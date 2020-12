PONTE VEDRA BEACH, Floride: Les Américains auront une nouvelle chance de remporter une coupe à Medinah, qui a reçu la Presidents Cup en 2026.

Les matchs se joueront sur le parcours n ° 3 du Medinah Country Club, situé dans la banlieue de Chicago. Il a accueilli plusieurs fois l’US Open et le PGA Championship et plus récemment le BMW Championship en 2019.

C’était aussi le théâtre du grand retour de l’Europe à la Ryder Cup en 2012. Les Américains avaient une avance de 10-6 avant la dernière journée lorsque l’Europe s’est ralliée pour remporter huit matches en simple et en réduire de moitié un autre, le plus grand retour d’une équipe visiteuse à Ryder. Histoire de la Coupe qui remonte à 1927.

Les Américains n’ont perdu qu’une seule Presidents Cup depuis le début des matchs contre un International (pays non européens) en 1994. Tiger Wood était le capitaine de jeu lors de leur victoire l’an dernier au Royal Melbourne.

La Coupe des Présidents a été repoussée d’un an à 2022 en raison de la coronavirus pandémie. Il se tiendra au Quail Hollow Club en Caroline du Nord, puis au Royal Montréal en 2024.

Woods a remporté le championnat de la PGA à deux reprises à Medinah, en 1999 et 2006. Le parcours a accueilli l’US Open à trois reprises, le plus récemment en 1990 lorsque Hale Irwin, âgé de 45 ans, est devenu le plus vieux vainqueur de l’US Open.