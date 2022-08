La coupe de cheveux de méduse avec deux couches bien coupées laisse Internet perplexe

Internet est inondé de divers éléments de mode et de style de vie qui sautent dans le train à la mode et se répandent dans le monde entier. Parmi les différentes vogues, il y a une coiffure qui devient virale et reçoit un sac mélangé de réactions de la part des internautes. Présentation du bob méduse, une coupe de cheveux excentrique qui implique une coiffure bob superposant un arrangement de cheveux long et droit.

Regardez, vous tous ! Internet a découvert les coiffures noires des années 80 et 90 ! Ils l’appellent “cheveux de méduse” pic.twitter.com/vgyu595ivh – Juicy Tiddies en porte-à-faux de Ron DeSantis (@silentpyjamas) 23 août 2022

La coupe de cheveux de style mulet est nommée ainsi en raison de la ressemblance frappante avec la créature aquatique. Au début, il a du mal à s’intégrer dans le schéma conventionnel de coupes de cheveux qui existe. Mais il semble se développer sur les gens après un certain temps, ce qui peut être la raison de sa popularité.

Le buzz abondant autour de la coupe a été poussé après que l’actrice populaire hollywoodienne Nicole Kidman l’ait enfilé pour une séance photo dans un magazine. Sur la photo qui a été publiée dans le magazine Perfect, Kidman, qui a apparemment pris des muscles, est vu avec les cheveux coupés courts à l’avant, tandis que de longues mèches apparaissent à l’arrière de la tête.

Regarde:

Internet n’a pas tardé à disséquer les origines de la coupe de cheveux et la tendance qu’elle a entraînée. Un utilisateur a trouvé une photo d’une actrice américaine vétéran, Louse Marie Lasser, qui porte une coiffure similaire, sinon la même. Le tweet contenait cette photo apposée côte à côte avec une photo de Kidman de la dernière séance photo.

Louise Lasser s’est fait couper les cheveux à la méduse en 1976. pic.twitter.com/M31ia03pON — Stéphanie Zacharek (@szacharek) 25 août 2022

Un autre utilisateur a affirmé que la nouvelle coupe de cheveux aux méduses avait ses racines dans une coiffure déjà établie appelée Hime. L’utilisateur, perplexe, a demandé: «Attendez. Nous l’appelons des coupes de méduses maintenant ? »

… attendez, nous l’appelons coupes de méduses maintenant ? ? La coupe de méduse a la partie courte tout autour et la partie longue est en dessous, qu’est-ce que la méduse à propos de la coupe de cheveux dans cet article 😭 Coupe Méduse 👇 Coupe Hime 👇 https://t.co/bEDdzwzG4R pic.twitter.com/Tcv4IuL4l4 — 5hawo10vely★💎🐈‍⬛ (@xiola_azuthra) 24 août 2022

Cet utilisateur a trouvé le chemin des origines, en remontant à l’époque égyptienne. “Les anciens Égyptiens l’ont fait en premier”, a écrit l’utilisateur.

Une autre est venue avec un tweet enregistrant l’horreur avec laquelle la coupe de cheveux l’a frappée. L’utilisateur a écrit: “Suis-je le seul horrifié par cette tendance de coupe de cheveux aux méduses?”

Suis-je le seul horrifié par cela #méduse tendance coupe de cheveux ?! pic.twitter.com/5MT6hmAkgA – Bryce Gruber (@BryceGruber) 25 août 2022

Alors, envisageriez-vous de vous faire une nouvelle coupe de cheveux ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici