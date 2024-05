La couleur des ongles signale-t-elle un risque de cancer ? Ce que dit l’étude

La condition n’affecte généralement qu’un seul ongle (représentation)

New Delhi:

Une bande colorée (généralement blanche ou rouge) le long de l’ongle peut indiquer le risque de développer des tumeurs cancéreuses de la peau, des yeux et des reins, selon une étude.

Des scientifiques des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont découvert la présence d’une anomalie bénigne des ongles connue sous le nom d’onychopapillome. Outre la bande colorée, il s’accompagne également d’un épaississement de l’ongle sous-jacent au changement de couleur et d’un épaississement au bout de l’ongle.

Cela pourrait conduire au diagnostic d’une maladie héréditaire rare, connue sous le nom de syndrome de prédisposition tumorale BAP1, qui augmente le risque de développer des tumeurs cancéreuses, ont-ils noté.

Les mutations du gène BAP1 sont à l’origine du syndrome, « qui agit normalement comme un suppresseur de tumeur, entre autres fonctions », ont révélé les résultats publiés dans la revue JAMA Dermatology.

La maladie n’affecte généralement qu’un seul ongle. Cependant, dans l’étude portant sur 47 personnes atteintes du syndrome BAP1 provenant de 35 familles, environ 88 pour cent présentaient des tumeurs onychopapillome dans plusieurs ongles.

« Cette découverte est rarement observée dans la population générale, et nous pensons que la présence de modifications des ongles suggérant des onychopapillomes sur plusieurs ongles devrait inciter à envisager un diagnostic de syndrome de prédisposition tumorale BAP1 », a déclaré Edward Cowen, responsable des services de consultation en dermatologie au National NIH. Institut de l’arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées (NIAMS).

L’équipe a suggéré que le dépistage des ongles pourrait être particulièrement utile chez un patient ayant des antécédents personnels ou familiaux de mélanome ou d’autres tumeurs malignes potentielles associées à BAP1.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)