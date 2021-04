LA côte jurassique a connu sa plus grande chute de pierres en 60 ans alors que 4000 tonnes tombaient d’une falaise de 430 pieds.

Les gravats ont complètement bloqué une plage le long d’une partie de la côte jurassique historique de Grande-Bretagne.

Tout un segment de plage a disparu sous le rocher qui est tombé de la falaise Crédit: BNPS

Le conseil du Dorset a averti que de nouvelles chutes étaient attendues – et a exhorté les résidents à rester à l’écart de la zone Crédit: BNPS

Un énorme morceau d’une falaise de grès de 430 pieds a cédé la place, provoquant la chute de rochers de la taille d’une voiture près de Seatown dans le Dorset.

Les Rangers ont évalué les dégâts tout au long de la journée et le Conseil du Dorset avertit les gens de rester à l’écart.

Le glissement de terrain « gigantesque » affectant près de 1000 pieds de falaise a eu lieu pendant la nuit, des arbres entiers flottant au large.

On pense qu’elle a été causée par l’érosion naturelle, non aidée par les récents temps mitigés.

Jake Lanning, de West Bay Coastguard, a déclaré: «Nous en sommes conscients depuis ce matin et c’est une chute très très importante.

«Le conseil du comté en est conscient et je sais que leurs rangers ont évalué les dégâts.

«Je pense que cela a été causé par d’importantes fissures autour de la falaise, qui se sont produites dans le cadre de l’érosion naturelle.

«Les récentes journées chaudes et les nuits froides n’ont probablement pas aidé non plus et nous nous attendons à en voir une bonne partie dans les semaines à venir.

Je discutais avec certaines personnes qui vivent près de la plage et un homme qui est ici depuis 60 ans a dit que c’était le plus gros qu’il ait jamais vu. Nicola Prakash, promeneur de chien

«Pour ce qui est de celui-ci, les marées hautes finiront par voir les débris disparaître mais pour le moment, la plage est complètement coupée.

«Nous n’avons pas été interpellés, car il n’y a aucun danger pour la vie, mais nous avons reçu beaucoup d’appels concernant des débris dans l’eau.

« La chute a été si grande que les gens ont pensé que les rochers et les arbres étaient des vaisseaux et / ou des personnes en difficulté. »

Parmi ceux qui ont vu les débris, il y avait le marcheur Nicola Prakash, qui est tombé sur la plage ce matin.

Elle a déclaré: «Toute la plage est bloquée, c’est très chanceux que cela se soit passé pendant la nuit plutôt que pendant la journée.

«C’est un énorme glissement de terrain, certainement le plus important que j’ai vu en 40 ans à Bridport.

«Je discutais avec certaines personnes qui vivent près de la plage et un homme qui est ici depuis 60 ans a dit que c’était le plus gros qu’il ait jamais vu.

« À première vue, il pourrait bien y avoir plus à venir, alors les gens doivent rester à l’écart de cette zone de la plage. »

Le Conseil du Dorset a averti que de nouvelles chutes étaient attendues – et a exhorté les résidents à rester à l’écart de la zone.

Un porte-parole du Dorset Council a déclaré: « Il y a eu d’importantes chutes de pierres entre Seatown et Eype Beach. On s’attend à de nouveaux mouvements avec de nouvelles fissures, affectant la ligne de clôture mais pas le sentier côtier.

«Nous surveillerons au cours des prochaines semaines pour nous assurer que tout mouvement supplémentaire n’affectera pas l’accès.

« Maintenant que le sol se dessèche, il y a la possibilité de plus de glissades et de chutes et elles peuvent se produire très rapidement. Pour votre sécurité, restez à l’écart des sommets et des bases des falaises lorsque vous êtes en déplacement. »

L’étendue du littoral avant l’érosion Crédit: Alamy

Le glissement de terrain « gigantesque » affectant près de 1000 pieds de falaise a eu lieu pendant la nuit, avec des arbres entiers vus flottant vers la mer Crédit: BNPS

On pense qu’elle a été causée par l’érosion naturelle, non aidée par les récentes conditions météorologiques mixtes Crédit: BNPS