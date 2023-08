La Coupe des Ligues ne correspond pas à l’écosystème de la CONCACAF : comment y remédier

La Coupe des Ligues 2023 a marqué une nouvelle ère pour la compétition. Ce n’est plus simplement une série de matchs amicaux glorifiés, c’est désormais une pièce à part entière du puzzle des clubs de la CONCACAF, offrant des places dans la Coupe des Champions nouvellement rebaptisée pour 2024.

Mais malgré quelques moments amusants (et l’arrivée au timing parfait de la plus grande star mondiale), le tournoi est franchement une farce du point de vue de l’intégrité compétitive. Si l’on examine vraiment les choses, la Coupe des Ligues n’a aucune raison d’alimenter la Coupe des Champions de la CONCACAF.

Examen du nouveau paysage de la CONCACAF

Parallèlement à l’expansion de la Coupe des Ligues en 2024, la CONCACAF a apporté des changements radicaux à la manière dont la Ligue des Champions fonctionnera à l’avenir. Cela impliquait de changer le nom de la compétition pour revenir à l’ancien surnom de Champions Cup. Ce nom décrit plus précisément la compétition, qui est un tournoi à élimination directe sans phase de groupes.

La compétition comprendra 27 équipes, la Liga MX et la MLS fournissant respectivement six et cinq clubs. La Première Ligue canadienne, la première division officielle du Canada, enverra deux clubs. Les champions de la US Open Cup et du Championnat canadien se qualifient également chacun. Les douze équipes restantes se qualifieront via de nouvelles compétitions de coupe régionale.

Trois de la Coupe des Caraïbes, six de la Coupe d’Amérique centrale et trois autres de la Coupe des Ligues. Ces tournois ont remplacé l’éphémère Ligue CONCACAF de deuxième niveau, et chacun représente une sous-zone de la CONCACAF. Et c’est là que la Coupe des Ligues n’est malheureusement pas à sa place.

Un déséquilibre concurrentiel

Voyons d’abord comment fonctionnent la Coupe des Caraïbes et la Coupe d’Amérique centrale.

Le nombre d’équipes dans chaque tournoi varie, mais le format général est le même.

Les équipes se qualifient pour ces deux tournois grâce aux résultats des championnats nationaux. Pour la Coupe des Caraïbes, il y a une couche supplémentaire, puisque deux places proviennent de nations particulièrement petites via la compétition Caribbean Shield.

Les clubs qualifiés (10 pour les Caraïbes, 20 pour l’Amérique centrale) sont répartis en groupes de cinq équipes. Le jeu de groupe est un tournoi à la ronde unique de quatre matchs, dont deux à domicile et deux à l’extérieur. Les deux premiers clubs de chaque groupe entrent dans une phase à élimination directe qui détermine la qualification finale pour la Coupe des Champions.

La Coupe des Ligues, cependant, ne fonctionne pas de cette façon. Premièrement, la compétition n’est pas organisée par la CONCACAF elle-même, mais plutôt par la MLS et la Liga MX.

Deuxièmement, aucune qualification n’est nécessaire pour participer à la Coupe des Ligues. Chaque équipe de Liga MX et MLS entre automatiquement. Le grand nombre d’équipes impliquées signifie également que le format n’imite pas les autres compétitions régionales. Seuls deux matches de phase de groupes ont été disputés et aucune des équipes mexicaines n’a disputé de match à domicile. L’intégralité du tournoi s’est déroulée aux États-Unis et au Canada sur les sites de la MLS.

Garber sur le format de la Coupe des Ligues

Interrogé sur le manque de matchs à domicile pour les équipes de Liga MX, le patron de la MLS, Don Garber, a déclaré : « Je ne pense pas que cela devrait rivaliser avec la Coupe des Champions et je pense qu’une fois que vous commencez à avoir des matchs à domicile et à l’extérieur, cela commence à ressembler à que. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le meilleur intérêt des deux ligues et de notre confédération (CONCACAF).

Bien entendu, la Coupe des Ligues n’est pas censée rivaliser avec la Coupe des Champions. Cela s’y nourrit. Il s’agit, de par la nature du tournoi agissant comme qualification pour le CCC, d’une compétition de niveau inférieur. Mais ce n’est pas une excuse pour ne pas offrir des règles du jeu équitables – matchs à domicile et exigences de voyage – pour chaque participant. Au contraire, la compétition officiellement sanctionnée par la CONCACAF exige qu’un ensemble de normes équitables soit en place.

L’avantage du terrain s’est avéré très utile lors des débuts du nouveau format. Les trois places de la Coupe des Champions – 1ère, 2ème et 3ème places – ont été attribuées aux équipes de la MLS en 2023.

De plus, en raison du manque actuel de promotion et de relégation dans toute la zone nord-américaine, tous les clubs de la région n’ont pas la possibilité de se qualifier pour la Coupe des Ligues, comme le font ceux d’Amérique centrale ou des Caraïbes pour leurs compétitions régionales.

À bien y regarder, la Coupe des Ligues n’est en aucun cas équitable par rapport aux deux autres compétitions régionales nourricières de la Coupe des Champions. Et en incluant uniquement les clubs de Liga MX et de MLS – y compris toutes les équipes qui finiront par obtenir l’une des onze autres places directes CCC partagées entre les deux ligues – cela n’a vraiment aucun effet. compétitif justification d’exister.

Créer quelque chose de mieux

Si la MLS et la Liga MX veulent continuer la Coupe des Ligues en tant que tournée d’exhibitions rémunératrice aux États-Unis et au Canada, n’hésitez pas. Soyons honnêtes : c’est la véritable raison pour laquelle il a été créé.

Mais la CONCACAF doit abandonner son soutien à la Coupe des Ligues et créer une compétition de remplacement pour la zone nord-américaine, plus inclusive et reflétant la configuration de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

Pour rester fidèle à la forme, appelons-la « Coupe nord-américaine de la CONCACAF ». Nous l’inscrirons à la place qu’occupe actuellement la Coupe des Ligues :

Puisque la zone nord-américaine compte déjà quinze places de qualification directe, nous accorderons à la Coupe nord-américaine les mêmes trois places pour la Coupe des Champions que la Coupe des Ligues accorde actuellement.

La compétition devrait imiter le format des deux autres sous-tournois régionaux, les clubs se qualifiant via des compétitions nationales. Répartie en groupes de quatre équipes, chaque équipe jouerait un seul tournoi à la ronde, avec deux à domicile et deux (réel) matchs à l’extérieur. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Les deux finalistes et l’équipe classée troisième se qualifient pour la Coupe des Champions.

En ce qui concerne la répartition de ces emplacements, voici ce qui pourrait être une répartition raisonnable :

Présentation de la Coupe nord-américaine de la CONCACAF

Le tournoi pourrait agir comme une véritable compétition de style « Ligue Europa » pour les clubs de Liga MX, MLS et CanPL. Au lieu de tous (et uniquement) les équipes MLS/Liga MX entrant automatiquement, elles devraient se qualifier via les résultats de la ligue. L’hypothétique Coupe nord-américaine regrouperait les meilleures équipes des trois ligues de D1 qui ne se qualifient pas directement pour la Coupe des Champions chaque année.

En raison de l’étendue géographique massive des trois pays et du manque de pro/rel mentionné ci-dessus, c’est sur ce point que la qualification peut (et devrait) diffèrent des autres compétitions continentales à travers le monde.

Tout d’abord, ajoutons les finalistes de la US Open Cup et du Championnat canadien. Si le Mexique ramène un jour la Copa MX, le nombre de places en Liga MX pourra être modifié pour s’adapter, à la fois dans ce tournoi et dans la Coupe des Champions proprement dite.

Deux places chacune peuvent être attribuées à la Liga de Expansión MX et au Championnat USL. Pour compléter le peloton, une place chacun pour les vainqueurs de la USL League One et de la NISA.

L’inclusion des clubs des divisions deux et trois est, encore une fois, inhabituelle. Mais en raison de la manière dont fonctionne actuellement le football en Amérique du Nord, cela favorise en fait un plus grand nombre de clubs dans le jeu continental. Le Championnat USL et l’Expansión MX sont sans doute les troisième et quatrième ligues les plus fortes de toute la CONCACAF. Mais comme ils sont enfermés dans les niveaux inférieurs, ces clubs n’ont actuellement aucun moyen de participer aux compétitions de la CONCACAF. Il existe une très mince voie via l’Open Cup pour les équipes américaines, mais franchement ce n’est pas suffisant.

L’accès aux tournois continentaux par ligue existe presque partout sur Terre pour la plupart des clubs. Donner quelques places directes à nos niveaux inférieurs pour une coupe régionale secondaire est la moindre des choses que nous puissions faire comme alternative à la mise en œuvre du pro/rel comme voie d’accès au jeu de la CONCACAF.

Mais ne compte pas là-dessus

Nous savons tous que l’argent régit le jeu moderne. Et c’est surtout en Amérique du Nord que la queue remue le chien, où les officiels de la MLS et de la Liga MX façonnent une grande partie du paysage du football dans la région.

Il est peu probable que les deux ligues abandonnent volontairement la place que la Coupe des Ligues s’est taillée dans la configuration de la CONCACAF. Et il est encore plus improbable que la confédération ait l’ossature nécessaire pour tenir tête à ses deux plus grandes ligues.

Mais même avec notre pyramide nord-américaine imparfaite, une solution meilleure, plus simple et plus inclusive est possible.

Photo de : Imago