La couche d’ozone guérit lentement et devrait se rétablir complètement en 2066, rapporte l’ONU

La couche d’ozone protectrice de la Terre guérit lentement mais sensiblement à un rythme qui répare complètement le trou au-dessus de l’Antarctique dans environ 43 ans, selon un nouveau rapport des Nations Unies.

Une évaluation scientifique effectuée une fois tous les quatre ans a révélé une reprise en cours, plus de 35 ans après que toutes les nations du monde ont accepté d’arrêter de produire des produits chimiques qui rongent la couche d’ozone dans l’atmosphère terrestre qui protège la planète des rayonnements nocifs liés à la peau. cancer, cataractes et dommages aux cultures.

“Dans la stratosphère supérieure et dans le trou d’ozone, nous voyons les choses s’améliorer”, a déclaré Paul Newman, coprésident de l’évaluation scientifique.

LES PROJETS D’ÉNERGIE VERTE FONT FACE À UNE FORTE OPPOSITION ENVIRONNEMENTALE ET LOCALE À L’ÉCHELLE NATIONALE

Les progrès sont lents, selon le rapport présenté lundi à la convention de l’American Meteorological Society à Denver. La quantité moyenne mondiale d’ozone à 18 miles de haut dans l’atmosphère ne reviendra pas aux niveaux d’avant l’amincissement de 1980 avant 2040 environ, selon le rapport. Et cela ne reviendra pas à la normale dans l’Arctique avant 2045.

L’Antarctique, où il est si mince qu’il y a un trou béant géant annuel dans la couche, ne sera pas complètement réparé avant 2066, selon le rapport.

Les scientifiques et les défenseurs de l’environnement du monde entier saluent depuis longtemps les efforts visant à combler le trou dans la couche d’ozone – découlant d’un accord de 1987 appelé le Protocole de Montréal qui interdisait une classe de produits chimiques souvent utilisés dans les réfrigérants et les aérosols – comme l’une des plus grandes victoires écologiques pour l’humanité. .

“L’action contre l’ozone crée un précédent pour l’action climatique. Notre succès dans l’élimination progressive des produits chimiques mangeurs d’ozone nous montre ce qui peut et doit être fait – de toute urgence – pour s’éloigner des combustibles fossiles, réduire les gaz à effet de serre et ainsi limiter l’augmentation de la température, », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, le professeur Petteri Taalas, dans un communiqué.

Des signes de guérison ont été signalés il y a quatre ans, mais ils étaient légers et plus préliminaires. “Ces chiffres de récupération se sont beaucoup solidifiés”, a déclaré Newman.

Les deux principaux produits chimiques qui grignotent l’ozone se trouvent à des niveaux inférieurs dans l’atmosphère, a déclaré Newman, scientifique en chef de la Terre au Goddard Space Flight Center de la NASA. Les niveaux de chlore ont baissé de 11,5% depuis leur pic en 1993 et ​​le brome, qui est plus efficace pour manger l’ozone mais est à des niveaux inférieurs dans l’air, a chuté de 14,5% depuis son pic de 1999, selon le rapport.

L’ANCIEN TRAVAILLEUR DU PIPELINE KEYSTONE DÉCHIRE BIDEN APRÈS DES COMMENTAIRES SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Le fait que les niveaux de brome et de chlore “aient cessé de croître et diminuent est un véritable témoignage de l’efficacité du Protocole de Montréal”, a déclaré Newman.

“Il y a eu un changement radical dans la façon dont notre société traite les substances appauvrissant la couche d’ozone”, a déclaré le coprésident du groupe scientifique David W. Fahey, directeur du laboratoire de sciences chimiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Il y a des décennies, les gens pouvaient entrer dans un magasin et acheter une boîte de réfrigérants qui ronge l’ozone, y perforent et polluent l’atmosphère, a déclaré Fahey. Désormais, non seulement les substances sont interdites, mais elles ne sont plus beaucoup dans les maisons ou les voitures des gens, remplacées par des produits chimiques plus propres.

Les conditions météorologiques naturelles dans l’Antarctique affectent également les niveaux de trou d’ozone, qui culminent à l’automne. Et ces deux dernières années, les trous ont été un peu plus gros à cause de cela, mais la tendance générale est à la guérison, a déclaré Newman.

Cela “sauve chaque année 2 millions de personnes du cancer de la peau”, a déclaré la directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, à l’Associated Press plus tôt cette année dans un e-mail.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il y a quelques années, les émissions de l’un des produits chimiques interdits, le chlorofluorocarbone-11 (CFC-11), ont cessé de diminuer et ont augmenté. Des émissions malveillantes ont été repérées dans une partie de la Chine, mais sont maintenant redescendues là où elles étaient attendues, a déclaré Newman.

Une troisième génération de ces produits chimiques, appelés HFC, a été interdite il y a quelques années, non pas parce qu’elle rongerait la couche d’ozone, mais parce qu’il s’agit d’un gaz à effet de serre piégeant la chaleur. Le nouveau rapport indique que l’interdiction éviterait 0,5 à 0,9 degrés de réchauffement supplémentaire.

Le rapport a également averti que les efforts visant à refroidir artificiellement la planète en mettant des aérosols dans l’atmosphère pour refléter la lumière du soleil aminciraient la couche d’ozone jusqu’à 20% en Antarctique.