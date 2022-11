La coupe de Lionel Messi de 30 pieds de haut érigée dans le village du Kerala alors que la fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA prend le dessus

Faire partie d’un fandom peut être une grande source de joie. Surtout, lorsque vous trouvez des personnes partageant les mêmes idées qui partagent cette joie avec vous. L’Association argentine des fans de Pullavoor, Kerala, a érigé une coupe de 30 pieds de haut de Lionel Messi en plein milieu de la rivière Kurungattu Kadavu, a rapporté Manorama. Les fans ont partagé le clip des coulisses sur leur compte Twitter. Alors que la pluie tombe sur eux, ils portent la découpe avec des sourires sur leurs visages. Messi est vêtu du célèbre blanc et bleu ciel, le numéro 10 estampillé sur son maillot et son short. Les fans tiennent également le drapeau argentin et une bannière bleue avec l’inscription “Argentina Fans Pullavoor”.

Jetez un oeil au clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés par les efforts des fans. Beaucoup ont appelé le footballeur GOAT (le plus grand de tous les temps) pour montrer leur appréciation. Un fan a tweeté qu’il avait un immense respect pour l’esprit des fans. Un autre utilisateur a commenté : “En tant qu’Argentin, j’apprécie votre soutien à tous”

En tant qu’Argentin, j’apprécie votre soutien 🇦🇷×🇮🇳 — Shrxy🇦🇷🇧🇷 (@Shrxydinho) 31 octobre 2022

“Ronaldo peut avoir ses partisans, mais il n’aura jamais les rues comme Messi”, a lu un autre commentaire partageant une vision de la rivalité entre les légendes du football.

Ronaldo peut avoir ses partisans mais il n’aura jamais les rues comme Messi♥️ – Wesley_Swanson (@TheBhaktCule) 31 octobre 2022

Un troisième utilisateur a tweeté : “La meilleure chose que vous verrez aujourd’hui.”

La meilleure chose que vous verrez aujourd’hui ❤️ – Ay super☄️ (@ AySuper03) 31 octobre 2022

Lionel Messi a confirmé que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera sa dernière, a rapporté ESPN. Ce sera sa cinquième Coupe du monde. Le tournoi se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. L’Argentine est l’un des principaux prétendants à la victoire en coupe du monde. Jusqu’à présent, ils ont remporté deux coupes du monde, en 1978 et 1986. Ils ont également été trois fois vice-champions, en 1930, 1990 et 2014.

Pendant ce temps, l’un des sponsors officiels de la Coupe du monde 2022, BYJUS a dévoilé Messi comme le premier ambassadeur mondial de sa branche sociale Education For All. Cette initiative à impact social Education pour tous a été lancée en 2020.

