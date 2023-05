« La Coupe d’Ecosse, c’est des miracles » – Le patron d’Inverness, Billy Dodds, envisage le choc final contre le Celtic | Nouvelles du football

Le manager d’Inverness, Billy Dodds, a déclaré à Sky Sports News que le plus grand bouleversement de la Coupe écossaise de cette saison leur donne la conviction qu’ils peuvent mettre fin aux rêves triplés du Celtic à Hampden Park.

Caley Thistle n’a pas disputé de match de compétition depuis qu’il a perdu son dernier match de championnat à domicile contre Ayr le 5 mai.

Ce résultat leur a coûté une place dans les barrages et l’équipe a eu neuf jours de congé avant de reprendre l’entraînement pour se concentrer sur la finale phare de samedi contre les champions de Premiership.

« Cette compétition est une question de miracles et vous ne cherchez pas plus loin que cette saison lorsque Darvel a battu Aberdeen », a déclaré Dodds.

« C’est le genre de compétition jusqu’à présent. Ne vous y trompez pas, le Celtic d’Ange Postecoglou a été brillant toute la saison et vous voyez leur forme même lors du match de samedi contre Aberdeen, donc nous savons que nous sommes contre, mais j’ai un équipe qui, à leur époque, peut certainement blesser des équipes. »

Image:

Darvel, sixième division, a éliminé Aberdeen de la Coupe d’Écosse cette saison





Inverness a battu le Celtic en route pour remporter la Coupe d’Écosse en 2015, mais Dodds est bien conscient qu’un triplé Hoops semble plus probable qu’un autre trophée se dirigeant vers les Highlands.

« Tout le monde sait que ce serait énorme [if we beat Celtic]. On va avoir besoin d’un peu de chance, il va falloir que notre gardien soit au top de sa forme, il va falloir qu’on apporte notre A game.

« Cela ne me dérange pas d’être radié parce que personne ne s’attendait à ce que nous soyons ici, nous sommes ici au mérite après avoir eu une petite pause lorsque Queens Park nous a mis dehors puis nous avons été réintégrés.

Image:

Inverness Caley Thistle a remporté la Coupe d’Écosse en 2015





« Nous méritons d’être ici parce que nous l’avons prouvé contre l’opposition de Premiership (Livingston et Kilmarnock) et nous espérons apporter ce genre de performances dans cette finale.

« De notre jour, cela peut être une menace et c’est ainsi que nous devons le voir. Je ne veux pas entrer dans une finale de coupe, m’asseoir contre le Celtic et j’espère que nous pourrons simplement les retenir.

« Je veux trouver l’équilibre entre être solide comme le roc et être concentré pendant 90 minutes et aussi être une menace. »