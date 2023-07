La Coupe de la Ligue fait face à une concurrence sérieuse pour attirer l’attention des téléspectateurs

La Coupe des Ligues entame sa renaissance dans quelques jours seulement. Auparavant, l’événement était une compétition amicale sur invitation. Mais c’est maintenant une partie officielle de l’écosystème des clubs de la CONCACAF, avec des places dans la Coupe des champions récemment rebaptisée en jeu. Cependant, dans sa campagne de grande réouverture élargie et très appréciée, la Coupe des ligues se heurte à une concurrence substantielle. Mais d’abord, un petit aperçu de la concurrence :

Qu’est-ce que la Coupe des Ligues et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

La Coupe des ligues comprend désormais toutes les équipes MLS et Liga MX. Il est sanctionné par la CONCACAF, et l’équipe vainqueur, finaliste et troisième gagnera une place dans la Coupe des champions de la CONCACAF 2023. Les champions de la Coupe MLS 2022 (LAFC) et la meilleure équipe de la Liga MX de 2022 (Pachuca) ont obtenu des places en huitièmes de finale. Les 45 équipes restantes sont réparties en 15 groupes de trois équipes. Les équipes joueront deux matches en phase de groupes.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront ensuite aux huitièmes de finale. À partir de ce moment, la compétition est une tranche à élimination directe.

Chevauchement avec une saison de football chargée

La Coupe des ligues a lieu pendant l’intersaison pour une grande partie du monde du football de club. Cependant, la MLS et la Liga MX font des pauses dans leurs saisons de championnat pour faire de la place au tournoi.

Mais ce n’est pas parce que la Liga, la Premier League et d’autres compétitions de haut niveau sont hors saison que la Coupe des ligues est automatiquement le premier événement de football cet été. En fait, il devra rivaliser pour attirer l’attention des téléspectateurs dans ce qui est encore une période chargée de l’année sur le calendrier du football.

La Coupe des Ligues se déroule du 21 juillet au 19 août. Cela reflète presque à l’identique le plus grand événement de l’été, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui commence le 20 juillet et se déroule jusqu’au 20 août. C’est un événement particulièrement important ici aux États-Unis, car les femmes des États-Unis sont quatre fois championnes et cherchent leur troisième titre consécutif.

Et, en l’occurrence, les cinq matchs de la Coupe des ligues le premier jour de match s’affrontent efficacement avec l’USWNT. Les États-Unis ouvrent la phase de groupes contre le Vietnam à 21h00 HE. La Leagues Cup a débuté ce soir-là à partir de 7h30 HE et se terminant à 10h30 HE.

La même histoire se répète le 26 juillet, avec l’USWNT en plein milieu d’une série de matchs de la Coupe des ligues. En raison du décalage horaire, de nombreux matchs de la Coupe du monde se joueront aux petites heures du matin pour les téléspectateurs américains. Donc, beaucoup de Leagues Cup ne se chevaucheront pas directement. Et les finales des deux compétitions se déroulent à des jours différents (respectivement les 19 et 20 août). Mais l’épuisement professionnel du football pourrait frapper les téléspectateurs qui choisissent la Coupe du monde, les obligeant à sauter la Coupe des ligues.

Pas seulement la Coupe du monde

Au-delà du jeu international, l’été est la saison amicale aux États-Unis. De grands clubs européens font le voyage aux États-Unis pendant leur intersaison, et 2023 n’est pas différent.

Deux grands événements amicaux organisés cette année sont la Premier League Summer Series et le Soccer Champions Tour. Cela a également créé des conflits directs. Par exemple, le 23 juillet, Newcastle affronte Aston Villa à l’heure exacte où le NYCFC accueille Atlas (avec deux autres matchs de la Coupe de la Ligue qui débutent une demi-heure plus tard.

Le 25 juillet, le LA Galaxy accueille León, tandis que Manchester United affronte Wrexham sur l’autoroute de San Diego. Les 26, 27 et 30 juillet voient tous des conflits directs similaires avec des matchs amicaux.

À la fin du tournoi, les ligues majeures ripostent. Le week-end d’ouverture de la Premier League et de la Liga se déroule du 11 au 14 août – les dates des quarts de finale de la Coupe des Ligues. La Bundesliga et la Serie A débuteront la semaine suivante, du 18 au 21 août, lorsque la finale de la Coupe des ligues est prévue (19 août).

Un test décisif pour l’intérêt pour la Coupe des Ligues

L’inclusion accrue des clubs et les enjeux compétitifs suffiront-ils à convaincre les fans de se verrouiller à la Coupe des ligues? Ce sera intéressant à voir. Tous les groupes de la Coupe des ligues sauf deux comprennent deux équipes MLS et une seule équipe de Liga MX. Donc, certains matchs ne seront, franchement, pas très convaincants pour la MLS.

Et l’existence antérieure de la Coupe des Ligues en tant qu’événement jetable, et prévue lors de la saison amicale des clubs, peut rendre difficile la culture d’une réception positive du tournoi. De plus, une grande partie du tournoi se déroule derrière le paywall du MLS Season Pass. Mis à part une petite poignée de jeux sur FS1 et Univision/UniMás, la plupart sont exclusifs au service de streaming de MLS.

Avec la Coupe de la Ligue face à la concurrence du premier événement de football de l’année, ainsi que des plus grands clubs d’Europe, cela pourrait être difficile.

Pour plus d’informations et les programmes télévisés, visitez notre page de calendrier de la Coupe des ligues.