La couleur des ongles de Hailey Bieber : boutique – Hollywood Life

Se faire faire les ongles est une autre façon de s’exprimer à travers la beauté. Les couleurs vives sont amusantes mais parfois vous voulez un plus teinte naturelle. Il peut être coûteux d’aller constamment au salon de manucure, donc parfois vous devez prendre les choses en main et être votre propre technicien des ongles (consultez ceci TikTok pour quelques inspirations).

Autre source d’inspiration : Hailey Bieber. La célébrité a été aperçue en train de faire une manucure subtile parfaite et nous sommes obsédés. Cette Vernis à Ongles OPI Nude est juste la nuance pour créer vos propres ongles neutres parfaits.

La marque OPI est bien connue pour fournir un vernis de haute qualité et durable. La couleur, Pâle au chef est l’option nude parfaite pour ce look neutre classique. Vous pouvez également consulter leur collection de plus de 200 couleurs pour trouver le choix idéal pour votre teint et l’esthétique souhaitée.

On ne plaisante pas quand on dit longue durée. Bien que les vernis en gel soient populaires, il peut être difficile de les retirer lorsque vous souhaitez changer de look. Avec ce vernis à ongles, vous pouvez profiter de votre manucure pendant sept jours avant de devoir faire une retouche ou passer à la couleur suivante. Conseil de pro : utilisez avec la couche de base et la couche de finition naturelles d’OPI pour obtenir les meilleurs résultats.

Avec tant de couleurs neutres, vous pouvez créer une variété de looks de manucure pendant des mois. Nous aimons l’ambiance subtile, il est parfait pour les grands événements chics comme les mariages d’été ou pour créer un look de bureau professionnel et assemblé. Les couleurs ne doivent pas toujours être vives et audacieuses, un look naturel classique peut être tout aussi amusant.

Obtenez ceci nuance subtile pour commencer à faire vos manucures DIY. Contrôlez la fréquence à laquelle vous changez de couleur sans faire de trou dans vos poches à chaque fois. Les ongles de Hailey Bieber sont juste l’inspiration dont vous avez besoin !