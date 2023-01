La couche d’ozone de la Terre se reconstitue lentement, selon un rapport de l’ONU

La couche d’ozone protectrice de la Terre est en passe de se rétablir d’ici quatre décennies, fermant un trou d’ozone qui a été remarqué pour la première fois dans les années 1980, a annoncé lundi un groupe d’experts soutenu par les Nations Unies.

Les conclusions de la évaluation scientifiquequi est publié tous les quatre ans, suit le protocole historique de Montréal en 1987, qui interdisait la production et la consommation de produits chimiques qui rongent la couche d’ozone de la planète.

La couche d’ozone dans la haute atmosphère protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil, qui sont liés au cancer de la peau, aux cataractes oculaires, à l’affaiblissement du système immunitaire et aux dommages causés aux terres agricoles.

Les scientifiques ont déclaré que la reprise est progressive et prendra de nombreuses années. Si les politiques actuelles restent en place, la couche d’ozone devrait se rétablir aux niveaux de 1980 – avant l’apparition du trou dans la couche d’ozone – d’ici 2040, selon le rapport, et reviendra à la normale dans l’Arctique d’ici 2045. De plus, l’Antarctique pourrait connaître des conditions normales. niveaux d’ici 2066.

Les scientifiques et les groupes environnementaux ont longtemps salué l’interdiction mondiale des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone comme l’une des réalisations environnementales les plus critiques à ce jour, et cela pourrait créer un précédent pour une réglementation plus large des émissions de réchauffement climatique.