La Coupe des Ligues 2024 dévoile un nouveau format de tournoi et de nouveaux groupes pour la deuxième édition de la compétition MLS vs LIGA MX

La Major League Soccer (MLS) et la LIGA MX ont annoncé le format et les groupes de la Coupe des Ligues 2024, la deuxième édition de la compétition internationale de football réunissant les 47 clubs du Canada, du Mexique et des États-Unis, avec les champions en titre. Inter Miami CF devrait faire partie du Groupe Est 3 aux côtés des équipes de LIGA MX Club Tigres et Club Puebla.

Le tournoi d’un mois, qui couronnera un vainqueur parmi les clubs de la MLS et de la LIGA MX, se déroulera du 26 juillet au 25 août 2024, ouvrant la voie à des rivalités historiques et émergentes entre clubs nord-américains. L’année dernière, lors de l’édition inaugurale du tournoi, l’Inter Miami a remporté le titre de la Coupe des Ligues 2023 et s’est assuré une place directement en huitièmes de finale de la Coupe des Champions de la Concacaf 2024.

La Coupe des Ligues 2024, qui se jouera aux États-Unis et au Canada, décidera de trois qualifications pour la Coupe des Champions de la Concacaf 2025, dont le vainqueur représentera la région à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ce tournoi de club innovant a redéfini la compétition de tournoi de football, mettant en valeur les meilleurs talents d’Amérique du Nord et l’intensité de la compétition.

Tous les clubs participants – à l’exception des champions des deux ligues – sont divisés en trois niveaux basés sur le classement de la Coupe des Ligues (1-15, 16-30, 31-45), formant 15 groupes de trois clubs chacun, un club de chaque niveau, donner la priorité à l’équilibre géographique et compétitif entre les 45 clubs. Pour 2024, la Coupe des Ligues se jouera dans deux régions, Est et Ouest, avec sept groupes à l’Est et huit groupes à l’Ouest, régionalisant les déplacements de tous les clubs participants. Comme pour le format 2023, les champions de la LIGA MX et de la Coupe MLS, respectivement Club America et Columbus Crew, reçoivent un laissez-passer automatique pour les huitièmes de finale. Les deux champions ne sont pas inclus dans le classement de la Coupe des Ligues.

Le champion LIGA MX et les trois clubs LIGA MX les mieux classés bénéficieront de privilèges de hub. Les privilèges du hub, qui minimiseront les déplacements des clubs LIGA MX et les récompenseront en jouant dans des lieux prédéterminés en tant qu’équipe locale, sont basés sur le classement de la Coupe des Ligues. Club America (champion de la Ligue avec un laissez-passer) aura les privilèges d’héberger jusqu’aux demi-finales, le CF Monterrey (rang n°1) jusqu’aux huitièmes de finale, Chivas Guadalajara (rang n°4) jusqu’aux huitièmes de finale et Tigres (rang n°6). ) tout au long de la phase de groupes, récompensant les clubs en fonction de leurs performances à l’Apertura et à la Clausura 2023.