuvent rester constants, ils ont les joueurs pour aller loin. La question est, survivront-ils à la pression ?

La Belgique a une équipe vieillissante, les dernières années d’une “génération dorée” comprenant des joueurs comme Eden Hazard, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld (oui, ils jouent toujours tous les deux), Kevin De Bruyne et Dries Mertens. Ils ont montré maintes et maintes fois qu’ils ont une qualité immense, mais qu’ils n’ont pas ce qu’il faut pour atteindre une finale.

Le moment est venu pour que l’échelle de la domination change. Les poids lourds européens sont mûrs pour la prise, et l’Argentine et le Brésil sont plus forts qu’ils ne l’ont été au cours de la dernière décennie et demie.

Nous devrons attendre et voir si l’une ou l’autre équipe a ce qu’il faut pour remporter la coupe du monde de cette année. C’est leur meilleure chance depuis des années de soulever le trophée le plus convoité au monde et de marquer le début d’une nouvelle ère d’ascension internationale.

PHOTO : IMAGO / Pixsell