La couleur exclusive du Galaxy Z Fold 5 de Samsung est celle à acheter

Pour la plupart des lancements de Samsung ces dernières années, j’ai choisi l’une des couleurs en ligne exclusives proposées par Samsung, car elles sont à la fois uniques et (à mon avis) les plus belles. À titre d’exemple, le Galaxy S22 en gris mat avec le cadre noir était l’un de leurs plus beaux appareils de tous les temps. Tim et moi avons choisi cette couleur, même si j’ai certes foiré la mienne en choisissant le plus petit S22 avec une autonomie de batterie terrible qui m’a obligé à m’en débarrasser assez rapidement. Pourtant, il faisait chaud.

Le Galaxy Z Fold 5 est à nouveau lancé avec quelques couleurs en ligne exclusives, dont l’une est expédiée sans aucun délai et comprend toutes les mêmes promotions et remises que les autres couleurs. Si vous envisagez de récupérer un Galaxy Fold 5, vous voudrez peut-être emprunter cette voie, directement via Samsung.

La couleur spécifique dont je parle est « Gris » et elle ressemble à l’appareil que vous voyez dans ce post. Ils proposent également une version mate « Blue », mais elle semble avoir été très demandée et affiche des délais de livraison prolongés jusqu’en septembre. Le Fold 5 en gris devrait arriver à temps, d’ici le 11 août.

Le Galaxy Z Fold 5 dans ce gris mat a un très beau contraste tout autour, où vous obtenez un cadre noir mat et un boîtier d’appareil photo noir mat dans l’ensemble du design. Ainsi, au dos, vous obtenez cette jolie couleur gris mat, avec un boîtier de caméra qui se démarque vraiment. Les couleurs régulières Phantom Black, Cream et Icy Blue ont toutes des couleurs de caméra et des cadres correspondants qui sont au moins assez proches. L’exclusivité Grey (et Blue) mélange les choses d’une manière parfaite. Et regardez, peu de gens dans la nature auront une couleur exclusive à Samsung, ce qui est amusant.

Bien que la couleur soit superbe, l’un des avantages de cette couleur exclusive est que vous pouvez l’obtenir immédiatement. Au cours des années passées, si vous vouliez une couleur exclusive, Samsung vous faisait attendre plusieurs semaines au-delà des couleurs habituelles. J’imagine que c’était parce qu’ils les fabriquaient par lots avant de les envoyer et ne voulaient pas s’engager dans une grande quantité d’inventaire. Pour le Fold 5, ils ont un tas prêt à être lancé.

À part les discussions sur les couleurs, les meilleures offres Galaxy Z Fold 5 de la précommande sont toujours là, quelle que soit la teinte de l’appareil que vous choisissez. Les offres de précommande actuelles sont :

EN PRIME 50 $ de rabais : L’utilisation de notre lien de précommande ci-dessous vous permet d’obtenir un rabais supplémentaire de 50 $. Sérieusement.

: L’utilisation de notre lien de précommande ci-dessous vous permet d’obtenir un rabais supplémentaire de 50 $. Sérieusement. DOUBLE stockage gratuit : 512 Go inclus sans frais supplémentaires (valeur de 120 $)

: 512 Go inclus sans frais supplémentaires (valeur de 120 $) ÉCHANGE jusqu’à 1 000 $ de rabais : La liste des appareils que vous pouvez échanger et qui valent 1 000 $ de réduction comprend le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy S22 Ultra. Vous bénéficierez également de 800 $ de réduction pour un Galaxy S23+, Galaxy Fold 3 ou Galaxy S21 Ultra.

: La liste des appareils que vous pouvez échanger et qui valent 1 000 $ de réduction comprend le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy S22 Ultra. Vous bénéficierez également de 800 $ de réduction pour un Galaxy S23+, Galaxy Fold 3 ou Galaxy S21 Ultra. GROUPEZ et économisez: Samsung offre de grosses remises sur les accessoires si vous les regroupez. Vous pouvez économiser 240 $ sur une Galaxy Watch 6 Classic, 200 $ sur une Galaxy Tab S9 ou 180 $ sur le Galaxy Buds2 Pro.

Précommandez le Galaxy Z Fold 5

Vous êtes devenu gris pour le Galaxy Fold 5, n’est-ce pas ?