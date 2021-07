La «couche intrigante» du soleil où la rotation de l’étoile change fortement expliquée

Après avoir longuement sondé la question, les astronomes indiens ont trouvé une explication théorique à une couche intrigante où le profil de rotation du soleil change fortement, a indiqué jeudi un communiqué officiel. On sait depuis longtemps que l’équateur du soleil tourne plus vite que les pôles. Cependant, un aperçu de la rotation interne du soleil à l’aide d’ondes sonores a révélé l’existence d’une couche intrigante où son profil de rotation change brusquement. C’est ce qu’on appelle la couche de cisaillement proche de la surface (NSSL), et existe très près de la surface solaire, où il y a une diminution vers l’extérieur de la vitesse angulaire.

La compréhension de la NSSL est cruciale pour l’étude de plusieurs phénomènes solaires tels que la formation des taches solaires et le cycle solaire, et cela aidera également à comprendre ces phénomènes dans d’autres étoiles.

Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), un institut autonome relevant du Département des sciences et technologies du Centre, le chercheur Bibhuti Kumar Jha et le chercheur principal de l’Institut indien des sciences, le professeur Arnab Rai Choudhuri ont, pour la première fois, donné l’explication théorique de l’existence de la NSSL au soleil.

Dans leur étude, publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ils ont utilisé une équation appelée équation du bilan thermique du vent pour expliquer comment la légère différence de température entre les pôles solaires et l’équateur, appelée terme de vent thermique, est compensée par le force centrifuge apparaissant en raison de la rotation différentielle solaire.

« La plupart des scientifiques pensent que cette condition n’est vraie qu’à l’intérieur du Soleil et qu’elle ne tient pas près de la surface solaire. Dans ce travail, les auteurs ont montré que cette croyance est également valable près de la surface », a déclaré le communiqué du ministère de la Science et de la Technologie.

