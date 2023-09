La côte médio-atlantique fait l’objet d’avertissements d’inondation alors qu’Ophelia s’affaiblit jusqu’à devenir une dépression posttropicale et se déplace vers le nord

ANNAPOLIS, Maryland (AP) — La tempête tropicale Ophelia a été déclassée en dépression post-tropicale samedi soir, mais a continué de constituer une menace d’inondations côtières et de crues soudaines dans la région médio-atlantique, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis.

Les habitants de certaines parties de la côte de Caroline du Nord et de Virginie ont été victimes d’inondations samedi après que la tempête a touché terre près d’une île-barrière de Caroline du Nord, apportant de la pluie, des vents destructeurs et des vagues dangereuses.

Samedi à 23 heures, le centre a indiqué qu’Ophelia, réduite à une forme faible de tempête tropicale, se trouvait à environ 50 kilomètres au sud-sud-ouest de Richmond, en Virginie, et à environ 85 milles (135 kilomètres) au sud-est de Charlottesville, en Virginie. . La tempête avait des vents maximums soutenus de 35 mph (55 km/h) avec des rafales plus élevées.

Les avertissements d’inondations côtières et les veilles d’inondations sont restés en vigueur dans certaines parties de la région, a indiqué le centre.

« Le centre d’Ophélie devrait se tourner vers le nord-nord-est et le nord-est, traversant l’est de la Virginie et la péninsule de Delmarva jusqu’à dimanche », a indiqué le centre.

Les régions allant de la Virginie au New Jersey devraient recevoir 1 à 3 pouces (2,5 à 7,6 centimètres) de pluie et jusqu’à 5 pouces (12,7 centimètres) à certains endroits, a indiqué le centre. Certaines communautés côtières du New Jersey, dont Sea Isle City, avaient déjà subi des inondations samedi.

Les zones du sud-est de l’État de New York et du sud de la Nouvelle-Angleterre pourraient également recevoir de 1 à 3 pouces de pluie, tandis que les vagues de vagues devraient affecter une grande partie de la côte Est tout au long du week-end, a indiqué le centre.

Philippe Papin, spécialiste des ouragans au centre, a déclaré que le principal risque de voir le système de tempête se développer sera la menace d’inondations dues à la pluie.

« Des vents de force tempête tropicale ont été observés, mais ils commencent à s’atténuer progressivement à mesure que le système se déplace vers l’intérieur des terres », a déclaré Papin dans une interview samedi matin. « Cependant, il existe une menace importante de pluies d’inondation sur une grande partie de l’est de la Caroline du Nord jusqu’au sud de la Virginie au cours des prochaines 12 à 24 heures. »

La tempête a touché terre près d’Emerald Isle, en Caroline du Nord, samedi matin avec des vents proches de la force d’un ouragan de 70 mph (113 km/h), mais les vents se sont affaiblis à mesure que le système se déplaçait vers le nord, a indiqué le centre.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des communautés riveraines de Caroline du Nord, telles que New Bern, Belhaven et Washington, confrontées à d’importantes inondations. L’étendue des dégâts n’était pas immédiatement claire.

Avant même d’atterrir, Ophelia s’est révélée suffisamment perfide pour que cinq personnes, dont trois enfants de 10 ans ou moins, aient dû être secourues par les garde-côtes vendredi soir. Ils étaient à bord d’un catamaran de 12 mètres ancré à Lookout Bight à Cape Lookout, en Caroline du Nord, coincé dans des eaux agitées et des vents violents.

Le propriétaire du voilier a appelé la Garde côtière sur un téléphone portable, déclenchant une mission de sauvetage nocturne au cours de laquelle l’équipage a utilisé des fusées éclairantes pour naviguer vers le voilier, a aidé les personnes à bord et a laissé le bateau derrière lui. Un hélicoptère de la Garde côtière a éclairé le chemin menant à la station. Aucune blessure n’a été signalé.

Des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises de Caroline du Nord restaient sans électricité dans plusieurs comtés de l’Est samedi après-midi, selon poweroutage.us, qui suit les rapports des services publics. Une carte de Duke Energy a montré des pannes de courant dispersées dans une grande partie de l’est de la Caroline du Nord, alors que les vents renversaient des branches d’arbres et accrochaient des lignes électriques.

« Quand vous avez cette tempête lente avec plusieurs centimètres de pluie, couplée à une rafale qui atteint 30, 40 miles par heure, c’est suffisant pour faire tomber un arbre ou faire tomber des branches », a déclaré le porte-parole de Duke Energy, Jeff Brooks, à WTVD. -Télé le samedi.

Brian Haines, porte-parole de la Division de gestion des urgences de Caroline du Nord, a déclaré que des arbres abattus avaient été signalés, mais aucune fermeture de route majeure.

À la pointe sud des Outer Banks de Caroline du Nord, Carl Cannon Jr. a déclaré qu’il espérait sauver une partie de l’invasion pirate de Beaufort de ce week-end, un événement de plusieurs jours centré sur l’attaque espagnole de 1747 contre la ville. Les vents ont démoli la grande tente d’un banquet prévu samedi et plusieurs autres tentes ont été endommagées ou déchiquetées.

Cannon Jr. espérait que des conditions détrempées et venteuses permettraient aux réacteurs pirates de s’affronter dimanche à Beaufort. « Si je parviens à faire sortir les bateaux, nous aurons une attaque et les gens se battront sur le rivage », a-t-il déclaré.

Les gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont chacun déclaré vendredi l’état d’urgence.

Il n’est pas rare qu’une ou deux tempêtes tropicales, voire des ouragans, se développent chaque année au large de la côte Est, a déclaré Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center.

« Nous sommes au plus fort de la saison des ouragans. En gros, des tempêtes peuvent se former n’importe où dans une grande partie du bassin atlantique », a déclaré Brennan dans une interview vendredi.

Les scientifiques affirment que le changement climatique pourrait entraîner une extension plus fréquente de la portée des ouragans dans les régions des latitudes moyennes, rendant ainsi les tempêtes comme l’ouragan Lee de ce mois-ci plus fréquentes.

Une étude a simulé les trajectoires des cyclones tropicaux de l’époque préindustrielle, des temps modernes et d’un avenir avec des émissions plus élevées. Il a été constaté que les ouragans se rapprocheraient des côtes, notamment autour de Boston, de New York et de la Virginie, et seraient plus susceptibles de se former le long de la côte sud-est.

Dans certaines régions où la tempête a frappé samedi, l’impact a été modeste. Aaron Montgomery, 38 ans, a déclaré avoir remarqué une fuite sur le toit de la nouvelle maison de sa famille à Williamsburg, en Virginie. Ils ont quand même pu faire le trajet d’une heure pour l’anniversaire de sa femme jusqu’à Virginia Beach, où, selon lui, les vagues et le vent étaient forts mais la pluie s’était arrêtée.

« Aucune fuite dans un toit n’est insignifiante, c’est donc certainement quelque chose que nous devrons régler lundi matin », a-t-il déclaré.

Mattise a rapporté de Nashville, Tennessee. Le journaliste d’AP Radio Jackie Quinn à Washington et les écrivains d’AP Ron Todt à Philadelphie, Sudhin Thanawala à Atlanta et Christopher Weber à Los Angeles ont contribué.

Brian Witte et Jonathan Mattise, Associated Press