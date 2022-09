La Coupe des ligues avec la MLS peut aider la Liga MX à devenir l’une des cinq meilleures ligues au monde

Le président de la Liga MX, Mikel Arriola, estime que la première division mexicaine peut devenir l’une des cinq meilleures ligues au monde grâce à sa participation à la Coupe des ligues avec la MLS.

“Nous évoluons en termes de taille”, a déclaré Arriola lors de la Sommet mondial du football. “Je ne vois pas pourquoi pas avec la MLS, on va être dans le top 10 ou dans le top 5 des ligues mondiales.”

La MLS et la Liga MX feront une pause l’été prochain pour participer à la Coupe des ligues interligues, le vainqueur obtenant une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF et les deuxième et troisième places gagnant des places au premier tour.



Lors du sommet, Arriola s’est concentré non seulement sur les avantages de la collaboration avec la MLS, mais a également parlé de l’importance de jouer à des jeux aux États-Unis, en utilisant l’équipe nationale du Mexique comme exemple des avantages financiers.

“Vous avez vu beaucoup de matchs de notre équipe nationale joués aux États-Unis”, a déclaré Arriola. “Eh bien, ce n’est pas un élément de surprise car chaque fois que l’équipe nationale du Mexique joue aux États-Unis, elle génère sept fois plus de revenus par rapport à une équipe nationale [game] joué au Mexique”, a déclaré Arriola, tout en ajoutant que sur ses 157 millions de fans, 60 millions vivent aux États-Unis

Arriola a également révélé de nouveaux détails sur la Coupe des ligues avec la MLS, notamment que tous les matchs du tournoi de 2023 se joueront aux États-Unis avec des équipes réparties en 15 groupes de trois et les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Plus tôt cette année, le président de la Liga MX a déclaré à TUDN que le plan était d’avoir 15 sites pour la compétition.

Arriola a insisté jeudi sur le fait que la Liga MX avait centralisé les droits de télévision pour la Coupe des Ligues. Traditionnellement en Liga MX, les clubs ont des droits individuels pour la télévision.

“Notre objectif est de continuer à centraliser les droits TV et autres actifs, en passant d’un organisateur de jeux à un courtier en actifs”, a-t-il déclaré.

Le président de la Liga MX a également mentionné les domaines d’amélioration à apporter, notamment en ce qui concerne le transfert des joueurs nationaux à l’étranger. Bien que la ligue ait déplacé neuf joueurs au cours de la fenêtre de transfert estivale vers l’Europe – un record pour la Liga MX – le Mexique reste loin derrière les autres nations en ce qui concerne l’exportation de noms prometteurs.

“Que se passe-t-il lorsqu’ils deviennent professionnels à 20 ans ? Ou 18 ou 19 ans ? Le problème dans notre ligue est que nous payons plus à cet âge que les ligues européennes”, a déclaré Arriola. “Nous avons 32 joueurs en Europe, les États-Unis en ont 220, le Brésil en a 1 200, l’Argentine en a 700.”

Afin de combler l’écart, la Liga MX a récemment signé des accords avec LaLiga, la Bundesliga et la Serie A pour favoriser les connexions à l’étranger.