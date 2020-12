Près de 60 millions de personnes se préparent à une puissante tempête de la veille de Noël qui est sur le point de marteler la côte Est avec des températures glaciales, des vents violents et des inondations possibles.

Les prévisionnistes préviennent que la tempête déclenchera des « conditions météorologiques extrêmes » jusqu’à Noël, le service météorologique national prévoyant entre un et trois pouces de pluie dans l’est jeudi soir.

Cela survient juste une semaine après que la première tempête de neige de la saison a enterré des parties du nord-est avec plusieurs pieds de neige et fait sept morts.

« Dans de nombreuses régions, la pluie devrait tomber sur un manteau neigeux profond et relativement frais du nor’easter la semaine dernière, exacerbant les craintes d’inondations car la pluie pourrait provoquer une fonte rapide des neiges », a averti le service météorologique.

«Une autre préoccupation est le poids supplémentaire que la pluie pourrait mettre sur les toits des bâtiments qui restent recouverts de neige abondante.

RICHFIELD, MINNESOTA: Les acheteurs endurent les conditions de blizzard lorsqu’ils font leurs courses avant les vacances le mercredi après-midi

MINNEAPOLIS MINNESOTA: Les snowboarders profitent du temps neigeux et roulent derrière un SUV alors que la neige continue de tomber le 23 décembre

SIOUX FALLS, DAKOTA DU SUD: un blizzard est vu dans l’arrière-cour d’une propriété à Sioux Falls, Dakota du Sud, mercredi soir

Les montres d’inondation s’étendent de la Virginie jusqu’à la côte Est jusqu’au Vermont.

Les vents devraient également atteindre des rafales allant jusqu’à 60 miles par heure s’étendant de la Caroline du Nord au Maine la veille de Noël.

« Une rafale de vent AccuWeather Local StormMax de 80 mph peut se produire dans certaines zones côtières et est très probable à Long Island, New York, et le long de la côte sud de la Nouvelle-Angleterre de la fin de la journée aux premières heures de la nuit la veille de Noël, » AccuWeather A déclaré le météorologue Alex DeSilva.

Sur la côte Est, il pourrait également y avoir des fluctuations de température dramatiques, certaines parties du New Jersey à environ 60 ° F la veille de Noël tombant à un chiffre la nuit de Noël.

MINNEAPOLIS MINNESOTA: Une personne marche dans le centre-ville alors que la neige tombe et que les températures chutent le 23 décembre

MINNEAPOLIS MINNESOTA: Un facteur récupère des colis dans une boîte de dépôt et se précipite vers sa camionnette alors que la tempête frappe mercredi

Les averses de neige peuvent également se mélanger à la pluie le matin de Noël.

Le jour de Noël est également susceptible d’être froid avec des sommets atteignant environ 40F à New York et au New Jersey.

La première grosse tempête de neige de la saison dans le nord-est la semaine dernière a enterré des parties du nord de l’État de New York sous plus de 3 pieds de neige, a battu des records dans les villes et villages de la région et a laissé les conducteurs de charrue du mal à dégager les routes alors que la neige s’accumulait à plus de 4 pouces par heure.

Une grande partie de la Pennsylvanie a vu des accumulations à deux chiffres.

Certaines parties du nord de la Nouvelle-Angleterre ont vu jusqu’à 7 pouces de neige par heure, a déclaré Margaret Curtis, météorologue pour le National Weather Service.

Un débit de 1 pouce par heure est généralement suffisant pour empêcher les camions de chasse-neige de suivre le rythme.

Des avertissements de blizzard sont actuellement en place dans certaines parties des Dakotas et du Minnesota mercredi.

Les avertissements ont été affichés dans la région alors que les responsables du service météorologique national ont appelé à faire chuter le refroidissement éolien à 35 F sous zéro, poussé par des rafales de plus de 60 mph. De nombreux avis aux voyageurs ont exhorté les automobilistes à rester à l’écart de la route et plusieurs autoroutes ont été complètement fermées

«L’hiver est arrivé dans la région», a déclaré Greg Gust, météorologue du service météorologique à Grand Forks, dans le Dakota du Nord.

La tempête était centrée dans le sud-est du Minnesota et devrait suivre régulièrement Eau Claire, Wisconsin et le nord du Michigan d’ici mercredi soir.

La bande de neige la plus lourde s’étendait de la chaîne de fer dans le nord-est du Minnesota vers Watertown dans l’est du Dakota du Sud, a déclaré Gust.

Un grand rassemblement de personnes s’est présenté à l’aéroport international Hector de Fargo, dans le Dakota du Nord, tôt mercredi pour découvrir que la plupart des vols avaient été annulés en raison de vents violents et de faibles visibilités.

«Aujourd’hui allait être probablement notre jour le plus chargé depuis que COVID a frappé ou certainement juste avant Thanksgiving», a déclaré Shawn Dobberstein, directeur exécutif de Fargo Airport Authority.

«Notre bâtiment était assez plein ce matin quand American, Delta, United a décidé d’annuler certains vols.

La rafale de vent la plus forte était de 100 km / h à Fargo, a déclaré Gust. Les conditions commençaient à s’améliorer à midi mercredi alors que la tempête se déplaçait vers l’est, et Dobberstein espérait que les vols reprendraient plus tard dans l’après-midi.

Les villes jumelles étaient sous surveillance de tempête hivernale avec 6 à 8 pouces de neige attendus, a déclaré Gust.